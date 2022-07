Les mineurs de crypto ont déplacé plus de 300 millions de dollars de bitcoins en une journée

Nouvelles données de la société d’analyse blockchain CryptoQuant montre que les mineurs quittent rapidement leurs positions en bitcoins.

14 000 bitcoins, d’une valeur de plus de 300 millions de dollars à son prix actuel, ont été transférés depuis des portefeuilles appartenant à des mineurs dans un période unique de 24 heures à la fin de la semaine dernière – et au cours des dernières semaines, les mineurs ont déchargé la plus grande quantité de bitcoins depuis janvier 2021. Le phénomène est appelé « capitulation des mineurs », et cela indique généralement que les mineurs se préparent à vendre leurs pièces précédemment extraites afin de couvrir l’exploitation minière en cours. dépenses.

Bitcoin se négocie actuellement autour de 21 600 $, en hausse d’environ 3 % au cours des dernières 24 heures. Pourtant, le marché de la cryptographie au sens large est en chute libre depuis des mois, le bitcoin ayant chuté de près de 70 % par rapport à son niveau record d’environ 69 000 $ en novembre 2021.

Pendant ce temps, l’inflation bat son plein et le coût de l’énergie atteint des niveaux record alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine fait rage.

La baisse des prix du bitcoin et la hausse des coûts de l’énergie compriment les marges bénéficiaires des mineurs, ce qui explique en partie pourquoi certains vendent du bitcoin aux prix actuels pour tenter de contenir l’exposition à la volatilité continue du secteur et d’atténuer les risques supplémentaires pour leur résultat net.

“Compte tenu de la hausse des coûts de l’électricité et de la forte baisse des prix du bitcoin, le coût d’extraction d’un bitcoin peut être supérieur à son prix pour certains mineurs”, a écrit l’analyste de Citi, Joseph Ayoub, dans une note du 5 juillet.

“Avec des rapports très médiatisés faisant état de démissions de sociétés minières, ainsi que de mineurs qui ont utilisé leur équipement comme garantie pour emprunter de l’argent, l’industrie minière du bitcoin pourrait subir une pression croissante”, poursuit la note.