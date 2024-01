Les Milwaukee Bucks embauchent Doc Rivers comme entraîneur-chef

MILWAUKEE (26 janvier 2024) – Les Milwaukee Bucks ont embauché Doc Rivers comme entraîneur-chef.

Rivers, qui devient le 18e entraîneur-chef de l’histoire de la franchise, est un entraîneur champion de la NBA qui apporte aux Bucks 24 saisons d’expérience en tant qu’entraîneur-chef. En tant qu’entraîneur-chef des Orlando Magic (1999-03), des Boston Celtics (2004-13), des Los Angeles Clippers (2013-20) et des Philadelphia 76ers (2020-23), Rivers a accumulé 1 097 victoires, ce qui le place au neuvième rang en historique de la NBA et possède un record global de 1 097-763 (.590). Il a mené ses équipes aux séries éliminatoires au cours de 19 de ses 24 saisons en tant qu’entraîneur-chef, avec deux voyages en finale de la NBA et un championnat NBA avec les Celtics en 2008. Ses 111 victoires en séries éliminatoires sont les quatrièmes de l’histoire de la ligue.

“Doc est un leader et un communicateur extraordinaire et éprouvé au cours de sa célèbre carrière d’entraîneur de la NBA”, a déclaré le directeur général des Bucks, Jon Horst. « En tant qu’entraîneur de championnat, il est largement respecté en tant qu’innovateur reconnu et comme l’entraîneur idéal pour diriger notre équipe expérimentée et talentueuse. Je tiens à remercier nos propriétaires, Wes Edens, Jimmy et Dee Haslam et Jamie Dinan, pour leur engagement indéfectible à gagner. C’est un plaisir d’accueillir Doc chez les Bucks.

“La vaste expérience d’entraîneur de Doc et ses qualités de leadership gagnantes font de lui le choix idéal pour maximiser notre potentiel”, ont déclaré les copropriétaires des Bucks, Wes Edens, Jimmy et Dee Haslam et Jamie Dinan. “Nous sommes ravis d’amener Doc à Milwaukee.”

“C’est une excellente opportunité de rejoindre une organisation de premier ordre avec une équipe dotée d’un effectif talentueux de joueurs de haut caractère”, a déclaré Rivers. «Je tiens à remercier Wes, Jimmy, Dee et Jamie, ainsi que Jon, pour la confiance qu’ils m’ont accordée. C’est incroyable de rentrer à Milwaukee où, à Marquette, j’ai appris le basket-ball avec Rick Majerus, Al McGuire et Hank Raymonds. Un merci spécial à ESPN pour mon séjour là-bas. Je suis vraiment reconnaissant. Maintenant, je suis ravi de commencer avec les Bucks.

Entraîneur de l’année NBA 1999-00, Rivers a été nommé l’un des 15 plus grands entraîneurs de l’histoire de la NBA en 2022 par un panel de 43 entraîneurs-chefs actuels et anciens de la NBA en collaboration avec la National Basketball Coaches Association. Dans l’ensemble, ses 1 208 victoires combinées en saison régulière et en séries éliminatoires en tant qu’entraîneur-chef sont les huitièmes de l’histoire de la NBA. Il prend la relève en tant qu’entraîneur-chef des Bucks à seulement deux victoires de dépasser Larry Brown (1 098) au huitième rang du classement de tous les temps de la NBA en saison régulière.

Plus récemment, Rivers a été entraîneur-chef des 76ers pendant trois saisons de 2020 à 2023, où il a accumulé un record de 154-82 (.653) en saison régulière et a participé aux séries éliminatoires toutes les trois années. En incluant ses trois participations aux séries éliminatoires avec les 76ers, Rivers s’est qualifié pour les séries éliminatoires au cours de 15 de ses 16 dernières saisons en tant qu’entraîneur-chef, remontant à 2008.

Originaire de Chicago et produit du Proviso East High School de Maywood, dans l’Illinois, Rivers a joué et est diplômé de l’Université de Marquette, et son maillot numéro 31 est accroché aux chevrons du Fiserv Forum. Après avoir été sélectionné au deuxième tour du repêchage de la NBA en 1983, Rivers a joué 13 saisons en NBA entre 1983 et 1996 avec les Hawks, les Clippers, les Knicks et les Spurs. Il a participé à 864 matchs au cours de sa carrière, dont 81 matchs éliminatoires, et a été All-Star de la NBA en 1988.