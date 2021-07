Les Milwaukee Bucks éliminent les Atlanta Hawks lors du sixième match et affrontent les Phoenix Suns en finale NBA | Nouvelles de la NBA

Les Milwaukee Bucks reviennent en finale de la NBA pour la première fois depuis 1974 après que Khris Middleton et Jrue Holiday aient combiné 59 points dans une victoire de 118-107 sur l’hôte des Hawks d’Atlanta, concluant un triomphe 4-2 lors de la finale de la Conférence Est le Samedi soir.

Bien qu’ils aient dû jouer un deuxième match consécutif sans Giannis Antetokounmpo blessé, les Bucks ont obtenu le droit d’affronter les champions de la Conférence Ouest, les Phoenix Suns, dans une série au meilleur des sept qui débutera mercredi matin (2h), en direct sur Sky Sports, en Arizona.

En route vers une fiche de 51-21 dans l’Ouest, soit cinq matchs de mieux que les 46-26 de Milwaukee dans l’Est, les Suns ont balayé deux thrillers des Bucks en saison régulière, remportant 125-124 à domicile le 10 février. et 128-127 en prolongation à Milwaukee le 19 avril.

En raison d’avoir eu le meilleur bilan en saison régulière, les Suns auront l’avantage du terrain dans la série. Phoenix a été classé deuxième à l’Ouest, Milwaukee troisième à l’Est.

Hawks d’Atlanta Points Rebonds Aides Kevin Huerter 5 3 4 John Collins 13 11 1 Clint Capela 14 9 1 Bogdan Bogdanovic 20 2 3 Traé Jeune 14 4 9

Les équipes se sont déjà rencontrées une fois en séries éliminatoires, à l’époque où les Bucks étaient un club de la Conférence Ouest. Sixième tête de série, Milwaukee a battu Phoenix, troisième tête de série, 2-0 lors de cette série au meilleur des trois premiers tours de 1978.

Ayant besoin d’une victoire pour rester en vie, les Hawks ont récupéré le gardien vedette Trae Young pour le match 6 contre les Bucks. Mais cela n’avait pas d’importance.

Il n’était pas dans son jeu, tirant seulement 4 pour 17 au total et 0 pour 6 sur trois points en route vers 14 points et neuf passes décisives.

Milwaukee a laissé peu de doute, chevauchant les 32 points de Middleton et les 27 de Holiday pour une deuxième victoire consécutive après que les Hawks se soient ralliés pour égaliser la série à 2-2.

Dollars de Milwaukee Points Rebonds Aides Bobby Portis 12 9 2 PJ Tucker 5 8 2 Brook Lopez 13 6 0 Khris Middleton 32 4 7 Vacances à Jrue 27 9 9

Comme ils l’avaient fait au premier quart, lorsqu’ils ont pris une avance de 15-4, les Bucks ont utilisé une poussée au début de la troisième période pour se bâtir une avance à deux chiffres. Middleton a fait tout le pointage.

Après que Clint Capela ait ramené les Hawks à 47-45 dans la première minute de la seconde mi-temps, Middleton a pris le relais, frappant des tirs consécutifs en profondeur et une paire de deux points qui ont pris en sandwich un jeu à trois points, menant à un 13 points personnels course et une avance de 15 points.

Il n’avait pas fini. L’attaquant All-Star a ensuite suivi un lay-up de Young avec un autre pointeur à trois points, lui donnant 16 points consécutifs de Milwaukee et les Bucks un avantage de 63-47.

Avec le bombardement de Holiday en trois tirs au-delà de l’arc du sien, l’avance était de 91-72 à la fin du quart et les Bucks emballaient leurs vêtements d’été pour un voyage à Phoenix.

En retard de 20 avec 9:31 à faire, les Hawks ont fait une course désespérée derrière une paire de trois points de Cam Reddish pour se rapprocher de 107-101 avec 3:23 à jouer.

Mais Holiday a bloqué le rallye avec un lay-up 18 secondes plus tard, Middleton a laissé tomber une paire de lancers francs et les Hawks ne se sont jamais rapprochés de sept après cela.

Brook Lopez (13), Pat Connaughton (13), Bobby Portis (12) et Jeff Teague (11) ont également marqué à deux chiffres pour les Bucks, qui ont devancé les Hawks de 46,1% à 41,3%.

Reddish avait 21 points et Bogdan Bogdanovic 20 pour rythmer les Hawks, qui n’ont jamais participé à la finale de la NBA depuis leur déménagement à Atlanta.

John Collins a réussi un double-double de 13 points et 11 rebonds pour Atlanta, tandis que Capela a ajouté 14 points et Danilo Gallinari 13.

Les Bucks n’ont jamais traîné en première mi-temps après avoir marqué 15 des 19 premiers points du match. L’avance de 11 points était leur plus grande des 24 premières minutes, qui s’est terminée avec une avance de 47-43 à Milwaukee.