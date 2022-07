Les mineurs de crypto devraient rapporter plus d’informations sur la consommation d’énergie

Le gouvernement doit intervenir pour limiter l’impact de l’extraction de crypto-monnaie sur le changement climatique, ont déclaré plusieurs sénateurs et représentants démocrates américains à l’administration Biden dans un lettre le vendredi.

Sur la base des réponses de sept des plus grandes sociétés minières de cryptographie qu’ils ont sondées pour obtenir des informations sur leurs impacts sur le climat, les législateurs ont appelé l’administrateur de l’Agence de protection de l’environnement Michael Regan et la secrétaire du Département de l’énergie Jennifer Granholm à exiger davantage de rapports sur la consommation d’énergie de ces sociétés.

Ils ont fait valoir que l’absence actuelle d’exigences en matière de déclaration empêche le gouvernement de comprendre l’étendue des impacts négatifs de l’extraction de crypto sur l’environnement.

Les sens. Elizabeth Warren et Edward Markey, tous deux du Massachusetts, Sheldon Whitehouse, du Rhode Island, et Jeff Merkley, de l’Oregon, et les représentants Jared Huffman, de Californie, et Rashida Tlaib, du Michigan, ont tous signé la lettre.

L’extraction de crypto est le processus par lequel de nouvelles pièces de crypto-monnaie sont créées. Le bitcoin et l’éther, les deux crypto-monnaies les plus populaires, utilisent un processus connu sous le nom de ” preuve de travail “, dans lequel des réseaux d’ordinateurs résolvent des problèmes mathématiques de plus en plus difficiles pour créer chaque nouvelle unité monétaire – bien que l’éther soit en train de passer à une autre méthode. L’idée est d’imposer une rareté relative des nouvelles pièces pour maintenir la stabilité des prix, tout en validant les transactions d’une manière qui ne peut pas être facilement falsifiée.

Mais le processus consomme beaucoup d’énergie et a attiré les critiques des législateurs qui craignent qu’il ne contribue au réchauffement climatique et à la hausse des prix de l’énergie. La législature de l’État de New York a récemment adopté un projet de loi interdisant les nouvelles tenues de minage de crypto à moins qu’elles n’utilisent 100% d’énergie renouvelable, bien que le gouverneur ne l’ait pas encore promulguée.

Les législateurs ont déclaré que les entreprises n’avaient pas fourni d’informations complètes en réponse à leurs questions, mais “les informations qu’elles ont fournies révèlent que les opérations minières de ces entreprises sont importantes et en croissance, ont un impact majeur sur le changement climatique et qu’une intervention fédérale est nécessaire. “

Le groupe a constaté que six des sept sociétés à elles seules – Greenidge, Riot, Bitdeer, Stronghold, Marathon et Bit Digital – ont développé une capacité presque suffisante pour alimenter toutes les résidences à Houston, au Texas. Ils ont déclaré que la septième entreprise, Bitfury, n’avait pas inclus d’informations sur la consommation d’énergie dans sa réponse.

Ils ont également constaté que cet échantillon d’entreprises prévoit d’augmenter leur capacité minière totale de près de 230 % au cours des prochaines années, ce qui représenterait « une nouvelle capacité suffisante pour alimenter une ville de plus de 1,9 million de résidences », selon les législateurs.

“Les résultats de notre enquête, qui a recueilli des données auprès de seulement sept entreprises, sont inquiétants, ces données limitées révélant à elles seules que les cryptomineurs sont de grands consommateurs d’énergie qui représentent une quantité importante – et en croissance rapide – d’émissions de carbone”, ont-ils écrit. “Notre enquête suggère que l’ensemble de l’industrie américaine de cryptominage est susceptible d’être problématique pour l’énergie et les émissions.”

Un porte-parole de l’EPA a confirmé que l’agence avait reçu la lettre et prévoyait de “répondre en conséquence”.

Le ministère de l’Énergie n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

