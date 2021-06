Les Milwaukee Bucks ont besoin de plus de la troisième étoile Jrue Holiday et d’une nouvelle stratégie pour Kevin Durant | Nouvelles de la NBA

Avant de forcer Kyrie Irving à céder le ballon à Bruce Brown lors du match 3 – qui a ensuite raté un flotteur aussi ouvert de cinq pieds que vous allez le voir – vous avez peut-être pensé que les performances de Jrue Holiday pour deux matchs consécutifs contre les Brooklyn Nets avaient été assez pauvre.

Giannis Antetokounmpo a pris le rebond et Holiday s’est retrouvé seul dans la position de sortie alors qu’Irving était pris dans la peinture. Une demi-rupture du tribunal a trouvé Holiday haussant les épaules de Joe Harris pour entrer dans la voie, où Brown a coupé le panier, mais le garde des Milwaukee Bucks s’est étendu à sa droite, évitant Kevin Durant et Blake Griffin pour un lay-up pour mettre son équipe en place par un avec 11 secondes à jouer.

Cela n’a donné à Holiday que neuf points. Mais c’est le jeu qui a remporté le match pour Milwaukee et a évité un déficit de 3-0.

















2:53



Faits saillants du troisième match des demi-finales de la Conférence Est entre les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets



Cela a montré que l’ancien All-Star peut créer des jeux gagnants. Cela signifiait que les Bucks n’avaient pas à s’appuyer sur Antetokounmpo ni sur Khris Middleton, ce que la franchise avait en tête lorsqu’elle a introduit Holiday pendant la morte-saison.

Reconstruire en mieux

Après deux ans d’élimination des séries éliminatoires, deux choses étaient claires: le MVP en titre consécutif, à deux reprises, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton avaient besoin d’une troisième menace pour égaler les super-équipes qui se formaient autour d’eux, et l’entraîneur-chef Mike Budenholzer avait besoin de commencer à jouer ses stars plus de minutes.

















2:12



Giannis Antetokounmpo marque 34 points et 12 rebonds lors de la défaite des Milwaukee Bucks contre les Brooklyn Nets lors du cinquième match de leur série éliminatoire NBA



Ce dernier est en cours, peut-être pas dans la mesure où l’équipe en a besoin, mais la saison dernière, les trois premiers des Bucks en termes de temps de jeu ont duré 33 minutes en moyenne, et cette année, ils en ont en moyenne 37.

En 2020-21, il semblait que Jrue Holiday était cette troisième étoile. La saison régulière a vu Antetokounmpo et Middleton en moyenne 48 points, 17 rebonds et 11 passes décisives entre eux – ce qui n’est pas différent de la saison dernière – mais ils ont amélioré Eric Bledsoe, qui a récolté en moyenne 14 points, quatre rebonds et cinq passes décisives en 2019-2020, à Holiday, qui géré 17, quatre et six.

















0:16



Jrue Holiday place une passe de précision dans la jambe de Kevin Durant à Giannis Antetokounmpo pour le dunk lors de la victoire des Milwaukee Bucks sur les Brooklyn Nets



Bien que les Bucks n’aient pas obtenu la tête de série comme ils l’avaient fait lors des saisons précédentes, l’amélioration individuelle de Holiday a aidé l’équipe à améliorer sa production offensive. Sur le plan défensif, ils ont accordé plus de points, mais beaucoup ont reconnu que Budenholzer mettait en œuvre de nouveaux systèmes : passer au lieu de se battre à travers des écrans et jouer à la couverture de baisse ou essayer de nouvelles zones. Ils étaient plus complexes et la possibilité de mélanger les choses dans leur couverture les préparerait à différents adversaires en séries éliminatoires.

Tout s’est bien passé au premier tour. Holiday a eu du mal à tirer le ballon à distance, mais a récolté en moyenne plus de neuf passes décisives, montrant que l’équipe pouvait réussir à mettre le ballon entre les mains de quelqu’un d’autre qu’Antetokounmpo. Certains exploits de Middleton en fin de partie ont également aidé, mais ils ont balayé le Miami Heat d’une manière relativement simple.

















0:25



Regardez le tir gagnant de l’attaquant des Bucks Khris Middleton dans ce qui a été une incroyable victoire au match 1 contre le Heat



Contre une équipe offensive beaucoup plus forte des Brooklyn Nets – même avec leurs blessures – les difficultés de Holiday se sont aggravées. Mais Budenholzer soutient toujours son meneur, comme il l’a expliqué à Sky Sports : « Nous devons saisir nos opportunités, que ce soit Jrue ou n’importe qui d’autre : prenez simplement ce que la défense vous donne, prenez ce que le jeu vous donne. Jrue est plus que capable et nous avons beaucoup confiance en lui.

