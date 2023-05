Les Milwaukee Bucks auraient interviewé l’entraîneur-chef de Houston, Kelvin Sampson

Des sources affirment que les Milwaukee Bucks ont interviewé l’entraîneur-chef de l’Université de Houston, Kelvin Sampson, pour leur poste vacant d’entraîneur-chef.

Sampson a eu une carrière d’entraîneur colorée, notamment en passant six saisons dans la NBA en tant qu’entraîneur adjoint, dont trois avec les Bucks.

Sampson a été l’un des entraîneurs les plus titrés du basketball universitaire, détenant un record de 232-74 (.758) pendant son séjour à Houston. Ses équipes ont atteint le Sweet 16 quatre fois de suite, y compris un voyage au Final Four en 2021. Houston a également été classé n ° 1 au pays pendant une partie importante de la saison 2022-23.

Il a eu une longue carrière d’entraîneur, avec des arrêts précédents dans l’Indiana, l’Oklahoma et l’État de Washington, et dans l’ensemble, il détient un record de 657-301 (.686). Sampson a également passé trois saisons avec les Houston Rockets en tant qu’assistant de 2011 à 2014.

Le directeur général de Sampson et des Bucks, Jon Horst, a des antécédents, car ils ont travaillé ensemble à Milwaukee de 2008 à 2011. Maintenant, Horst est à la recherche d’un nouvel entraîneur-chef après avoir évolué dans une direction différente de l’ancien entraîneur Mike Budenholzer, qui a passé cinq saisons avec les Bucks, et Sampson est dans le mélange.

Il y a d’autres entraîneurs adjoints en considération – Charles Lee (Milwaukee), Kenny Atkinson (Golden State), Scott Brooks (Portland), Adrian Griffin (Toronto), Chris Quinn (Miami), Kevin Young (Phoenix), ainsi que l’ancien Charlotte L’entraîneur des Hornets, James Borrego, selon des sources.

