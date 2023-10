De Palm Beach à Miami Beach, les prix des maisons de luxe dans les enclaves les plus riches de Floride atteignent de nouveaux records alors que milliardaires et millionnaires continuent d’acheter des propriétés.

Le prix de vente moyen d’une maison à Palm Beach a dépassé les 20 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui en fait de loin le marché le plus cher du pays, selon les données de Douglas Elliman et Miller Samuel. Le prix moyen au pied carré des maisons vendues à Palm Beach a atteint 4 554 dollars, soit plus de 2,5 fois plus cher qu’à Manhattan.

« Les prix sont époustouflants », a déclaré Chris Leavitt, l’un des principaux courtiers de Palm Beach chez Douglas Elliman. « L’offre est très limitée, en particulier du côté des très fortunés, où la clientèle se précipite pour cette incroyable propriété au bord du lac ou de l’océan. »

Le boom des maisons de maître dans le sud de la Floride est alimenté par la fuite continue des millionnaires et des milliardaires des États à fiscalité élevée comme New York, le New Jersey et la Californie, ainsi que par la croissance de l’économie de Floride. Étant donné que les acheteurs ultra-riches paient généralement leur bien immobilier en espèces, ils sont moins affectés par la flambée des taux hypothécaires.

Le manque de stocks, notamment pour les emplacements convoités au bord de l’eau, a entraîné une nouvelle flambée des prix.

Palm Beach ne compte que 53 maisons sur le marché au troisième trimestre, en baisse de 61 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, selon Jonathan Miller, PDG de Miller Samuel. La pénurie de maisons répertoriées a réduit le nombre de ventes, qui ont diminué de 31 % au cours de l’année écoulée, a-t-il déclaré.

Pourtant, les courtiers affirment que le faible inventaire continuera à exercer une pression à la hausse sur les prix, rendant les propriétés trophées chères, même pour les multimillionnaires.

« Vous pouvez toujours trouver une belle maison ici pour moins de 10 millions de dollars », a déclaré Leavitt. « Je sais que cela ressemble à un univers alternatif. Parce que oui, c’est un univers alternatif. »

Fin juillet, une maison au bord de l’eau qui s’était vendue pour la dernière fois pour 7,4 millions de dollars a été vendue pour environ 50 millions de dollars. Le vendeur appartenait à la succession du défunt distributeur d’alcool James Tigani, Jr., et l’acheteur serait l’investisseur en capital-risque Harvey Jones.

Le magnat de la mode Tommy Hilfiger a vendu cet été un manoir de Palm Beach pour 41,4 millions de dollars, moins de six mois après l’avoir acheté pour 36,9 millions de dollars.

Le record de la maison la plus chère vendue à Palm Beach a été établi en avril, lorsque le concessionnaire de voitures de luxe Michael Cantanucci a payé 170 millions de dollars pour un manoir de 1,6 acre en bord de mer.

Leavitt a déclaré que même si l’été a été lent, les acheteurs sont revenus en courant à partir de la mi-septembre.

« Habituellement, le mois de septembre n’est pas très chargé, mais le marché se réchauffe en début d’année », a-t-il déclaré. « Ces acheteurs bougent très vite. Ils appellent et disent : « Je prends l’avion demain ». Ils s’envoleront à bord de leur jet privé, ils le regarderont, l’achèteront et fermeront leurs portes dans les sept jours. Et ils seront de retour dans un mois pour emménager. Ils veulent ce qu’ils veulent, quand ils le veulent.

Miami Beach a également connu une hausse des prix de la part des acheteurs fortunés, notamment des milliardaires.

Alors que le nombre de ventes de maisons unifamiliales dans la région de Miami Beach a chuté de 3 % au troisième trimestre, la valeur en dollars des ventes a bondi de 62 % en raison d’un plus grand nombre de clôtures de plus de 10 millions de dollars, selon Corcoran.

Le prix moyen de l’immobilier de luxe à Miami Beach – défini comme les 10 % les plus riches du marché – a atteint un record de 25 millions de dollars, selon Douglas Elliman et Miller Samuel.

« Les marchés de l’immobilier de luxe et haut de gamme semblent actuellement indépendants des taux hypothécaires et de l’économie », a déclaré Jonathan Miller. « Palm Beach et Miami Beach sont déconnectés de l’évolution des taux d’intérêt. »

Le milliardaire technologique Eric Schmidt et son épouse sont les derniers milliardaires à commencer à rassembler des collections immobilières à Miami. Les courtiers affirment que le couple a acheté plus d’une demi-douzaine de maisons sur les îles Sunset, dépensant plus de 140 millions de dollars. On ne sait pas si les Schmidt envisagent de vivre à Miami ou ce qu’ils envisagent de faire avec les propriétés.

Le milliardaire des hedge funds Ken Griffin continue d’étendre sa présence sur Star Island, en rachetant récemment une propriété pour 45,5 millions de dollars. Il avait vendu la propriété à la star du baseball à la retraite Alex Rodriguez en 2020 dans le cadre d’un échange de terrain. Griffin a également payé 107 millions de dollars l’année dernière pour un domaine historique au bord de l’eau à Miami.

Jeff Bezos a également rejoint le club de plage des milliardaires, dépensant 150 millions de dollars pour deux propriétés adjacentes à Indian Creek Village. Les deux propriétés lui donnent un total de 4,6 acres dans une enclave exclusive et font de lui un voisin de la légende de la Ligue nationale de football Tom Brady.

Ne manquez pas ces histoires CNBC PRO :