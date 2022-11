Les milliardaires émettent un million de fois plus de gaz à effet de serre que la moyenne des personnes : Oxfam

Les investissements de 125 les milliardaires produisent 393 millions de tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone chaque année, selon un rapport par Oxfam.

C’est l’équivalent de la production de CO2 pour l’ensemble de la France et rend les émissions annuelles du milliardaire moyen un million de fois supérieures à celles d’une personne appartenant aux 90% les plus pauvres de la population mondiale, selon l’organisation caritative mondiale contre la pauvreté.

Les milliardaires inclus dans l’étude détiennent une participation collective de 2,4 billions de dollars dans 183 entreprises, ce qui représente en moyenne 3 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone émis par milliardaire et par an. Les personnes qui ne font pas partie des 10 % les plus riches du monde émettent en moyenne 2,76 tonnes métriques de dioxyde de carbone par an.

Le rapport d’Oxfam analyse comment 125 des personnes les plus riches du monde ont investi leur argent et examine les émissions de carbone de ces investissements.

L’étude a révélé qu’environ 14% des investissements des milliardaires étaient dans des «industries polluantes», telles que les énergies non renouvelables et les matériaux tels que le ciment, tandis que l’investisseur moyen investit la moitié de ce montant dans ces secteurs.

Danny Sriskandarajah, directeur général d’Oxfam GB, a appelé les dirigeants mondiaux lors du sommet sur le climat de la COP27 à “exposer et changer le rôle que les grandes entreprises et leurs riches investisseurs jouent en profitant de la pollution qui est à l’origine de la crise climatique”.

“Le rôle des super-riches dans la suralimentation du changement climatique est rarement discuté”, a déclaré Sriskandarajah dans le communiqué de presse du rapport, “[t]le sien doit changer. Ces investisseurs milliardaires au sommet de la pyramide des entreprises ont une énorme responsabilité dans la dégradation du climat. Ils ont échappé à toute responsabilité pendant trop longtemps.”

Le sommet COP27, qui s’est officiellement ouvert dimanche, voit des délégués de près de 200 pays se rassembler dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh pour discuter de la manière de faire face à la crise climatique.

Parmi les questions controversées à discuter figure la question de justice climatique et amener les pays riches à fournir des réparations.

— Sam Meredith de CNBC a contribué à ce rapport