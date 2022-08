Les mineurs sud-africains célèbrent le 10e anniversaire de la tuerie

MARIKANA, Afrique du Sud (AP) – Un sombre rassemblement de plus de 1 000 personnes a marqué le 10e anniversaire de ce qui est devenu connu sous le nom de massacre de Marikana, lorsque la police a ouvert le feu sur des mineurs en grève, tuant 34 personnes en 2012.

“10 ans de trahison”, ont déclaré des tee-shirts portés par beaucoup lors de la commémoration, exprimant l’amertume qu’il n’y ait pas eu justice pour les personnes tuées et que les promesses de meilleurs salaires et conditions pour les mineurs n’aient pas été tenues.

Regroupés sur une petite colline près de l’endroit où les tirs ont eu lieu, les mineurs ont chanté des chansons et des chants lugubres. Beaucoup de personnes présentes à l’événement portaient du vert et du noir, les couleurs de l’Association des mineurs et du syndicat de la construction qui a mené la grève.

Un petit contingent de policiers surveillait le rassemblement.

« Dix ans plus tard, il n’y a pas eu de justice. Nous avons tous vu les mineurs se faire tuer en plein jour, mais personne n’a été arrêté pour cela », a déclaré le secrétaire régional du syndicat des mineurs Phuthuma Manyathi à la chaîne de télévision sud-africaine eNCA avant le rassemblement. Manyathi a déclaré que l’événement anniversaire est d’honorer ceux qui ont été tués.

Les meurtres de Marikana ont été précédés de jours de violence au cours desquels 10 autres personnes ont été tuées, dont des policiers et des agents de sécurité.

Des vidéos de la police ouvrant le feu sur les mineurs ont choqué l’Afrique du Sud et ont été diffusées dans le monde entier, suscitant l’indignation et conduisant à une commission d’enquête pour enquêter sur les actions de la police. Bien que l’enquête officielle ait conclu que la police était responsable des meurtres, personne n’a été inculpé.

Le gouvernement a versé plus de 170 millions de rands (plus de 10 millions de dollars) d’indemnisation à 280 demandeurs, principalement les familles des mineurs tués et ceux blessés ce jour-là ou qui ont été arrêtés à tort, a-t-il déclaré dans un communiqué au début du mois.

Il reste encore 24 demandes à traiter d’ici fin août, selon le gouvernement.

Mogomotsi Magome, The Associated Press