Les millionnaires de la génération Y retardent leurs achats de maison et de voiture en raison de l’inflation

Les millionnaires de la génération Y suspendent temporairement leurs achats importants à mesure que les taux d’intérêt et l’inflation augmentent, selon l’enquête Millionaire Survey de CNBC.

Selon le sondage, près de la moitié des millionnaires de la génération Y affirment que les coûts d’emprunt plus élevés les poussent à retarder l’achat d’une voiture, et 44 % affirment que les taux d’intérêt plus élevés les ont poussés à retarder l’achat d’une maison. Plus d’un tiers ont déclaré que l’inflation les avait amenés à retarder un voyage ou des vacances.

L’enquête CNBC Millionaire Survey, qui interroge ceux dont les actifs à investir s’élèvent à 1 million de dollars ou plus, suggère que l’inflation et la hausse des coûts d’emprunt progressent dans l’échelle de la richesse. Alors que l’inflation frappe le plus durement la classe moyenne et les groupes à faible revenu, la hausse des taux d’intérêt commence à peser sur les consommateurs plus riches et plus jeunes, en particulier pour les articles coûteux.

Selon l’enquête, les milléniaux sont trois fois plus susceptibles de réduire leurs achats importants que leurs homologues des baby-boomers.

« Les millionnaires du millénaire sont clairement confrontés à quelque chose qu’ils n’ont jamais vécu », a déclaré George Walper, président de Spectrem Group, qui mène l’enquête avec CNBC. « En conséquence, ils changent leurs comportements et leurs plans de dépenses. »

Spectrem Group et l’enquête considèrent les répondants nés en 1982 ou après, ceux actuellement âgés de 40 ans et moins, comme des millennials. Les répondants nés entre 1948 et 1965, âgés de 57 à 75 ans, étaient considérés comme des baby-boomers.

L’inflation et la hausse des taux ont créé deux contraintes de dépenses distinctes mais liées pour les consommateurs aisés.

L’inflation a fait grimper les prix des produits de luxe tels que les restaurants, les billets d’avion, les hôtels et même certains abonnements mensuels. Selon l’enquête, 39 % des millionnaires de la génération Y ont réduit leurs sorties au restaurant en raison de la hausse de l’inflation. Trente-six pour cent ont réduit leurs vacances et 22 % ont réduit leur temps de conduite.

Dans le même temps, les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale ont augmenté le coût des emprunts, en particulier pour les maisons et les voitures. La banque centrale a relevé mercredi son taux de référence dans une fourchette de 1,5% à 1,75% et a déclaré qu’une autre hausse pourrait avoir lieu en juillet.

Les deux tiers des millionnaires de la génération Y interrogés ont déclaré qu’ils étaient « moins susceptibles qu’il y a un an d’emprunter de l’argent » en raison de la hausse des taux d’intérêt. Cela se compare à seulement 40% pour les baby-boomers.

Quarante-quatre pour cent des répondants de la génération Y ont déclaré que des taux plus élevés les avaient amenés à retarder l’achat d’une nouvelle maison, contre seulement 6 % des baby-boomers. Près de la moitié des millionnaires de la génération Y ont déclaré retarder l’achat d’une voiture en raison des tarifs plus élevés, soit plus du double du taux des baby-boomers.

Les milléniaux sont généralement les principaux moteurs de la croissance des ventes de maisons et de voitures.

« Les milléniaux, comme tout le monde, constatent que les hypothèques qu’ils envisageaient en janvier sont maintenant plus du double », a déclaré Walper.

L’enquête sur les millionnaires de CNBC a été menée en mai, avant la dernière hausse des taux de la Fed. Elle a interrogé environ 750 répondants qui ont déclaré être les décideurs financiers ou participer conjointement à la prise de décisions financières au sein de leur ménage.

Cependant, les milléniaux semblent plus optimistes quant à leurs investissements que les millionnaires plus âgés : 55 % des millionnaires de la génération Y ont déclaré que l’inflation durerait moins d’un an, contre près des deux tiers des baby-boomers qui ont déclaré qu’elle durerait au moins un an ou deux. Quarante pour cent des milléniaux interrogés prévoient d’acheter plus d’actions à mesure que l’inflation s’accélère, contre seulement 11 % des baby-boomers.

Les milléniaux sont également plus optimistes quant à l’impact de l’inflation sur leurs rendements boursiers : près de 90 % des répondants de la génération Y sont « confiants » ou « assez confiants » dans la capacité de la Fed à gérer l’inflation – un contraste frappant avec les 38 % des baby-boomers qui ne sont « pas du tout confiant. »

Plus de 70% des millionnaires de la génération Y pensent que l’économie sera plus forte ou même « beaucoup plus forte » à la fin de 2022, contre deux tiers des baby-boomers qui ont déclaré qu’elle sera plus faible ou « beaucoup plus faible ». La génération Y a également déclaré que les marchés des actifs termineraient l’année au-dessus des niveaux de 2021 – une démonstration de confiance haussière avec le S&P 500 en baisse de 20% pour l’année jusqu’à présent.

Cinquante-huit pour cent des millionnaires de la génération Y ont déclaré que les marchés des actifs termineraient l’année en hausse d’au moins 5 %, 39 % s’attendant à des gains à deux chiffres. En revanche, 44 % des baby-boomers millionnaires s’attendent à une baisse à deux chiffres du marché.