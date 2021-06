Les mineurs de Bitcoin quittent la Chine et se dirigent vers les États-Unis alors que le climat crypto change

« En Chine, les mineurs n’ont peut-être plus d’endroit où aller et ils se demandent : comment puis-je déplacer une partie de mon portefeuille ailleurs ? » a déclaré Mike Colyer, directeur général de Foundry, une société basée à Rochester, dans l’État de New York, qui aide les mineurs à acheter des dizaines de milliers d’ordinateurs à la fois et à les assembler dans des sites industriels. « Mais il n’y a pas que les Chinois. En ce moment, tout le monde se démène pour brancher les machines. »