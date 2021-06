Les Milwaukee Bucks déroutent les Hawks d’Atlanta pour égaliser la série 1-1 | Nouvelles de la NBA

L’hôte Milwaukee Bucks a augmenté son intensité depuis le saut, menant de fil à fil vendredi en route pour nouer la finale de la Conférence de l’Est contre les Hawks d’Atlanta avec une victoire chacun.

Après une victoire convaincante de 125-91, les Bucks cherchent à maintenir ce jeu fougueux lorsque la série au meilleur des sept se déplace à Atlanta pour le match 3 dimanche.

« Nous sommes arrivés concentrés sur chaque possession à la fois dans le match 2, et nous avons pu le faire ensemble en équipe », a déclaré Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, qui a récolté 25 points et neuf rebonds en trois quarts avant de manquer le quatrième.

















1:53



Giannis Antetokounmpo termine avec 25 points, neuf rebonds et six passes décisives dans une victoire du match 2 contre les Hawks.



Jrue Holiday a ajouté 22 points sur 9 des 14 tirs au sol pour les Bucks, troisième tête de série.

Brook Lopez a marqué 16 points et Khris Middleton a ajouté 15 points et huit passes pour Milwaukee, ce qui a effectivement mis le match sur la glace avec une séquence de 20-0 sur une période de 4:18 au cours du deuxième quart. Les Bucks ont dominé Atlanta par une marge de 43-17 dans la seconde pour prendre une avance de 77-45 à la mi-temps.

Dollars de Milwaukee Points Rebonds Aides PJ Tucker 1 7 3 Giannis Antetokounmpo 25 9 6 Brook Lopez 16 1 0 Khris Middleton 15 7 8 Vacances à Jrue 22 2 7

Milwaukee a tiré 52,1% du sol et a profité de 19 revirements des Hawks, cinquième tête de série. Les Bucks ont également effectué 15 des 41 tentatives dans une fourchette de 3 points après avoir coulé seulement 8 sur 36 au-delà de l’arc mercredi lors d’une défaite de 116-113 lors du premier match de la série.

« Nous avions besoin que tout le monde soit plus actif », a déclaré l’entraîneur de Milwaukee, Mike Budenholzer. « Les gars, ils étaient super. »

Trae Young, d’Atlanta, a terminé avec 15 points, un sommet dans l’équipe, sur 6 tirs sur 16 depuis le sol, mais il était également responsable de neuf revirements.

Atlanta Hawks Points Rebonds Aides Kevin Huerter 8 2 1 John Collins 11 8 0 Clint Capela 2 8 0 Bogdan Bogdanovic 8 0 4 Traé Jeune 15 2 3

« C’est tout pour moi. Je dois être meilleur pour prendre soin du ballon et faire un meilleur travail pour au moins nous donner un coup et ne pas trop le retourner », a déclaré Young. « Je dois faire mieux et je serai meilleur au prochain match. »

Danilo Gallinari a marqué 12 points sur le banc, et John Collins et Cam Reddish ont récolté 11 points chacun alors que les Hawks sont tombés à 0-3 lors du match 2 en séries éliminatoires.

















0:19



Giannis Antetokounmpo tourne et simule le dunk dans les airs avant de faire rouler le ballon dans le filet pendant le match 2 des Bucks vs Hawks.



L’entraîneur par intérim d’Atlanta, Nate McMillan, a tenté de donner une tournure positive à la position de son équipe après les deux premiers matchs de cette série.

« Chaque fois que vous pouvez atteindre 0,500 sur la route, c’est une bonne chose, surtout en séries éliminatoires », a déclaré McMillan. « Nous avons eu l’opportunité d’en avoir deux, nous en avons eu un, donc nous en sommes satisfaits.

« Mais il y a un autre niveau que nous devons atteindre pour gagner des matchs et progresser. Cette intensité avec laquelle ils sont sortis ne nous a pas surpris. Ils ont totalement dominé tout le match. »

















0:15



Brook Lopez a produit le dunk de la nuit pour les Milwaukee Bucks lors de la finale de la Conférence Est contre les Hawks d'Atlanta.



Young a fait un saut pour réduire l’avance de Milwaukee à 51-40 avec 6:25 à jouer au deuxième quart avant que les Bucks ne transforment le match en rire. Holiday a marqué neuf points et Lopez en a ajouté sept alors que Milwaukee a éclaté pour 20 points consécutifs pour prendre une avance de 71-40 avec 2:07 à jouer.

Pat Connaughton de Milwaukee a ajouté son troisième 3 points en autant de tentatives pour plafonner le score au troisième quart. Le lay-up de Jordan Nwora au début du quatrième a poussé les Bucks à un sommet de 41 points à 105-64.

















1:17



Les Milwaukee Bucks ont profité d'une poussée au deuxième trimestre pour rebondir avec la victoire lors du deuxième match de la finale de la Conférence de l'Est.



« Construisez simplement ce soir », a déclaré Connaughton, lorsqu’on lui a demandé comment maintenir l’élan.

« Il y a encore des choses que nous pouvons encore faire un peu mieux. Nous avons appris de nos erreurs du match 1, nous avons reporté notre plan de match au match 2, et maintenant nous devons faire la même chose pour le match 3. »

Antetokounmpo a souligné sa performance de neuf points au premier quart avec un mouvement de rotation scintillant autour de Solomon Hill avant de convertir un drapage de doigt. Milwaukee a effectué 7 des 12 tirs à 3 points pour prendre une avance de 34-28 après le premier quart.