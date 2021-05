Les milliardaires de la technologie lancent le combat de rappel contre le gouverneur de Californie Gavin Newsom

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, envisage une élection de rappel pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 – et les milliardaires de la technologie se préparent à déployer leurs coffres de guerre.

Le fondateur de Netflix, Reed Hastings, a officieusement lancé le combat en faisant un don de 3 millions de dollars pour soutenir Newsom, selon une nouvelle divulgation déposée jeudi soir. Cette somme massive – de loin le plus important de tous les dons à ce jour de chaque côté de la lutte contre le rappel – n’est probablement que la première de ce qui devrait être une bagarre de gros sous entre les milliardaires de la Silicon Valley, qui sont quelque peu divisés sur Newsom.

Le rappel, qui aura probablement lieu cet automne, sera l’élection phare de 2021, avec un prix attendu de plus de 100 millions de dollars et mettant en vedette des candidats comme Caitlyn Jenner. Et les milliardaires de la technologie dans l’État sont susceptibles de jouer un rôle de premier plan dans la guerre.

Le don est important car Hastings est l’un des donateurs les plus puissants du Parti démocrate, en particulier en ce qui concerne la politique de l’État de Californie. Aux côtés de sa femme, Patty Quillin, Hastings aime dépenser ses milliards pour la réforme de la justice pénale et la réforme de l’éducation – et pour des politiciens partageant les mêmes idées qui le soutiennent sur ces questions.

C’est également significatif car cela suggère une nouvelle alliance entre Hastings et Newsom. Hastings a dépensé plus de 7 millions de dollars pour un groupe extérieur qui a soutenu un rival de Newsom, l’ancien maire de Los Angeles Antonio Villaraigosa, lorsqu’il a défié Newsom pour la nomination démocrate au poste de gouverneur en 2018.

«Nous avons eu cette étrange conversation où j’ai dit à Reed: ‘Je pensais que vous ne mettriez que dix millions’ – j’en ai vraiment pensé cinq – et il a dit: ‘Je ne mets que la moitié de ce que je ferais autrement, car toi», A déclaré Newsom au New Yorker en 2018. Hastings enverrait plus tard un texto à Newsom après que le démocrate ait vaincu Villaraigosa:« Si vous m’aviez toujours, je serais honoré de vous soutenir. »

Donc, il pourrait y avoir beaucoup plus d’où cela vient. Hastings a une valeur nette de 5 milliards de dollars. Et Newsom a une longueur d’avance dans la lutte contre le rappel des milliardaires de son État: les candidats Anti-Newsom doivent respecter des limites de contribution qui limitent la taille des chèques des milliardaires à 32 400 $. Il n’en va pas de même pour les comités pro-Newsom comme celui qui vient de recevoir 3 millions de dollars de Hastings.

Il y a en effet des milliardaires de la Silicon Valley qui dépenseront leur propre fortune contre le gouverneur. Des investisseurs comme Chamath Palihapitiya et David Sacks considèrent les restrictions de Newsom contre les coronavirus comme anti-business et ont financé les efforts anti-Newson. Mais les limites de contribution signifient que les milliardaires pro-Newsom auront une bien plus grande influence.

Et beaucoup ont signalé qu’ils étaient prêts à se battre. Newsom, un ancien maire de San Francisco, entretient depuis longtemps des relations avec les méga-riches de la région de la baie. Plus tôt ce printemps, 75 leaders technologiques signé sur une lettre publique organisé par le titan de la Silicon Valley, Ron Conway, déclarant publiquement qu’ils s’opposaient à l’effort de rappel. Cette liste comprenait des méga-donateurs démocrates comme l’ancien PDG de Google Eric Schmidt, le fondateur de LinkedIn Reid Hoffman et la philanthrope milliardaire Laurene Powell Jobs.

Rares sont ceux qui ont encore accédé aux rapports de financement de campagne en donnant des sommes importantes. Mais la taille du don de Hastings rappelle les poches profondes dans lesquelles Newsom peut creuser au cours des prochains mois à mesure que la campagne se réchauffe.

La dernière élection par rappel d’un gouverneur en Californie, en 2003, a coûté aux campagnes un total de 90 millions de dollars. C’est à ce moment que les électeurs ont élu Arnold Schwarzenegger.