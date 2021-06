Les Milwaukee Bucks ont battu les Brooklyn Nets en prolongation lors du match 7 exténuant malgré la soirée record de Kevin Durant | Nouvelles de la NBA

Kevin Durant a marqué 48 points, le plus grand nombre jamais enregistré dans un match 7, mais ce n’était pas suffisant car les Milwaukee Bucks ont battu les Brooklyn Nets en prolongation pour se qualifier pour la finale de la Conférence de l’Est.

Durant a joué les 53 minutes et a marqué 48 points, y compris un cavalier de fondu vertigineux avec une seconde restante dans le règlement pour forcer les heures supplémentaires.

Sans son orteil sur la ligne, une demi-pointure, ça aurait été le jeu et la série faite, alors et là. Pendant un instant, c’était comme si c’était le cas. Le Barclays Center a éclaté, une certaine extase passagère. Les rediffusions ont montré que ce n’était pas le cas.

109-109 et un cinquième quart-temps. La dernière chose que l’une ou l’autre équipe semblait vouloir.

Que la prolongation se soit terminée 6-2 a prouvé à quel point ces deux équipes ont donné tout au long de la série et en particulier samedi soir, à travers 53 minutes de basket-ball complètement délirantes. Durant a joué chaque seconde, tout comme James Harden. Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton à peine moins.

Ce sont ces belles marges qui ont finalement décidé des choses. L’implacable Bruce Brown – 6 pieds 4 pouces dans le corps d’un gardien – a pris deux planches offensives cruciales pour ouvrir la période de prolongation, surpassant Giannis dans le processus, qui fonctionnait désormais à la vapeur.

On mène à un panier remis en place. L’autre une possession supplémentaire vitale sur laquelle les Nets ne pouvaient pas capitaliser. À l’autre bout, Giannis a fait reculer Durant aussi loin qu’il le pouvait, aussi profondément dans la peinture que leurs deux corps meurtris et meurtris le permettaient. Un crochet à une main sur son adversaire à quelques mètres était tout ce qui était autorisé. À nouveau à égalité, 111-111.

De retour chez eux, Durant, a rassemblé chaque once d’énergie qu’il lui restait et a conduit pour un lay-up, à quel point Brook Lopez a décidé de produire le bloc de sa vie.

Lopez, ironiquement le meilleur buteur de tous les temps des Brooklyn Nets, a passé une excellente soirée pour les Bucks, marquant 19 points sur 3 sur 4 tirs en profondeur alors que Middleton et Jrue Holiday (5 sur 23 buts sur le terrain, 2- de -9 à partir de la plage de trois points) a lutté pour la grande majorité. Mais ce bloc, son quatrième de la soirée, était la pièce dont il se souviendra pour le reste de ses jours.

Sentant l’opportunité de mettre les Nets au lit une fois pour toutes, Middleton a retiré un écran de Giannis, a feint dans la voie puis a reculé pour le sauteur. Il a eu une mauvaise soirée de tir dans l’ensemble (9 sur 26 depuis le sol, 2 sur 7 sur trois pour 23 points) mais quand cela importait, il s’assurait que le filet ne bougeait pas. Bruissement. 113-111.

Avec 40 secondes à jouer et rien d’autre à donner, Durant est allé chercher la victoire. Sur cette tentative, sa dernière après presque 300 minutes de jeu de cette série, les jambes avaient disparu. Pas d’ascenseur, pas d’arc. Mais pas de honte non plus. Il s’agissait du troisième match consécutif de Durant avec plus de 30 points, un record de franchise des Nets. Ses 48 points un record NBA, le plus dans un match 7.

Qu’il ait fini dans l’équipe perdante est dû à tout sauf à lui. En peu de temps, Harden a commis une faute sur Lopez sous le panier, qui a réussi deux lancers francs pour terminer définitivement 115-111. Les Bucks faisaient la fête bien avant cela.

filets de Brooklyn Points Rebonds Aides Kevin Durant 48 9 6 Joe Harris dix 9 2 Blake Griffon 17 11 3 Bruce Brown 14 6 2 James Harden 22 9 9

Cela a été une tournure miraculeuse pour Milwaukee d’atteindre la finale de la Conférence de l’Est pour la 10e fois dans l’histoire de la franchise et la deuxième fois en trois saisons. Non seulement ils ont survécu à une autre attaque de but de Durant, mais ils sont revenus de 2-0 dans la série, y compris une défaite de 39 points dans le match 2.

Les blessures prématurées de Harden dans le match 1 et de Kyrie Irving dans le match 4 ont sans aucun doute fait basculer l’élan. En ce sens, les Nets regretteront leur chance.

Pour les Bucks, cela se résumait au courage mental, physique et émotionnel de leur star Giannis, à juste titre l’alpha et l’oméga de cette franchise. Le double MVP a égalé Durant à chaque étape du parcours, marquant 40 points, saisissant 13 rebonds et distribuant cinq passes décisives.

Dollars de Milwaukee Points Rebonds Aides Giannis Antetokounmpo 40 13 5 PJ Tucker 11 5 0 Brook Lopez 19 8 1 Khris Middleton 23 dix 6 Vacances à Jrue 13 7 8

Giannis a été critiqué pour deux choses tout au long de cette série : ne pas garder Durant en tête-à-tête et ne pas réussir ses lancers francs. Peut-être que les critiques ont une longueur d’avance sur le fait qu’il a tendance à éviter de prendre Durant, mais étant donné que l’infatigable PJ Tucker s’acquitte de cette tâche impossible avec un tel délectation, et Milwaukee a besoin de Giannis pour tant d’autres choses, il y a certainement un cas pour cela.

Tucker, à son crédit, a eu un autre match percutant qui sera caché au plus profond du score de la surface malgré une faute. Il a même pris le temps de faire des allers-retours attachants avec Wanda Durant, la maman de Kevin, qu’il connaît depuis l’époque des Texas Longhorns.

En ce qui concerne les lancers francs, eh bien, dès que la foule bruyante de Brooklyn a commencé à le compter sur la ligne en raison de sa nouvelle routine glaciaire, Giannis a commencé à les frapper. Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus que cela.

Les Bucks affronteront désormais le vainqueur de l’autre match 7 de dimanche soir entre les 76ers de Philadelphie et les Hawks d’Atlanta lors de la finale de la Conférence Est. Ils seront les favoris pour atteindre les finales de la NBA, quel que soit leur adversaire. Étant donné qu’ils restent l’équipe la plus saine dans ce qui se transforme rapidement en une tranche de séries éliminatoires du «dernier homme debout», ils pourraient bien être aussi pour le championnat maintenant.