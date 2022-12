Les mini aventures comptent: le créateur de Kelowna TikTok veut que les gens soient actifs à l’extérieur

Un coureur occasionnel et idiot à temps plein incite les gens de Kelowna à rester actifs tout l’hiver.

Noah Redka est le gars derrière et devant la caméra sur le compte TikTok @nrmlno, où il donne aux gens les outils pour s’amuser à l’extérieur.

“Ma motivation est de permettre l’aventure de tous types à n’importe quel titre, quelles que soient les conditions”, a déclaré Redka.

Il tourne des vidéos de style vlog qui montrent comment il trouve un équilibre entre un emploi à temps plein et rester actif.

Dans certaines des vidéos, Redka explique la logistique de la préparation des activités hivernales, dans d’autres, il fait une course dans le centre-ville de Kelowna, et dans la plupart, il se termine par un voyage à Bright Jenny pour un café.

@nrmlno Bon dimanche ! Allons #dehors et bougeons. Le #ski de fond pour la première fois. #vlog #fyp #grwm #fitcheck #escalade #xcskiing #ick #cardio #granola #outdoors #granolacheck #patagonia #arcteryx #gorp #cycling ♬ 𝘠𝘚𝘓 – June Freedom & Elji Beatzkilla

“Ça ne devrait pas être sérieux, ça ne devrait pas être trop dur, ça devrait être amusant et vous faire vous sentir bien.”

Enfilez vos lacets, allumez votre vélo et sortez dehors, vous verrez peut-être Redka déambuler dans les rues.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

