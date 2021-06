Les mineurs de Bitcoin ont afflué dans le nord de l’État de New York pour une énergie bon marché, puis ça s’est compliqué

Après avoir fait face à une multitude de problèmes causés par un engouement pour le minage de crypto-monnaie, l’ancien maire de Plattsburgh, New York, a mis en doute jeudi les avantages économiques des mineurs s’installant dans une région.

« Les comtés et les villes sont attirés par toutes ces promesses de création d’emplois, qui – quand vous y réfléchissez, et je l’ai fait – ne se matérialisent tout simplement pas », a déclaré Colin Read sur « The Exchange » de CNBC.

« Nous avions l’un des plus grands opérateurs de bitcoins au monde opérant ici et n’avons généré qu’une poignée d’emplois », a déclaré Read, qui a été élu en 2016 et a effectué un mandat de quatre ans. Il est un professeur d’économie et de finance à SUNY Plattsburgh.

L’extraction de bitcoins est un processus énergivore qui génère de nouveaux bitcoins lorsque les mineurs, à l’aide d’ordinateurs puissants, résolvent des énigmes informatiques pour vérifier les transactions sur le réseau blockchain.

Certains politiciens, tels que le maire de Miami, Francis Suarez, ont tenté d’attirer les mineurs de bitcoins dans leurs villes ou États, en particulier après que la Chine a récemment pris des mesures pour restreindre les opérations des mineurs dans le pays.

Mais, il y a quelques années, lorsque les mineurs de bitcoins ont afflué à Plattsburgh, une petite ville d’environ 19 000 habitants dans le nord de l’État de New York, pour son énergie bon marché dérivée de la rivière Niagara, il n’a pas pris longtemps avant que la ville ne commence à connaître une énorme flambée des prix de l’électricité.

Après que les mineurs de crypto ont commencé à utiliser le quota d’énergie – qui, selon Read, était de 1,9 cent par kilowatt à un taux horaire industriel – il a déclaré que cela avait provoqué « un tollé absolu chez les électeurs en raison des coûts d’électricité beaucoup plus élevés qui en découlent ». Une fois ce quota épuisé, a déclaré Read, Plattsburgh a dû payer la facture dans toute la ville pour la différence.

En 2018, la ville a adopté un moratoire sur les nouvelles opérations minières commerciales de crypto-monnaie après que les résidents se soient plaints de leurs factures. L’interdiction terminé l’année suivante.

« Il n’y a qu’une quantité fixe d’électricité dont nous devons faire le tour », a déclaré Read à CNBC. « Si vous commencez à utiliser 10 %, 15 % de votre approvisionnement comme nous l’avions détourné vers le bitcoin, cela augmente très rapidement les tarifs partout pour tout le monde et met également beaucoup de pression sur le réseau d’ailleurs. »

Read a déclaré qu’il était un fan de crypto-monnaies, les appelant « la vague du futur ». Dans le même temps, il a déclaré qu’il pensait que d’autres endroits pouvaient tirer des leçons de l’expérience de Plattsburgh avec un afflux de mineurs de bitcoins.

« Nous avons mis en place tout un ensemble de codes de construction et de sécurité », a déclaré Read, soulignant une politique de développement durable autour du recyclage d’une partie de la chaleur générée par le processus d’extraction pour d’autres usages.

« Alors, peut-être qu’ils peuvent éviter avec une bonne planification certains des problèmes que nous avons dû résoudre nous-mêmes », a déclaré Read. Il a reconnu que les règles mises en place par la ville réduisaient fortement l’intérêt des nouvelles entreprises pour la création d’exploitations minières à Plattsburgh.

« Avant cela, nous avions un certain nombre de candidats chaque semaine qui essayaient de frapper à notre porte pour entrer », a-t-il déclaré.

Avec les récentes restrictions de la Chine sur les crypto-monnaies, l’extraction de bitcoins pourrait devenir plus facile et plus rentable ailleurs. Des experts en cryptographie ont précédemment déclaré à CNBC qu’avec la mise hors ligne de plus de mineurs de bitcoins à la suite de la répression, la part des autres mineurs du réseau de bitcoins augmenterait, ce qui pourrait rendre l’exploitation minière d’autant plus lucrative. La valeur du bitcoin a toutefois connu des changements volatils ces derniers mois, affectant les bénéfices des mineurs.

« Nous allons voir des nations et des banques centrales s’y lancer, certes, mais il faut juste que cela soit bien fait », a déclaré Read, faisant référence à l’adoption des crypto-monnaies. « Ce n’est pas si nous devons le faire, c’est comment nous devons le faire bien, et nous ne le mettons pas encore très bien en œuvre. »