Les mineurs de charbon ukrainiens luttent pendant que la Russie bombarde d’en haut

Malgré les risques, les mineurs ukrainiens n’ont d’autre choix que de continuer à travailler.

L’Ukraine dépend du charbon pour ses secteurs industriels du fer et de l’acier. Les centrales thermiques au charbon produisent environ un tiers de l’électricité du pays. Même avec des réserves importantes, un déclin de la production de charbon de plusieurs décennies, accéléré par la corruption et la négligence, et plus récemment, par les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, la demande a longtemps dépassé l’offre.

Actualisé 24 juin 2022, 23 h 28 HE

L’Ukraine s’est appuyée sur les importations, principalement en provenance de Russie, mais cet approvisionnement a été réduit par la guerre, aggravant une économie déjà déprimée par les séparatistes soutenus par la Russie qui se battent dans la région du Donbass depuis 2014.

L’économie ukrainienne s’est libéralisée après l’effondrement de l’Union soviétique et de nombreuses mines d’État non rentables ont fermé. Les plus rentables ont été privatisées. La production de charbon a chuté à 31 millions de tonnes en 2019 contre 164 millions de tonnes en 1990. Près de 90 % de la production provient de mines privées, dont la grande majorité de DTEK, la principale société énergétique en Ukraine, détenue par Rinat Akhmetov, un oligarque qui est L’homme le plus riche d’Ukraine.