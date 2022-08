Les milliardaires derrière l’altruisme efficace ne sommes-nous pas nous avons l’inégalité

Plus tôt ce mois-ci, j’ai publié un looooong article expliquant l’état actuel de l’altruisme effectif (EA), le mouvement social qui a entre autres inspiré Future Perfect.

EA a commencé comme un effort pour amener les personnes financièrement à l’aise au Royaume-Uni et aux États-Unis à donner plus d’argent à des organisations caritatives qui pourraient faire le plus de bien, mais il a rapidement évolué pour devenir bien plus : une source de conseils de carrière, un mouvement politique et le favori cause d’au moins deux ménages méga-milliardaires, Cari Tuna et Dustin Moskovitz (valeur nette de 14,2 milliards de dollars) et Sam Bankman-Fried (valeur nette de 13,3 milliards de dollars).

L’article a reçu beaucoup de commentaires, la plupart utiles, d’autres moins utiles. Mais la plupart des commentaires critiques sur l’histoire, et ceux sur le même thème de Gideon Lewis-Kraus dans le New Yorker et de Naina Bajekal dans Time, se résumaient à un argument simple : ces riches donateurs doivent payer plus d’impôts.

C’est un point juste. L’EA de 2013, qui était principalement composée de quelques professeurs de philosophie et d’étudiants donnant 10 % de leur argent pour acheter des moustiquaires antipaludiques, n’était pas particulièrement liée à la classe des milliardaires américains. Près d’une décennie plus tard, c’est tout à fait le cas. Certaines personnes détestent la classe des milliardaires pour des raisons très compréhensibles, et cette inimitié va inévitablement rebondir sur EA.

L’inimitié est particulièrement prononcée pour Bankman-Fried, étant donné que la cryptographie est, soyons francs, une classe d’actifs complètement inutile qui a de graves coûts environnementaux.

(Divulgation: la fondation familiale de Bankman-Fried, Building a Stronger Future, finance une partie de la section Future Perfect de Vox, alors laissez-moi mordre la main qui me nourrit et dire que je pense qu’il achète des publicités pour le Super Bowl et Vogue se propage avec Gisele Bündchen pour encourager les gens ordinaires à mettre leur argent dans ce tas d’ordures mathématiquement complexes est… en fait moralement discutable. Bankman-Fried peut faire beaucoup de bien avec l’argent produit par FTX, mais certaines parties du processus de production me mettent de plus en plus mal à l’aise.)

L’EA pousse à des impôts plus élevés pour les riches

Mais la critique de la philanthropie d’EA est également faite de manière franchement inexacte. “Un grand nombre d’altruistes efficaces soutiennent les transferts monétaires inconditionnels”, a tweeté l’écrivain/podcasteur Michael Hobbes, “mais si vous proposez de les taxer et de financer l’État-providence (c’est-à-dire la même chose), ils perdent la tête”.



marque-vox

Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Futur parfait

Chaque semaine, nous explorons des solutions uniques à certains des plus grands problèmes du monde.

Je n’ai évidemment pas été présent pour toutes les conversations de Hobbes avec chaque personne qui s’est identifiée comme un altruiste efficace, mais d’après mon expérience, cette affirmation est bizarrement fausse.

Une enquête de 2020 auprès de plus de 2 000 EA a montré qu’ils avaient tendance à être des athées ou des agnostiques diplômés de l’université (souvent diplômés d’études supérieures) de 20 à 30 ans. Dans une enquête de 2019 sur la communauté, environ 72% ont déclaré être de gauche ou de centre-gauche politiquement; seulement 12% environ ont déclaré être libertaires, de centre-droit ou de droite. Ce ne sont pas des gens qui perdent la tête à l’idée d’un État-providence.

Plus précisément, les ménages Tuna/Moskovitz et Bankman-Fried sont des partisans extrêmement généreux des campagnes démocrates. “Je suis pour augmenter les impôts et aider à élire les démocrates pour le faire”, a tweeté Moskovitz l’autre jour.

C’est, si quoi que ce soit, un euphémisme. L’épouse de Moskovitz, Cari Tuna, comme je le note dans mon article, a été classée par le groupe de surveillance OpenSecrets comme le septième plus grand donateur aux groupes de dépenses extérieurs en 2020, au-dessus de chiffres comme George Soros. Bankman-Fried, pour sa part, a donné plus que le méga-donateur hollywoodien Steven Spielberg ou le gouverneur milliardaire de l’Illinois JB Pritzker.

