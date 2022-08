Les mineurs sud-africains célèbrent le 10e anniversaire de la tuerie

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

“10 ans de trahison”, ont déclaré des tee-shirts portés par beaucoup lors de la commémoration, exprimant l’amertume qu’il n’y ait pas eu justice pour les personnes tuées et que les promesses de meilleurs salaires et conditions pour les mineurs n’aient pas été tenues.

MARIKANA, Afrique du Sud – Un sombre rassemblement de plus de 1 000 personnes a marqué le 10e anniversaire de ce qui est devenu connu sous le nom de massacre de Marikana, lorsque la police a ouvert le feu sur des mineurs en grève, tuant 34 personnes en 2012.

Regroupés sur une petite colline près de l’endroit où les tirs ont eu lieu, les mineurs ont chanté des chansons et des chants lugubres. Beaucoup de personnes présentes à l’événement portaient du vert et du noir, les couleurs de l’Association des mineurs et du syndicat de la construction qui a mené la grève.