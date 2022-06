Les millionnaires craignent que la Fed ne puisse maîtriser l’inflation et éviter la récession

Des commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 9 mai 2022.

Les millionnaires américains lèvent des fonds en réponse aux craintes persistantes d’inflation, selon l’enquête Millionaire Survey de CNBC.

Les millionnaires interrogés par CNBC ont classé l’inflation comme le principal risque pour l’économie et leur patrimoine personnel. C’est la première fois depuis le début de l’enquête en 2014 que l’inflation dépasse tous les autres risques du classement. Quarante-deux pour cent des millionnaires ont déclaré que l’inflation durerait « au moins un an ou deux », et 19% supplémentaires ont déclaré qu’elle durerait plus de deux ans, selon les résultats.

L’enquête comprend des investisseurs disposant d’au moins 1 million de dollars d’actifs à investir. Elle a été menée en mai et a interrogé environ 750 répondants qui ont déclaré être les décideurs financiers ou partager conjointement la prise de décision financière au sein de leur foyer. Depuis que l’enquête a été menée, une lecture des prix à la consommation a révélé que l’inflation s’était encore accélérée le mois dernier et que le S&P 500 a glissé dans un marché baissier, à plus de 20 % de ses récents sommets.

« De toute évidence, il y a un changement vers une vision très pessimiste et inquiète », a déclaré George Walper, président de Spectrem Group, qui mène l’enquête CNBC Millionaire. « Ils ne sont pas sûrs que la Réserve fédérale puisse gérer ces problèmes. »

La Réserve fédérale devrait augmenter ses taux d’intérêt mercredi de 75 points de base. La banque centrale offrira également des perspectives économiques actualisées dans un contexte d’inflation persistante.

Les millionnaires sont divisés sur la capacité de la Fed à ralentir l’inflation ou à réduire la demande sans provoquer de récession, selon l’enquête. Trente-cinq pour cent ont déclaré qu’ils n’étaient « pas du tout confiants » dans la capacité de la Fed à gérer l’inflation, tandis que près de la moitié ont déclaré qu’ils étaient « plutôt confiants ».

Les opinions sur la Fed divergent largement en fonction de l’affiliation politique : la plupart des millionnaires républicains ont déclaré qu’ils n’étaient « pas du tout confiants » dans la capacité de la Fed à gérer l’inflation, tandis que la plupart des millionnaires démocrates ont déclaré qu’ils étaient « quelque peu confiants ».

Plus d’un quart des millionnaires pensent que les États-Unis sont déjà en récession, et 34 % supplémentaires ont déclaré que les États-Unis basculeraient en récession cette année. Seuls 21% ont déclaré que les États-Unis ne se dirigeaient pas vers une récession.

« Ils sont très clairement préoccupés par une récession, et nous ne saurons que dans six mois si nous en sommes maintenant », a déclaré Walper.

Selon l’enquête, les millionnaires possèdent environ 90 % des actions détenues individuellement aux États-Unis. Jusqu’à présent, ils ne paniquent pas et ne vendent pas. Mais la plupart lèvent plus de liquidités et placent plus d’argent dans des placements à revenu fixe à court terme compte tenu de la hausse des taux d’intérêt.

Près de 40 % des millionnaires ont déclaré qu’ils prévoyaient d’apporter des modifications à leur portefeuille ou avaient déjà apporté des modifications en raison de l’inflation, 44 % ont déclaré avoir conservé plus d’argent en espèces et 41 % ont déclaré avoir acheté plus d’investissements à taux fixe. Parmi les personnes interrogées, 35 % ont déclaré avoir acheté des actions et 31 % ont déclaré avoir vendu des actions en raison de l’inflation et de son impact sur certains secteurs et actions.

Les investisseurs fortunés sont généralement parmi les premiers à profiter des baisses du marché et à acheter pendant les périodes importantes, car ils peuvent se permettre d’être plus agressifs. Pourtant, jusqu’à présent, les millionnaires montrent peu de signes d’achat des récentes baisses du marché, ce qui suggère qu’ils voient plus de douleur à venir pour les marchés et les taux d’intérêt.

« Lorsque la volatilité ralentit et que les gens ont l’impression que nous sommes proches d’un creux, c’est le groupe qui bouge et recherche des opportunités en difficulté et de bonnes valeurs », a déclaré Walper. « Ils l’ont fait en avril 2020. Mais nous ne voyons pas cela maintenant. Ils ne voient pas cela se terminer de sitôt. »

Cinquante-huit pour cent des millionnaires s’attendent à ce que l’économie soit plus faible ou « beaucoup plus faible » d’ici la fin de l’année, selon l’enquête. La plupart s’attendent également à ce que le S&P 500 termine l’année avec une baisse à deux chiffres : plus de la moitié des personnes interrogées s’attendent à ce que le S&P baisse d’au moins 10 %, tandis que près d’un répondant sur cinq s’attend à ce qu’il baisse d’au moins 15 %.

Les millionnaires ont également revu à la baisse leurs attentes concernant leurs propres retours sur investissement, même s’ils sont toujours plus optimistes quant à leurs retours que l’ensemble du marché. Un sur quatre des personnes interrogées s’attend à afficher des rendements négatifs, et une majorité s’attend à des rendements inférieurs à 4 %.

L’année dernière, la moitié des millionnaires interrogés s’attendaient à des rendements d’au moins 6 %.