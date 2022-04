Les milliardaires de Wall Street soutiennent la primaire du Sénat du GOP de Pennsylvanie

Les dirigeants de Wall Street versent des millions de dollars dans la course primaire républicaine pour le siège ouvert du Sénat américain de Pennsylvanie – où le médecin vétéran Dr. Mehmet Oz et l’ancien PDG de Bridgewater Dave McCormick mènent dans les sondages – faisant de la primaire l’une des plus chères à mi-parcours 2022 élections.

Au cours du premier trimestre, des dizaines d’alliés et d’amis proches des hommes – PDG et dirigeants actuels et anciens de Wall Street – ont organisé des collectes de fonds, dirigé des contributions à leurs campagnes et fait des dons directement aux candidats et aux comités d’action politique soutenant leurs candidatures, selon Federal Election Dépôts de commissions, invitations à des collectes de fonds privées et entretiens avec des personnes proches des deux hommes, dont certaines ont demandé à ne pas être nommées afin de parler librement.

La course pour remplacer le sénateur du GOP à la retraite Pat Toomey est une course critique qui pourrait aider à déterminer l’équilibre des pouvoirs dans la chambre, qui est également divisée entre les républicains et les démocrates. Le rapport politique de Cook marque le siège du Sénat comme un tirage au sort, et une moyenne des sondages de Real Clear Politics montre que McCormick a un avantage sur Oz dans la primaire républicaine.

Le concours a attiré le soutien des dirigeants de Goldman Sachs ainsi que des PDG milliardaires de Blackstone Group et Citadel, entre autres.

Plus de 45 millions de dollars ont été dépensés jusqu’à présent en publicités télévisées, radiophoniques et numériques dans la primaire du GOP, selon les données fournies par le tracker publicitaire AdImpact. Oz, McCormick et Honor Pennsylvania, un super PAC soutenant McCormick, ont chacun dépensé plus de 11 millions de dollars en publicités dans la course primaire. American Leadership Action, un super PAC similaire soutenant Oz, a jusqu’à présent dépensé un peu plus de 3 millions de dollars en publicité dans le primaire.

Les super PAC sont des outils permettant aux alliés de fournir un soutien extérieur aux candidats fédéraux. Bien que les campagnes ne contrôlent pas la façon dont elles dépensent leur argent, Les super PAC peuvent collecter et dépenser une somme d’argent illimitée pour soutenir leur candidat préféré.

Les deux hommes étaient incroyablement bien connectés avant d’entrer en politique. Oz, en tant qu’hôte de « The Dr. Oz Show », a eu une longue et fructueuse carrière télévisée nourrie par Oprah Winfrey, tandis que McCormick dirigeait Bridgewater, l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde. L’épouse de McCormick, Dina Powell McCormick, est cadre chez le géant de Wall Street Goldman Sachs.

Avec de telles relations, il n’a pas été difficile pour l’un ou l’autre des candidats de collecter des fonds. La campagne d’Oz a permis de récolter plus de 13 millions de dollars jusqu’à présent, dont 7,5 millions de dollars au premier trimestre, dont un prêt de près de 6 millions de dollars d’Oz. La campagne de McCormick, quant à elle, a levé 11 millions de dollars au premier trimestre, dont un prêt d’un peu moins de 7 millions de dollars du candidat, qui est officiellement entré dans la course en janvier.

Les dirigeants de Goldman ont soutenu la campagne de McCormick, avec près de 60 des dirigeants de l’entreprise faisant un don directement à son opération, selon les archives de la FEC. Le PDG de Goldman, David Solomon, a organisé une collecte de fonds pour le candidat en février, tandis que John Rogers, chef de cabinet et secrétaire du conseil d’administration de Goldman, a encouragé d’autres dirigeants de Goldman à faire un don à la campagne, selon des personnes proches du dossier.

Solomon a personnellement donné 5 800 $ à la campagne de McCormick en janvier. Rogers a fait don de 50 000 $ à la fin de l’année dernière au pro-McCormick Honor Pennsylvania, selon les registres électoraux. Contrairement aux dons de campagne, qui sont plafonnés à 5 800 $ par candidat et par cycle électoral, les donateurs peuvent donner un montant illimité aux super PAC en vertu des règles de financement de la campagne.

Rogers faisait également partie d’un groupe de chefs d’entreprise en janvier qui ont co-organisé une collecte de fonds à New York pour la campagne de McCormick, selon une copie de l’invitation.

Un porte-parole de Goldman n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital et ami proche des deux McCormicks, a déclaré à CNBC qu’il sentait que le soutien de Wall Street venait de ce qu’il dit être la conviction que les politiques de l’ancien PDG de Bridgewater sont plus « centre-droit ». Les archives montrent qu’il n’a pas encore fait de don à la campagne de McCormick.

« Wall Street est centriste », a déclaré Novogratz en expliquant le soutien.

Les entreprises de Wall Street soutiennent généralement les candidats des deux côtés de l’allée. Le comité d’action politique de Goldman et ses employés, par exemple, ont fait don d’un million de dollars combinés à la campagne de Barack Obama lorsqu’il s’est présenté pour la première fois à la présidence en 2008, selon le Center for Responsive Politics. Le président Joe Biden a reçu plus de 70 millions de dollars de Wall Street lors de sa course à la Maison Blanche.

