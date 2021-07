Les Milwaukee Bucks affrontent les Phoenix Suns dans le sixième match de la finale : c’est le désespoir contre la discipline | Nouvelles de la NBA

Sur le point de remporter le premier championnat NBA de leur franchise en 50 ans, les Milwaukee Bucks auront beaucoup de leur côté pour entrer dans le match 6 (01h45 Sky Sports Main Event et Arena) mardi soir au Fiserv Forum.

Ils mènent la série au meilleur des sept 3-2. Ils occupent leur terrain à domicile pour ce qui pourrait être le facteur décisif, avec une fiche de 9-1 dans leur arène en séries éliminatoires. Ils déploient le meilleur joueur de la série, Giannis Antetokounmpo. Ils ont même un intangible difficile à mesurer mais impossible à nier : une foule enragée à l’intérieur comme à l’extérieur, 17 000 dans le premier, 65 000 attendus dans le second dans le pandémonium en plein essor de la place « Deer District ».

Les Phoenix Suns, cependant, ont une chose que les Bucks n’ont pas : le désespoir.

Répondant à une question sur les matchs de clôture, le vétéran de Milwaukee, Jrue Holiday, a inversé le script et a répondu du côté d’une équipe à la traîne ou confrontée à l’élimination. Rappelez-vous, les Bucks étaient menés 2-0 pour commencer ces finales et étaient menés 3-2 contre Brooklyn lors de la finale Est.

















Jrue Holiday lance 13 passes décisives dans une performance gagnante pour les Milwaukee Bucks lors du cinquième match de la finale NBA contre les Phoenix Suns



« Honnêtement, je pense qu’il s’agit de jouer désespérément », a-t-il déclaré. « Jouer comme si c’était le dernier match de la saison. Comme nos dos [are] contre le mur. Comme nous l’avons dit, nous avons remporté une bonne victoire lors de ce cinquième match, mais le travail n’est pas terminé. »

Les Bucks peuvent feindre le désespoir, jouant un jeu mental pour affiner leur concentration alors qu’en fait ils ont une autre opportunité s’ils en ont besoin. Peut-être qu’ils peuvent se tromper, peut-être qu’ils ne le peuvent pas.

Les Suns ont les vrais trucs. Un vrai désespoir. Authentique, pas de concentré, rien d’artificiel.

« La différence, c’est que c’est gagner ou rentrer à la maison », a déclaré l’attaquant des Suns Jae Crowder. « Je pense que les mots parlent d’eux-mêmes. En tant que joueur, cela fait ressortir un sentiment d’urgence. Cela apporte un sentiment de collectivité au sein de votre groupe, sachant contre quoi vous vous battez et sachant contre quoi vous vous battez. »

















Revivez tous les frissons de la victoire des Bucks sur les Suns avec ce traitement cinématographique complet du Game 5



Ce n’est que la deuxième fois que cette série éliminatoire est à la traîne. Ils ont perdu 2-1 face aux Lakers au premier tour et ont transformé ce peu d’urgence en neuf victoires consécutives, éliminant LeBron James et son équipe en six matchs, balayant Denver, puis prenant une avance de 2-0 contre les Clippers.

Crowder, en tant que membre du Miami Heat l’année dernière dans la bulle d’Orlando, a été battu par les Lakers en six matchs, faisant face au même déficit de 3-2 auquel les Suns sont confrontés.

« Ça ne va pas être beau », a-t-il déclaré. « Vous ne cherchez pas à jouer un match parfait. Vous cherchez juste à essayer de remporter une victoire. Je pense que ces deux matchs que nous avons eus sur la route précédemment dans la série, nous nous sommes donné une chance de gagner le match . »

Moins dans le match 3 (victoire 120-100 de Milwaukee) que dans le match 4, quand Antetokounmpo a réussi l’un des meilleurs tirs bloqués de l’histoire de la finale. Son refus du centre des Suns Deandre Ayton au bord d’une allée avec 1:14 à gauche a protégé une avance de deux points dans ce qui est devenu une victoire de 109-103 Bucks.

















Giannis Antetokounmpo a refusé Deandre Ayton avec un bloc critique avec un peu plus d’une minute à jouer alors que les Bucks battaient les Suns dans le match 4 de la finale de la NBA pour égaliser la série à 2-2



Le match 5 à Phoenix, la première fois dans cette série que l’équipe de route a gagnée, a eu une sensation similaire en retard. Milwaukee a pris 16 retards plus tôt, a effacé tout cela pour mener à la mi-temps, a poussé sa propre marge à deux chiffres, puis a dû s’accrocher via une séquence époustouflante dans la dernière minute.

Holiday était au centre de tout cela, arrachant le ballon des mains de Devin Booker lorsque l’aile des Suns semblait en position de mettre son équipe devant. Puis il a dribblé dans la zone avant et a décoché une passe de lob à haut risque à Antetokounmpo pour porter l’avance de Milwaukee à 122-119. Lorsque le Greek Freak a raté son lancer franc et-1, c’était à nouveau Holiday, frappant le ballon après la pointe d’Antetokounmpo jusqu’à ce que Khris Middleton sécurise le ballon et soit victime d’une faute.

Middleton a raté un coup franc, a réussi le suivant avec 9,8 secondes à jouer pour gagner le match et balancer la série.

















