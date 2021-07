Les Milwaukee Bucks ont remporté une grosse victoire contre les Phoenix Suns lors du troisième match pour se frayer un chemin vers la finale de la NBA. L’équipe locale chercherait à reproduire cette performance même si les Suns cherchent à se ressaisir lors du match 4 mercredi soir (jeudi matin IST). Giannis Antetokounmpo a marqué son autorité d’être le joueur le plus dominant de la série et les deux matchs consécutifs de 40 points pourraient bien être le moment de se réveiller et de sentir le café dont Bucks avait besoin. La star grecque fléchit enfin tous les muscles de son corps pour battre Suns en taille.

« Il fait tout ce qu’il faut », a déclaré l’entraîneur des Bucks Mike Budenholzer. « Il fait beaucoup et nous avons besoin de beaucoup de lui. » Antetokounmpo a une moyenne de 34,3 points, 14 rebonds et a tiré 62% dans la série jusqu’à présent, et Bucks n’aurait pas pu rêver de meilleur moment pour atteindre son apogée pour sa superstar. Antetokounmpo est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la ligue à totaliser plus de 100 points et plus de 40 rebonds au cours de ses trois premiers matchs de finale en carrière, selon Elias Sports.

Mais Antetokounmpo pense toujours que son meilleur reste à venir. « Je crois que d’année en année, si je suis en bonne santé et que je continue à travailler dur, par la grâce de Dieu, je vais continuer à m’améliorer en tant que joueur », a déclaré Antetokounmpo. « Je vais être plus efficace. Je vais pouvoir mieux lire les pièces. Je vais être plus mature. «

Chris Paul est douloureusement conscient qu’ils doivent empêcher Antetokounmpo d’avoir un autre match phare. « Nous allons continuer à essayer de construire un mur. Il arrive à pleine vitesse à chaque match, comme un porteur de ballon qui descend une pente », a déclaré Paul. « Nous essayons de nous mettre sur son chemin, mais il est capable de passer parce qu’il est entouré de très bons joueurs. Nous allons simplement rester avec notre plan de match et voir ce que nous pouvons faire. »

Le double MVP sait comment traverser le « Mur ». « J’ai commencé à voir le mur, il y a deux ans. Maintenant, il s’agit de confiance. Et c’est un peu difficile, parce que vous voulez être efficace, vous voulez descendre, vous voulez tout faire, mais maintenant vous aussi – et vous le prenez personnellement », a déclaré Antetokounmpo. « J’ai toujours été un passeur capable avant le mur. a été créé, ce qui est amusant qu’il y ait une défense appelée le mur de Giannis. »

Le mur ou pas, à la fin de sa formidable course, Antetokounmpo s’est hissé au sommet de l’échelle des MVP des finales de la NBA. Bien que ses yeux soient concentrés sur le prix le plus important, celui d’apporter le premier titre NBA pour les Bucks en 50 ans et le jeu 4 donneront un indice sur la direction que prend la série.

Les Suns conserveront l’avantage du terrain même s’ils perdent le match 4, mais disputer un match à Milwaukee décuplerait leurs espoirs de championnat et leur donnerait une chance de mettre la main sur Larry O’Brien sur leur terrain.

Regardez le match 4 de la finale de la NBA jeudi à 6h30 sur Disney+Hotstar, Star Sports Selects et NBA League Pass