McCormick est considéré comme un allié possible à Washington pour les chefs d’entreprise s’il devait remporter les élections générales de novembre.

« Soutenir Dave est un appel facile pour de nombreux dirigeants d’entreprise », a déclaré Reginald Brown, associé du cabinet d’avocats Kirkland Ellis, dans un e-mail. Brown a donné 5 800 $ à la campagne de McCormick en janvier, selon les documents déposés par la FEC. « Il y a un fort sentiment qu’il ne sera pas un canon lâche et qu’il est prêt à être un homme d’État dans un monde très difficile. »

« Le Dr Oz est une personnalité de la télévision qui a siégé au Conseil présidentiel sur la condition physique. Ce n’est pas un choix difficile pour les chefs d’entreprise pragmatiques », a déclaré Brown. Oz a siégé au Conseil des sports, de la nutrition et de la forme physique de l’ancien président Donald Trump avant Biden chuté lui.

Plusieurs milliardaires de Wall Street semblent d’accord sur McCormick.

Ken Griffin, PDG de la société d’investissement Citadel, basée à Chicago, a jusqu’à présent fait don de 7,5 millions de dollars au super PAC pro-McCormick, dont 2,5 millions de dollars en mars.

Le PDG de Blackstone, Steve Schwarzman, a donné 500 000 $ au groupe pro-McCormick en février, et Paul Singer, fondateur du géant des fonds spéculatifs Elliot Management, a fait don de 1 million de dollars le même mois.

Nelson Peltz, le cofondateur de la société d’investissement Trian Partners, a versé 80 000 $ au super PAC pro-Oz au cours des trois premiers mois de l’année. Le fondateur milliardaire du fonds spéculatif John Paulson a fait don de 5 800 $ directement à la campagne d’Oz.

American Leadership Action, le PAC qui soutient uniquement la campagne d’Oz, a dépensé plus de 3 millions de dollars pour viser McCormick, selon les données du Center for Responsive Politics non partisan.

Les représentants de Schwarzman, Singer, Peltz et Paulson n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Griffin a déclaré qu’il avait encouragé McCormick à se présenter.

« Quand j’ai entendu que David envisageait de se présenter au Sénat, je l’ai exhorté à le faire car notre nation sera entre de bonnes mains si des personnes talentueuses et engagées comme lui sont élues à des fonctions publiques », a déclaré Griffin. Il a souligné le service militaire de McCormick pendant la guerre du Golfe et son bilan au sein du gouvernement, y compris des rôles aux départements du Commerce et du Trésor sous le président de l’époque, George W. Bush.

McCormick et Oz entretiennent des relations personnelles étroites avec le milliardaire Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, qui n’a fait de don à aucune des campagnes.

Oz a également ses propres amis à Wall Street et compte Trump parmi ses partisans.

John Mack, l’ancien PDG et président de Morgan Stanley, a versé 600 000 $ au cours des deux premiers mois de l’année au super PAC pro-Oz, selon les archives des élections fédérales. Mack a déclaré à CNBC qu’il soutenait Oz pour diverses raisons, y compris son travail à la Nouvelle-Orléans pendant l’ouragan Katrina et pour ce que Mack a dit, c’est son esprit combatif qu’il apportera à Washington s’il devient sénateur. Mack était connu à Wall Street sous le nom de « Mack the Knife » pour ses efforts de réduction des coûts et son souci de l’efficacité détaillée chez Morgan Stanley.

« Il se bat pour ce en quoi il croit », a déclaré Mack à CNBC dans un SMS.

Alors que Trump a récemment approuvé Oz, certains de ses anciens alliés ont fait un don au camp McCormick.

McCormick a reçu des dons de Ray Washburne, un magnat de l’immobilier et ancien président des finances du Comité national républicain ; Brian Ballard, lobbyiste chevronné et important collecteur de fonds pour Trump ; et Christine Toretti, une dirigeante du secteur pétrolier et gazier qui faisait partie de l’équipe de transition de Trump et sa candidate au poste d’ambassadrice à Malte avant que sa nomination ne soit renvoyée par le Sénat.

Washburne est un poids lourd sur la campagne électorale. Il faisait également partie de l’équipe de transition de Trump et a été l’un des collecteurs de fonds politiques de Bush lors de ses campagnes de 2000 et 2004.

Jess Szymanski, porte-parole de la campagne de McCormick, a minimisé les liens de McCormick avec Wall Street dans une déclaration envoyée par courrier électronique. Elle a noté que l’ancien dirigeant de Bridgewater avait également collecté 1 million de dollars auprès de donateurs de Pennsylvanie dans les 67 comtés et qu’il avait suffisamment de soutien pour gagner une course coûteuse.

« Dave McCormick a montré qu’il est le seul dans cette course à avoir le large soutien et la force de collecte de fonds nécessaires pour mener l’une des courses sénatoriales les plus chères et les plus importantes du pays et garder le siège entre les mains des républicains », a déclaré Szymanski.

La campagne d’Oz en a profité pour cibler McCormick.

« David McCormick est l’initié ultime de l’establishment. Il continue de patauger, malgré des millions dépensés pour une campagne de diffamation financée par la Chine », a déclaré la porte-parole d’Oz, Brittany Yanick, dans un e-mail.