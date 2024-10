Les milliardaires augmentent leur richesse tandis que les riches réduisent leurs dépenses artistiques

Au sommet du marché de l’art résident les collectionneurs. Sans eux, personne ne peut garantir les innombrables expositions dans les galeries, les ventes saisonnières en journée et en soirée et les foires d’art presque mensuelles qui rythment le calendrier du monde de l’art.

Selon un rapport publié aujourd’hui par Art Basel et UBS et rédigé par la devin du marché de l’art, Claire McAndrew, qui étudie les habitudes d’achat de plus de 3 600 particuliers fortunés (HNWI) sur 14 marchés majeurs en 2023 et au premier semestre. En 2024, ces HNWI ont réduit leurs dépenses artistiques, brisant la tendance à la hausse des dernières années.

La dépense moyenne, selon le rapport, a chuté de 32 pour cent à environ 363 905 dollars, principalement en raison d’une baisse des achats dans le haut de gamme du marché. Cette mesure donne du poids à la multitude d’articles de ces derniers mois proclamant que le marché, surtout pour les œuvres contemporainesa connu un ralentissement dont il ne se remettra peut-être jamais.

Bien sûr, si l’on regarde seulement artistes contemporains et le fait que le marché est de plus en plus perturbé par ce que le rapport appelle « un contexte persistant de taux d’intérêt élevés, de tensions géopolitiques persistantes et de fragmentation commerciale qui pèsent sur les sentiments des acheteurs et des vendeurs » qui n’existaient pas pendant la spéculation en roue libre. -marché piloté par les années Covid.

Les dépenses médianes, cependant, sont restées relativement stables, selon le rapport, ne diminuant que légèrement, passant de 50 165 $ en 2022 à 50 000 $ en 2023. Au cours du premier semestre 2024, ces dépenses médianes ont atteint 25 555 $, ce qui suggère que le marché était globalement stable jusqu’en 2024.

L’un des points les plus marquants du rapport était générationnel. Les dépenses du millénaire en 2023 ont chuté de 50 % par rapport à l’année précédente. En 2022, les Millennials HNWI ont connu l’une des plus fortes augmentations de dépenses moyennes dans l’ensemble, en particulier dans le haut de gamme du marché. La diminution massive parmi les Millennials HNWI pourrait expliquer pourquoi le marché dans son ensemble semble avoir connu une baisse aussi spectaculaire en 2023, alors que les dépenses médianes sont restées relativement stables. À l’inverse, les HNWI de la génération X ont connu une croissance faible mais régulière de 3 % sur un an et ont déclaré les dépenses moyennes les plus élevées en 2023, 578 000 $, contre 395 000 $ dépensés par les répondants du millénaire, et leur avance s’est poursuivie au premier semestre 2024.

Cependant, selon McAndrews, le changement de dépenses, qui intervient à un moment où le nombre de milliardaires est en réalité en augmentation (il y a 141 milliardaires de plus que l’année dernière), selon Forbes) ne signifie pas que les gens achètent moins d’art. Ils achètent simplement des œuvres d’art moins chères.

Cela signifie que malgré la croissance de la richesse des milliardaires, certains HNWI commencent à réduire la part de leur richesse personnelle qu’ils consacrent à l’art. Ce chiffre a culminé à 24 pour cent en 2022, mais est tombé à 15 pour cent en 2024.

« On m’a demandé, étant donné que la richesse des milliardaires augmente, si la baisse du haut de gamme que nous connaissons était simplement due au fait que les milliardaires n’achètent pas autant d’œuvres de grande valeur. Il y a moins de dépenses dans le haut de gamme, certes, mais le fait est que ces personnes très riches achètent en réalité des œuvres de moindre valeur », a déclaré McAndrews. ARTactualitésnotamment dans la fourchette inférieure à 700 000 $, voire inférieure à 10 000 $, y compris les tirages et les œuvres sur papier.

« Cela crée effectivement une valeur de marché légèrement inférieure », a-t-elle ajouté, « mais ce n’est pas nécessairement une chose négative ».