En d’autres termes, les deux principaux bailleurs de fonds d’EA sont également parmi les principaux bailleurs de fonds du parti politique américain qui essaie activement d’augmenter les impôts des riches. La loi sur la réduction de l’inflation vient d’adopter une augmentation marquée de l’application des taxes et des impôts sur les sociétés.

Le soutien de Tuna/Moskovitz et Bankman-Fried aux démocrates n’est pas principalement dû à la politique fiscale ; ils ont leurs propres raisons de vouloir le contrôle démocrate et plus particulièrement de vouloir que Donald Trump ne soit pas élu, comme le détaille mon article. Mais il est difficile d’éviter la conclusion que le mouvement EA, ou du moins ses centres financiers, sont, grâce à leurs dons, plus susceptibles, et non moins, d’augmenter les impôts des riches.

Donc, vous voulez des impôts plus élevés. Que faites-vous en ce moment?

Il y a cependant quelque chose d’un peu insatisfaisant dans cette défense. Pouvez-vous vraiment sortir de la culpabilité d’être un ploutocrate en utilisant votre argent pour faire basculer les élections vers des politiciens qui vous taxeront davantage ?

Les critiques les plus inconditionnels de la philanthropie milliardaire diraient, pas vraiment.

Emma Saunders-Hastings, théoricienne politique à l’Ohio State University, a avancé la plus complète et la plus intransigeante de ces vues dans son récent livre, Vertus privées, vices publics. Saunders-Hastings soutient que de nombreux actes de philanthropie, sinon la plupart, sont des “usurpations de l’autorité publique”, qui “imposent des hiérarchies de jugement et de statut” et “renversent de précieuses relations d’égalité sociale et politique”.

De ce point de vue, la philanthropie milliardaire représente un acte par lequel les riches façonnent la société qui les entoure sans déférence pour les souhaits de la masse de cette société. Cette critique s’applique clairement à EA, tout comme elle s’applique aux dons de 100 millions de dollars de David Koch et David Geffen au Lincoln Center pour obtenir leurs noms sur les sites, ou au don de 400 millions de dollars du fondateur de Nike, Phil Knight, à Stanford pour obtenir un programme de type bourse d’études Rhodes nommé après lui-même. Ce sont là des réaffectations massives de ressources effectuées sans contribution démocratique.

Donc, ils sont antidémocratiques. Maintenant quoi? Il y a des milliardaires qui consacrent leur fortune, en ce moment, à des causes philanthropiques. Si c’est politiquement injuste, nous devrions identifier ce qu’ils devraient faire à la place.

Une option serait que les donateurs milliardaires, de Geffen et Knight à Tuna/Moskovitz et Bankman-Fried, donnent simplement leur argent au Trésor américain. Comme le note le philosophe Richard Y. Chappell, il s’agit d’une option parfaitement autorisée qui permet aux riches de confier leurs décisions de dépenses au Congrès. (Ces dons ne pourraient être utilisés que pour rembourser la dette publique, mais bon, c’est déductible d’impôt.)

Mais on n’entend presque jamais les gens proposer cela. En fin de compte, les détracteurs de la grande philanthropie ne veulent généralement pas s’engager à croire qu’il est moralement ou politiquement préférable de réduire légèrement le déficit budgétaire fédéral plutôt que de laisser les milliardaires faire des dons à d’autres causes.

Une autre option serait que les milliardaires passent à la consommation : partir encore plus en vacances, séjourner dans des hôtels encore plus beaux, acheter encore plus d’art pour eux-mêmes, etc.

Parfois, Saunders-Hastings semble pencher vers ce point de vue. Elle note que “Certaines philanthropies sont assez facilement conçues comme de la consommation”, comme le mécénat d’opéra (les milliardaires paient pour l’art qu’ils aiment consommer) ou les yacht clubs (les milliardaires… d’accord, oui, vous comprenez celui-ci).

Mais elle ajoute que “même les dons qui servent principalement les autres peuvent apporter au donateur des avantages indirects ou intangibles”, poursuit-elle, ce qui signifie que “tenter de distinguer un sous-ensemble de la philanthropie comme non-consommation semble peu prometteur”.

S’il n’est vraiment pas possible, du point de vue de la théorie politique, de faire la distinction entre l’achat de moustiquaires pour sauver la vie d’enfants du paludisme et l’achat d’un aéroport international à Yale – et si Saunders-Hastings a raison de dire que la philanthropie a des propriétés antidémocratiques particulières que la consommation milliardaire n’a pas – il semble s’ensuivre qu’il vaudrait mieux que les milliardaires achètent plus de yachts plutôt que de donner leur argent.