Le même, mais plus

La confiance est justifiée, surtout après la performance du Game 5 de Jrue Holiday. C’était légèrement éclipsé, parce que… eh bien, vous savez, Kevin Durant, mais Holiday avait lui-même un jeu. Il a redécouvert son coup de tir, frappant trois des sept du territoire à trois points, y compris un recul à distance – dont il a atteint 45% au cours de la saison régulière, et quelques tractions fidèles lorsque les Nets ont légèrement chuté et ont osé lui pour tirer.

















3:33



Faits saillants du cinquième match de la demi-finale de la Conférence Est entre les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets



Vous pouvez voir pourquoi les Nets ont donné ce coup à Holiday. Auparavant, il n’avait touché que 30% des trois de la série et il avait fait plus de dégâts en tant que meneur de jeu – les Bucks avaient remporté chaque match au cours duquel il avait enregistré neuf passes décisives ou plus en séries éliminatoires – coupant ainsi les voies de conduite et de dépassement. était sensé.

Et les Bucks s’en seraient tirés sans Durant, qui a fermement planté son drapeau sur la montagne du «meilleur buteur de tous les temps» – où la bannière en lambeaux de Carmelo Anthony a été jetée sur une pile d’insignes pour Tracy McGrady, Kareem Abdul- Jabbar et LeBron James.

















2:09



Kevin Durant marque 49 points, 10 passes décisives et 17 rebonds lors de la victoire du 5e match des Brooklyn Nets contre les Milwaukee Bucks lors de leur demi-finale des éliminatoires de la NBA



Durant a descendu la voie, a traversé en trois tractions, s’est enroulé autour d’écrans, a coupé la ligne de base, posté, attaqué en pick and rolls, et plus encore. Il a montré le package complet pour garder son équipe à portée de main des Bucks et a frappé un énorme trois pour les mettre en avant, puis un autre pour les remettre en avant et un troisième dans le dernier droit pour assurer la victoire.

















0:20



Kevin Durant marque trois points pour battre le buzzer des Brooklyn Nets contre les Milwaukee Bucks lors du cinquième match de leur série éliminatoire



En dehors de s’attaquer à ses chevilles à chaque tir, les Milwaukee Bucks n’auraient pas pu faire grand-chose pour l’arrêter. L’entraîneur-chef Mike Budenholzer fera probablement quelques ajustements dans le match 6 – de nouvelles stratégies sur quand et où doubler – mais une grande partie espère simplement que Durant ne frappera pas près de 70 pour cent de ses tirs.

Holiday ne correspondait pas à Durant lorsque l’attaquant tirait, en dehors des possessions partielles. Au lieu de cela, Durant était gardé par PJ Tucker et Kyrie Middleton.

Holiday a passé une grande partie du match sur James Harden alors que le gardien de tir revenait d’une blessure aux ischio-jambiers. Le plan de match était clairement de faire pression sur Harden chaque fois qu’il touchait le ballon et de nier lorsqu’il en était sorti. Holiday a fait du bon travail en étant agressif de cette façon. Personne ne s’attendait à ce que Harden illumine le terrain lors de son premier match de retour, mais Holiday l’a tenu à seulement cinq points. Plus la série dure, Harden devient en meilleure santé et plus il sera difficile de garder l’ancien MVP à distance.

Playoffs NBA en direct 26 : Brooklyn @ Milwaukee Gm6 17.06 2530



Vendredi 18 juin 1h30





Budenholzer a déclaré : « Quand Jrue est agressif, nous sommes toujours à notre meilleur niveau. Il a beaucoup de confiance et il va trouver sa voie. C’est un joueur intelligent, c’est un bon joueur. J’espère qu’il y a des choses que nous pouvons faire pour l’aider un peu, mais c’est sur tout le monde.

Le gardien des Bucks a marqué 19 points et enregistré huit passes décisives lors du cinquième match, réussissant un match confiant en attaque et en défense tout au long de ses 34 minutes. Mais on ne s’en souviendra pas, contrairement au match à neuf points où il a réussi un jeu crucial pour aider à gagner le match. C’est en partie à cause de ce qui s’est passé avec Durant à l’autre bout du terrain, mais finalement parce que cela s’est soldé par une défaite.

Cela ne veut pas dire qu’il doit beaucoup changer. Ce sont les vacances qu’ils ont réservées lorsqu’il a rejoint l’équipe au début de cette saison, et s’il peut répéter la performance, il réduira les chances que les Bucks se rendent à Cancun avant le week-end. Ils doivent juste trouver un moyen d’empêcher Durant de faire ses valises.