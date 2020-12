Les abonnés de ce compte ont également été automatiquement ajoutés en tant qu’abonnés au compte @POTUS nouvellement créé pour l’administration Trump.

L’équipe Biden dit que le nouveau plan est que @ Transition46 devienne @WhiteHouse. Les abonnés de @JoeBiden et @WhiteHouse seront encouragés à suivre le nouveau compte avec une notification ponctuelle sur la page d’accueil, mais ne seront pas migrés automatiquement.

Twitter travaille sur la transition de la plate-forme largement utilisée par M. Trump depuis la finalisation des résultats des élections et a indiqué qu’en tant que citoyen privé, M. Trump pourrait ne pas avoir autant de marge de manœuvre pour étirer les règles pour les commentaires dignes d’intérêt.

Bien qu’il ne soit pas aussi largement suivi que le compte personnel de M. Trump, @POTUS compte quelque 33 millions d’abonnés et @WhiteHouse 26 millions.

Le transfert affectera d’autres comptes institutionnels tels que @VP, @FLOTUS, @PressSec, @Cabinet et @LaCasaBlanca, selon Twitter.

Le mois dernier, Twitter a indiqué que tout traitement spécial dont M. Trump avait bénéficié se terminait par sa présidence.

«L’approche de Twitter envers les dirigeants mondiaux, les candidats et les fonctionnaires est basée sur le principe que les gens devraient pouvoir choisir de voir ce que leurs dirigeants disent dans un contexte clair», a déclaré la société de San Francisco.

« Ce cadre politique s’applique aux dirigeants mondiaux actuels et aux candidats à un poste, et non aux citoyens privés lorsqu’ils n’occupent plus ces postes. »