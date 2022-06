Les milliardaires derrière une poussée pour revigorer la fabrication de puces aux États-Unis

Mais les progrès sont au point mort sur les mesures qui aideraient à financer ces efforts. L’année dernière, le Congrès a adopté la loi sur la création d’incitations utiles à la production de semi-conducteurs, connue sous le nom de CHIPS, mais le projet de loi reste sans financement alors que les législateurs débattent des détails de la loi sur l’innovation bipartisane, qui fournirait plus de 50 milliards de dollars pour les efforts de production de semi-conducteurs, y compris pour le type de développement technologique dans lequel un fonds de capital-risque comme America’s Frontier Fund espère investir.

Dans un discours le mois dernier, un M. Biden frustré a exhorté les législateurs à « adopter ce putain de projet de loi ». L’un de ses auteurs, le sénateur Sherrod Brown, un démocrate de l’Ohio, a déclaré à DealBook que les membres du Congrès travaillaient à le faire parvenir au bureau du président, bien qu’il n’ait pas précisé quand cela pourrait se produire.

Michael Gwin, un porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré: « Le président a été clair sur le fait que nous n’avons pas un instant à perdre. »

Il est clair que le renforcement de la capacité des puces est une priorité pour les États-Unis et que les personnes qui soutiennent le fonds ont l’expertise et des liens profonds pour mener des actions à Washington et à Wall Street. Mais si cet effort public-privé peut ramener la fabrication dans un pays longtemps dépendant des usines asiatiques, il faudra plus qu’un léger changement dans les opérations commerciales plus larges et beaucoup de dollars du gouvernement.

Les fondateurs disent qu’ils sont engagés dans la mission, qu’ils obtiennent ou non un financement fédéral. (Ils ont également lancé un fonds connexe, collectant des fonds auprès d’organisations à but non lucratif.) « Je n’ai pas besoin que le gouvernement nous donne la permission d’aller sauver le pays », a déclaré M. Louie. « Ce serait bien s’ils nous aidaient. »