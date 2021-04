Rugissement de rage

Le hurlement de rage était assourdissant. Et cela a fonctionné.

Les milliardaires saisissants ne seront pas autorisés à détruire notre sport national.

Les supporters de football tiennent des pancartes alors qu’ils manifestent contre le projet de Super League européenne à l’extérieur du stade de football de Stamford Bridge à Londres Crédit: AFP

Les fans – soutenus par un gouvernement conservateur robuste, par le prince William, par toutes les voix sensées du pays – se sont unis dans un tollé, soit en abandonnant les «six grands» clubs qu’ils ont soutenus toute leur vie, soit en protestant devant leurs stades.

Lentement mais sûrement, les managers et les joueurs, aveugles comme tout le monde ce week-end, ont commencé à se relever. Ce coup d’État de sang-froid d’un cartel mégarich a également été une attaque directe contre eux.

Même les diffuseurs de télévision potentiels de la «Super League européenne» ont tourné leurs armes contre elle. Nous ne les blâmons pas. Qui, à long terme, paierait pour regarder une ligue où rien n’est en jeu? Où les mêmes membres fondateurs jouent encore et encore des matchs amicaux périmés?

Mais la fausse idée folle des magnats est un point moindre. Car cela a été une simple question de bien et de mal.

Les hommes avares qui n’ont aucun lien avec le beau jeu ou qui ne le ressentent pas ne doivent pas le voler aux millions de gens ordinaires qui en font ce qu’il est.

Les clubs écoutent. Chelsea, Man City, Barcelone et l’Atletico ont retiré la fiche. D’autres envisageaient leurs options. Le chef de Man United a démissionné.

L’énorme menace de la «bombe législative» de Boris Johnson était déjà assez grave. Mais même les propriétaires sans âme motivés uniquement par le profit hésitent s’ils sentent que leur plan est un désastre financier.

Alors que les fans désertent leurs clubs, n’achètent aucune marchandise, annulent leurs abonnements et mettent fin à leurs abonnements télévisés pour le Prem, ces imbéciles avides se rendent enfin compte de la honteuse erreur qu’ils ont commise.

Quel nid de frelons ils ont remué en essayant de se remplir les poches en arrachant le cœur du jeu national britannique.

Cela ne doit pas arriver. Pas maintenant. Jamais.

Effrayé par Covid

LA bonne nouvelle arrive sur Covid.

Moins de 2000 malades sont hospitalisés, une chute colossale depuis janvier. Plus de dix millions d’entre nous ont eu les deux coups. Le nombre de personnes appartenant à des minorités ethniques qui se font vacciner est en flèche.

Boris ne bougera pas sur ses dates de déverrouillage Crédit: AFP

La Grande-Bretagne avance également avec les antiviraux – des pilules prises à la maison pour réduire considérablement la menace de la maladie.

Et pourtant, Boris met toujours gravement en garde contre une troisième vague cette année. Pourtant, il ne bougera pas sur ses dates de déverrouillage.

À quel point les chiffres doivent-ils descendre, PM?

Jour glorieux

AUJOURD’HUI, notre reine marque le premier anniversaire depuis son adolescence sans Philip dans sa vie.

Elle a perdu l’homme qu’elle aimait. Elle ne perdra jamais l’amour de son peuple

Notre reine marque le premier anniversaire depuis son adolescence sans Philip dans sa vie Crédit: AFP

Inside your Sun est un extrait montrant 95 moments magiques de sa vie remarquable.

Et bien que Sa Majesté soit en deuil – et même s’il semble banal de le dire – nous lui souhaitons un aussi joyeux anniversaire que possible.