Les milliardaires de la Silicon Valley se battent pour Trump et les élections de mi-mandat

Deux milliardaires de la Silicon Valley organisent cette semaine des collectes de fonds politiques en duel qui présentent leurs candidats choisis lors des élections de mi-mandat de cet automne et soulignent une fracture croissante au sein du monde des affaires.

Dans un coin se trouve LinkedIn le fondateur Reid Hoffman, qui a rallié les dirigeants d’entreprise pour évincer les politiciens qui soutiennent les fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été truquée contre lui.

Jeudi, Hoffman a organisé une collecte de fonds à San Francisco avec le directeur général de Twilio, Jeff Lawson, et le capital-risqueur Ron Conway, l’un des premiers investisseurs de Google et Paypal.

Les billets pour cet événement, qui comportait une conversation confidentielle avec l’ancien président Barack Obama, variaient de 36 500 $ à 250 000 $, selon une copie de l’invitation obtenue par CNBC. Les dons de l’événement iront au Democratic Grassroots Victory Fund, qui achemine de l’argent vers les États parties.

Le conseiller politique de Hoffman, Dmitri Mehlhorn, a déclaré que Hoffman construisait une coalition au sein du monde des affaires pour affronter les soi-disant républicains MAGA.

L’effort, baptisé Investir aux États-Unis, se compose de dirigeants qui craignent que le mouvement MAGA ne sape les futures élections – et finalement l’État de droit qui a permis au capitalisme de prospérer. MAGA, ou Making America Great Again, est le cri de ralliement de Trump depuis qu’il a lancé sa course à la Maison Blanche en 2015.

“Leur mission centrale est désormais anti-business”, a déclaré Mehlhorn, faisant référence aux républicains de MAGA et aux critiques qu’ils ont adressées à des entreprises telles que Coke, Disney et Delta en raison de leurs positions sociales.

Alors vont-ils venir nous chercher ? Oui bien sûr. Et la question est: “Est-ce que nous nous battons?” a déclaré Melhorn, qui dirige la coalition pour Hoffman.

Mais la coalition fait face à des adversaires redoutables – et familiers.

Le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, a également beaucoup investi dans les élections de mi-mandat, soutenant les républicains conservateurs soutenus par Trump.

CNBC a rapporté que Thiel prévoyait d’organiser une collecte de fonds vendredi à son domicile de Los Angeles pour son ancien protégé Blake Masters, un républicain candidat à la représentation de l’Arizona au Sénat. Les billets pour cet événement coûtent jusqu’à 11 600 $.

Thiel a envoyé en juillet 1,5 million de dollars au super PAC Saving Arizona.