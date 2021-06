Les millionnaires du millénaire ont une grande part de la richesse dans la crypto: enquête CNBC

Selon le CNBC Millionaire Survey, près de la moitié des millionnaires du millénaire ont au moins 25% de leur richesse en crypto-monnaies, car le boom de la crypto continue de créer de la richesse pour les jeunes adopteurs précoces.

Selon l’enquête menée auprès de 750 investisseurs disposant d’au moins 1 million de dollars d’actifs à investir, 47% des millionnaires de la génération Y interrogés ont plus de 25% de leur richesse en crypto-monnaies. Plus d’un tiers des millionnaires du millénaire ont au moins la moitié de leur richesse en crypto.

Les résultats mettent en évidence un nouveau fossé générationnel dans la création de richesse à partir de la cryptographie, les jeunes investisseurs qui ont repéré la tendance très tôt étant capables de gagner de vastes fortunes et de faire croître leurs investissements existants, grâce à la flambée des prix du bitcoin, de l’éther et d’autres crypto.

Les millionnaires plus âgés sont beaucoup moins susceptibles de croire ou d’investir dans la crypto. Selon l’enquête, 83% des millionnaires américains n’ont aucune richesse en crypto, et seulement un sur 10 conserve plus de 10% de sa richesse en actifs crypto. Aucun des millionnaires des baby-boomers ou des générations plus âgées n’a plus de 10% de sa richesse en crypto.

« Les plus jeunes investisseurs ont sauté dessus tôt alors qu’il n’était pas aussi connu », a déclaré George Walper, président de Spectrem Group, qui a mené le Millionaire Survey avec CNBC en ligne en avril et mai. « Les plus jeunes investisseurs étaient plus engagés intellectuellement dans l’idée même si elle était nouvelle. Les investisseurs plus âgés et les baby-boomers disaient en grande partie ‘Est-ce qu’il est légitime ?' »

L’importance de la crypto pour les jeunes millionnaires pourrait changer le secteur de la gestion de patrimoine, alors que les banques privées, les courtiers et les sociétés de gestion de patrimoine se démènent pour répondre à une nouvelle clientèle crypto-lourde. Dans les années à venir, la clé pour attirer la prochaine génération de clients fortunés pourrait être davantage la cryptographie que les actions traditionnelles, les obligations, le capital-investissement et les fonds spéculatifs.

« Nous voyons déjà l’industrie réagir », a déclaré Walper. «Nous voyons de plus en plus de fournisseurs offrir un accès à l’investissement crypto. Ça change vite. »

Le fossé générationnel entre les millionnaires est encore plus marqué en ce qui concerne les jetons non fongibles. La plupart des millionnaires disent qu’ils ne savent pas ce qu’est un NFT, et plus d’un tiers disent qu’ils sont une « mode surexagérée ». Pourtant, les deux tiers des millionnaires du millénaire disent que les TVN « sont la prochaine grande chose ».

Près de la moitié des millionnaires de la génération Y interrogés possèdent des TVN, et 40 % déclarent qu’ils ne possèdent pas actuellement de TVN mais l’ont « considéré ». Cela se compare à 98% des millionnaires des baby-boomers qui disent ne pas posséder de TVN et n’envisagent pas de le faire.

« Les NFT n’ont commencé que récemment à faire partie de la couverture médiatique », a déclaré Walper. « Donc, les générations plus âgées sont plus en retard sur la compréhension. »