Alors que l’été commence en Ukraine, les autorités qualifient la menace de « saison des plages explosives et dangereuses ». Ils exhortent les gens à rester à l’écart des destinations côtières qui étaient autrefois des endroits pour se détendre et se rafraîchir, mais qui abritent désormais des munitions cachées.

Les amateurs de plage en Ukraine devraient faire attention aux mines dangereuses qui se trouvent sous l’eau, avertit la garde nationale ukrainienne, après la mort d’un homme qui plongeait dans la région d’Odessa quelques instants avant qu’un engin n’explose et ne le tue sur le coup.

L’homme de 50 ans, qui n’a pas été identifié, plongeait à la recherche d’escargots de mer quelques instants avant l’explosion, selon des responsables a dit Dimanche. L’explosion a projeté son corps dans les airs alors que sa femme, son enfant et un ami déballaient leurs sacs sur le rivage.

Les mines sont un problème croissant dans toutes les voies navigables de l’Ukraine. Les lacs et les rivières du pays déchiré par la guerre sont également remplis de munitions non explosées, incitant des équipes de spécialistes à passer au peigne fin les eaux pour tenter de récupérer les appareils laissés par les attaques russes.

Les mines deviennent également un défi pour d’autres pays, dont la Turquie et la Roumanie, où les forces navales de chaque pays s’efforcent de désamorcer des engins qui dériveraient à travers la mer Noire. Les autorités bulgares ont également averti les personnes vivant près de la côte de faire attention aux mines, selon rapports des médias locaux .

Chasser les dangers cachés qui se cachent dans les lacs et les rivières d’Ukraine

Bien qu’il ne soit pas clair de quel côté la mine a conduit à la mort de l’homme dans la région d’Odessa , L’Ukraine a également planté des mines terrestres sur ses plages et ensemencé ses ports de mines marines pour empêcher les forces russes de lancer des assauts amphibies depuis la mer Noire.

Illustrant le danger, les responsables de l’époque a déclaré que la mine s’était détachée de tout ce qui la maintenait en place et qu’elle avait été transportée jusqu’au rivage par le fracas des vagues. Les responsables ont déclaré que la découverte rappelait les dangers auxquels les baigneurs sont confrontés alors que le conflit, qui a commencé lorsque la Russie a envahi l’Ukraine fin février, fait rage. « Heureusement, la plage est surveillée régulièrement et il n’y avait pas de vacanciers », a indiqué le poste militaire.

Les inquiétudes concernant les mines grandissent également dans les ports commerciaux cruciaux et les ports qui sont des points clés pour le transport de céréales ukrainiennes à travers la mer Noire. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les prix du gaz naturel, du pétrole, des engrais et des produits alimentaires montent en flèche dans le monde entier, alimentés également par le blocus russe des ports ukrainiens et les effets d’entraînement des sanctions occidentales contre Moscou.