Les partisans du candidat démocrate à la présidentielle sont « terrifiés » par une victoire de Trump, selon le PDG de SpaceX

Bon nombre des milliardaires qui soutiennent la vice-présidente américaine Kamala Harris lors des prochaines élections de novembre le seront probablement. « terrifié » sur la liste des clients de Jeffrey Epstein devenant publique en cas de victoire de Donald Trump, selon Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla.

Epstein a travaillé comme financier et a fréquenté les riches et les célèbres pendant des décennies. En 2019, il a été arrêté pour proxénétisme de jeunes femmes, dont de nombreuses mineures, auprès de ses puissantes connaissances, qu’il emmenait souvent par avion vers son île privée dans les Caraïbes. La liste des Epstein « invités » et d’autres preuves, qui auraient été rassemblées par le FBI, sont depuis restées sous clé, même après la mort d’Epstein dans des circonstances suspectes dans sa cellule de Manhattan en 2019, ce qui a été officiellement qualifié de suicide.

Le mois dernier, Donald Trump a suggéré dans une interview avec Lex Friedman que le projet d’Epstein « Livre noir » pourrait être rendu public s’il gagne en novembre.

S’adressant lundi à l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, Musk a affirmé que la candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, était simplement une « marionnette » et qu’il y en a en réalité plus d’une centaine « Maîtres de marionnettes » derrière elle, dont la plupart que le milliardaire dit connaître probablement personnellement.

Le magnat de la technologie a ensuite déclaré qu’il trouverait intéressant de voir un match entre les cent premiers de ces soi-disant « Maîtres de marionnettes » et la liste des clients de Jeffrey Epstein, suggérant qu’il y aurait un « fort chevauchement » des deux.















Bien qu’il n’ait pas commenté la probabilité que la liste voie réellement le jour, Musk a suggéré qu’une grande partie de la raison pour laquelle Kamala Harris a reçu autant de soutien était due au fait que Kamala Harris a reçu autant de soutien. « Beaucoup de milliardaires sont terrifiés » qu’il pourrait être rendu public si Trump gagne.

Il a suggéré que des personnes comme le cofondateur de LinkedIn et ancien vice-président du développement de Musk chez PayPall, Reid Hoffman, et Bill Gates de Microsoft, étaient particulièrement préoccupés par le problème. « Situation Epstein » et que le ministère de la Justice pourrait effectivement « avancer » sur certaines preuves.

Il a également souligné comment « époustouflant » c’est qu’après toutes ces années, le système judiciaire américain n’a pas tenté de poursuivre ne serait-ce qu’une seule personne de la liste de clients d’Epstein et s’en est plutôt pris aux manifestants qui ont pris part aux émeutes du 6 janvier à Capitol Hill.

« Il y a environ 500 à 600 manifestants du 6 janvier en prison et pas une seule personne sur la liste des clients d’Epstein », Musk a supposé.