Jrue Holiday vole le ballon dans les dernières secondes du match 5 de la finale de la NBA et fait la passe à Giannis Antetokounmpo pour frapper à la maison pour la victoire des Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns



Aussi dur que fût cette défaite, aussi manquant que ces Suns relativement tendres soient dans les cicatrices et les callosités de la bataille, l’entraîneur Monty Williams a déclaré qu’il pensait qu’ils avaient une résilience pour aller avec leur détermination à ne gagner qu’un match. Un pour l’instant, en tout cas.

« J’ai vu hier quand nous sommes montés dans l’avion, les gars avaient le même regard dans les yeux », a déclaré Williams. « Quand je suis venu ce matin pour des réunions, les gars étaient là-bas pour parler, prendre le petit déjeuner. C’était plutôt cool à regarder. Ce genre de pertes est difficile, mais si vous voulez faire quelque chose de grand, vous devez surmonter ce genre de Je ne connais aucune équipe qui a remporté un championnat qui vient de s’y lancer.

« Donc, nos gars, nous en avons parlé, les éliminatoires profondes font mal et la capacité de rebondir après cela. »

Un domaine dans lequel les Suns veulent faire mieux, ou du moins empêcher les Bucks de faire aussi bien, est en transition. Milwaukee avait un avantage de 21-12 au chapitre des points de contre-attaque lors du cinquième match, ce qui lui donnait un avantage de 86-45 en cinq matchs. De même que Phoenix joue dans une infraction sur demi-terrain, il en veut plus de 12 en fuite. Et même si les Bucks semblent avoir du mal dans le demi-terrain, les Suns veulent les faire jouer davantage sur leurs possessions.

















Giannis Antetokounmpo marque 32 points, neuf rebonds et six passes décisives lors de la victoire des Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns lors du cinquième match de la finale NBA



Mais attendez, il y a plus: Phoenix a réussi en moyenne plus de 34 tentatives à 3 points au cours de la saison, mais en a remporté 19 lors du match 5, malgré 74 victoires lors des matchs 1 et 2. Le mérite revient aux Bucks qui veulent intentionnellement les chasser de la ligne. et les Suns pour s’être trop appuyés sur les jeux de milieu de gamme de Booker et Paul.

« Je pense que nous devons juste trouver un moyen de générer plus de 3 », a déclaré Paul. « C’est comme ça que nous avons joué tout au long de la saison, c’est de pénétrer les trous, de trouver ‘Kal [Bridges], Came [Johnson], Jae, tous les gars différents de notre équipe pendant 3s. Et évidemment, quand vous perdez un match et que vous le regardez, vous l’analysez, vous vous dites, oh, j’aurais dû tirer plus de 3 ».

Il en faudra donc plus. Plus de mouvement de balle, plus de passes décisives (seulement 23 dans le match 5), plus d’arrêts, plus de diligence sur les planches, plus de précision dans l’exécution tardive et plus de jeux d’agitation que Milwaukee a glissé de son côté de la table au cours des trois derniers matchs.

Pourtant, la meilleure équipe de route de la NBA en saison régulière (24-12) se sent à l’aise de tirer le succès de ses valises et est déterminée à en gagner au moins un sur le terrain des Bucks dans cette série. Dernière chance maintenant.

Les Suns ont une fiche de 14-7 en séries éliminatoires. C’est leur premier contact avec l’élimination. Si rien d’autre, cela devrait faire monter l’adrénaline.

« Nous n’avons jamais été dans cette position, et vous savez, vous devez l’accepter », a déclaré Bridges. « Il faut se sentir bien et être fier, et être comme ça, se sentir bien en remportant deux matchs d’affilée. Ça va faire du bien d’avoir le dos au mur, puisque nous n’avons pas ça des séries éliminatoires entières. »

















Giannis Antetokounmpo prend la parole après que Khris Middleton et Jrue Holiday se soient bien comportés, menant les Milwaukee Bucks à une victoire dans le cinquième match contre les Phoenix Suns lors de la finale de la NBA



Milwaukee n’échangerait pas de place avec eux, mais les Bucks font face à leur propre pression. Gagner ou retourner à Phoenix doit résonner un peu avec eux, sachant ce qui se passera s’ils gaspillent cette opportunité de saisir leurs bagues et le premier titre NBA de la franchise en cinq décennies.

C’est une chose délicate : les Bucks ne peuvent pas jouer au Game 6 en pensant avoir le Game 7 en réserve s’ils en ont besoin. Pourtant, ils ne veulent clairement pas avoir à jouer au jeu 7 en se souvenant de ce qui s’est mal passé dans le jeu 6.

« Il est difficile de ne pas prendre de l’avance », a déclaré Antetokounmpo. « Mais c’est le moment où vous devez être le plus discipliné. C’est ce que je vais essayer de faire. Ne soyez pas trop excité. Je ne peux pas jouer au jeu en ce moment. Alors je n’essaie même pas d’y penser. Mais c’est très difficile de ne pas le faire. Parfois, vous dormez et vous rêvez du match.

« Mais c’est le moment où nous devons être disciplinés individuellement. Moi, Khris, Coach [Mike Budenholzer], Jrue, Brook [Lopez], tous les gars en équipe, nous devons être disciplinés et nous ne pouvons pas nous en soucier. Nous ne pouvons pas nous inquiéter d’avoir des projets de célébration. Rien de tout cela, jusqu’à ce que ce soit fait. »

C’est un thème aussi bon que n’importe quel autre pour le jeu 6 : Désespoir contre discipline.