Ce point de vue est cohérent, mais je le trouve impossible à avaler. À d’autres moments, Saunders-Hastings le fait aussi; elle fait l’éloge de Julius Rosenwald, le multimillionnaire de Sears qui a financé des écoles pour enfants noirs dans le sud de Jim Crow, parce qu’il a fourni un “bouchon” dans une situation “où le gouvernement ne peut pas ou ne veut pas répondre aux exigences de la justice”.

Cela ouvre une fissure dans la critique qui commence honnêtement à ressembler davantage à un gouffre béant.

Vous partez en guerre fiscale avec le corps législatif que vous avez

Il me semble plausible que la persistance de l’élevage industriel, l’échec des gouvernements à investir dans la prévention des pandémies et l’échec des pays riches à protéger les habitants des pays pauvres contre les maladies évitables – que toutes ces choses violent les principes de justice.

Si c’est vrai, comment les priorités de dépenses des donateurs EA sont-elles inacceptables alors que celles de Rosenwald sont nobles ?

C’est un truc épineux et compliqué. Mais le résultat pour moi est que nous vivrons dans un monde d’extrême inégalité de richesse dans un avenir prévisible, et le mieux que nous puissions probablement espérer est que les gagnants de ce jeu truqué donnent leurs gains à juste titre.

L’année écoulée dans la politique américaine est illustrative. Les élections de 2020 ont été, dans un sens important, les meilleures pour le Parti démocrate en 12 ans : c’était la première fois depuis les élections de 2008 que le parti contrôlait la présidence et les deux chambres du Congrès. Étant donné que ces types de “trifectas” ont tendance à ne durer que deux ans avant que les mi-mandats n’effacent la majorité au Congrès du parti au pouvoir, cette victoire signifiait que la session législative 2021-22 était probablement le point culminant du pouvoir du parti pour la prochaine décennie. ou plus. Pour les partisans d’une augmentation des impôts sur les riches, c’était à peu près aussi bon qu’il allait l’être pendant longtemps.

Mais la victoire n’a pas conduit à une majorité législative disposée à augmenter les taux d’imposition des revenus des particuliers sur les salaires ou les revenus de placement, ou disposée à augmenter le taux d’imposition des sociétés ou à étendre l’impôt sur les successions. Au lieu de cela, la politique fiscale la plus ambitieuse capable de gagner 50 voix au Sénat était un nouvel « impôt minimum » de 15 % sur les sociétés à haut rendement, destiné à forcer les entreprises réclamant d’importantes déductions fiscales à payer plus. La loi sur la réduction de l’inflation, qui comprenait cet impôt minimum, comprenait également une taxe d’accise destinée à décourager les entreprises de racheter leurs propres actions, ainsi qu’un financement supplémentaire pour l’IRS pour attraper les fraudeurs fiscaux.

Ce n’est pas rien, mais du point de vue de l’inégalité des richesses, c’est presque rien. Les États-Unis auraient besoin d’un changement vraiment massif dans la façon dont ils taxent la richesse accumulée ou les revenus de placement, semblable à l’impôt sur le revenu des milliardaires proposé par le président du comité sénatorial des finances, Ron Wyden (D-OR), pour couper dans des fortunes importantes comme Tuna/Moskovitz ou Bankman. – Chez Fried. L’expérience de 2021-22 suggère très fortement qu’il n’y a pas de majorité au pouvoir capable d’apporter ces changements aux États-Unis à tout moment dans un proche avenir. Les Américains n’élisent tout simplement pas assez de personnes au Sénat avec ces opinions pour que cela se produise.

Cela signifie probablement que la conversation sur la taxation des riches américains sera très académique jusqu’à ce que les démocrates obtiennent une majorité gouvernementale plus progressiste ; si l’histoire est un guide, cela prendra probablement encore 10 ans ou plus après que les démocrates auront probablement perdu la Chambre cet automne. (Et étant donné le biais rural du Sénat, qui pénalise les démocrates, une décennie pourrait être optimiste.) Tant que cette discussion est académique, la discussion sur la façon dont les milliardaires devraient dépenser leur fortune, étant donné qu’ils ne seront pas plus lourdement imposés, reste très pratique et réel, et à très gros enjeux.

C’est bien beau de souligner que le jeu est truqué. Il est. Mais ce n’est que le début de la conversation.