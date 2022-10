Les millionnaires du mardi et du vendredi - EuroMillions, il suffit parfois d'y croire...

En Europe, on a la chance d’avoir une loterie qui permet à de nombreux joueurs chanceux de devenir millionnaires: l’EuroMillions – My Million! Au total, ce sont 13 pays qui participent à la célèbre loterie européenne. Après chaque tirage du mardi et du vendredi, un millionnaire au moins est tiré au sort grâce au code My Million attribué à l’achat d’une grille simple ou multiple. Voyons quels sont les derniers gros gagnants en date et comment ils ont fait pour gagner!

Des jackpots en grand nombre pour le Royaume-Uni!

Avec la France et l’Espagne, le Royaume-Uni fait partie des pays qui gagnent le plus à l’EuroMillions. Cela peut paraître étrange mais en réalité, ces trois nations ont participé à la création de cette nouvelle loterie en 2004. Il est donc normal que cela influence les statistiques dans le bon sens même si ces derniers temps, les Britanniques ont eu beaucoup de chance au jeu!

Il semble qu’ils soient les premiers sur le podium avec 120 gagnants de gros lots à leur compteur, juste devant la France qui en compte 119 et l’Espagne, 114. Le secret pour décrocher les cagnottes de plus de 200 millions d’euros n’est pas encore connu, mais il semblerait que pour battre des records, les Anglais soient les champions!

Le 15 octobre 2021, une jeune française d’Outre-mer avait remporté la cagnotte historique de 220 millions d’euros en jouant de Tahiti. Depuis, les records n’arrêtent pas de tomber comme au tirage spécial de la “Pluie de millionnaires” qui a fait 100 gagnants d’un coup dont 29 français grâce au code aléatoire My Million.

En effet, le 29 juillet 2022, c’est un anglais qui a vu son compte en banque exploser avec 230 millions d’euros ce qui est le record au Royaume-Uni mais aussi en Europe comme l’a souligné la National Lottery. Et le 23 septembre 2022, ce pays parmi les plus chanceux a renouvelé l’exploit avec une cagnotte de 194 millions d’euros qui va rejoindre le sol britannique.

Pour gagner à l’EuroMillions, il faut croire en son destin!

Bien souvent, ce sont des joueurs qui ont pris un abonnement à l’EuroMillions en ligne pour ne rater aucun tirage qui se retrouvent parmi les heureux gagnants! Même les petites cagnottes apportent un maximum de bonheur dans le quotidien des participants comme ce français qui n’a pas raflé les 194 millions d’euros le 23 septembre mais qui a gagné 147.323 euros dans un bar-tabac de Mayenne! Suite à ce gain, les gérants tout fiers ont même vu une hausse de la fréquentation grâce à la loterie transnationale.

On constate alors qu’on peut également valider sa grille dans un point de vente agréé par la Française des Jeux (FDJ), et que peu importe le support, qu’il soit en papier ou sur internet, cela ne coûte que 2,50 euros pour un ticket d’EuroMillions. Le plus dur est de choisir entre les différentes options: options Flash ou Flash multiple pour que le logiciel choisisse les numéros à notre place en grille simple ou multipe, ou encore le Pack MultiChances pour jouer en groupe ou non.

Ensuite, on range précieusement son billet en lieu sûr et on attend le tirage du mardi ou du vendredi ou les deux jours si on joue régulièrement à ce jeu. Il existe un bon moyen de se rappeler quel jour se déroule enfin le tirage, c’est de faire une croix sur notre calendrier ou de mettre un rappel sur votre téléphone portable. Si on a validé sa grille en ligne, on peut être tranquille car on sera prévenus en cas de gain. Dans tous les cas, on peut allumer une bougie et faire un vœu!

Devenir riche du jour au lendemain, c’est possible?

À l’EuroMillions, on peut aussi choisir d’attendre que la cagnotte atteigne un certain plafond pour tenter notre chance. Pour cela, on repère les différentes étapes qui précèdent les montants records. Sachant que toutes les cagnottes démarrent à 17 millions d’euros pour monter jusqu’au plafond actuel de 240 millions, il ne faut pas trop attendre pour se positionner sur un tirage au sort plutôt qu’un autre au risque de voir la cagnotte tomber dans la poche d’un autre joueur dans toute l’Europe.

Toutefois, les joueurs qui préfèrent suivre leur intuition pourront sentir avec cette méthode à quel moment il faut miser gros en jouant par exemple plusieurs grilles à la fois, puis s’accorder un petit répit en améliorant leur technique dans l’intervalle entre deux gros tirages. Qu’on se rassure, avec l’Étoile +, on a 1 chance sur 4 de gagner et le code My Million est également là pour nous faire rêver si jamais on doute de décrocher un jour le grand jackpot. Même si on ne gagne pas le gros lot, il peut nous aider à devenir millionnaire à chaque tirage, c’est-à-dire deux fois par semaine, voilà comment devenir riche!