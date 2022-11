Les milliardaires américains ont dépensé un record de 880 millions de dollars pour les élections de mi-mandat aux États-Unis

Les milliardaires américains ont dépensé jusqu’à présent un montant record de 880 millions de dollars pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, la plupart de leurs dépenses favorisant les républicains, selon un nouveau rapport.

Les dépenses des milliardaires ont augmenté de 44 % par rapport à la mi-mandat de 2018 et devraient approcher le milliard de dollars d’ici la semaine prochaine, selon Americans for Tax Fairness, qui a analysé les données sur les contributions à la campagne de la Commission électorale fédérale compilées par le chien de garde non partisan du financement des campagnes, Open Secrets. Alors que les milliardaires américains ont investi 1,2 milliard de dollars dans les élections présidentielles de 2020, leurs dépenses démesurées à moyen terme montrent à quel point les riches donateurs des deux partis sont en jeu pour les concours de mardi.

Leurs dépenses mettent également en évidence une inquiétude croissante face à l’influence démesurée des donateurs politiques super riches qui peuvent désormais contribuer des sommes d’argent illimitées aux soi-disant super PAC, qui ne limitent pas les donateurs individuels.

“Si nous voulons avoir une démocratie qui fonctionne pour tout le monde, nous devons réduire considérablement l’influence de l’argent des milliardaires dans notre politique”, a déclaré Frank Clemente, directeur exécutif d’Americans for Tax Fairness.

Les milliardaires financent des idéologies et des partis des deux côtés. Leurs dépenses étaient d’environ trois à deux en faveur des républicains, des groupes conservateurs ou des candidats, selon le rapport. Leurs fonds représentaient 7,4 % de tout l’argent reçu de toute source par les candidats fédéraux, les partis et les comités d’action politique (PAC) au cours de ce cycle électoral. Ils ont représenté 10% du total des fonds collectés par les PAC jusqu’à présent.

Les totaux de financement n’incluent pas leurs dépenses dans les courses locales et nationales.

Jusqu’à présent, le principal donateur est George Soros, qui a versé plus de 128 millions de dollars aux élections de mi-mandat. La majeure partie de son financement est allée au super PAC Democracy II, qui soutient les causes libérales et les candidats démocrates.

Le deuxième plus grand donateur milliardaire était Richard Uihlein, le magnat de l’approvisionnement maritime du Wisconsin, et sa femme Elizabeth, qui ont versé 67 millions de dollars aux candidats républicains. Leurs plus grands bénéficiaires – à plus de 20 millions de dollars chacun – sont le super PAC du Club for Growth Action et un super PAC que les Uihleins ont eux-mêmes créé, appelé Restoration PAC, pour financer les candidats conservateurs au Sénat et à la Chambre. Ils ont donné un total de 3,5 millions de dollars à un super PAC à candidat unique dans le Wisconsin soutenant le sénateur du GOP Ron Johnson.

Le milliardaire des fonds spéculatifs Ken Griffin, qui devient de plus en plus actif dans la politique du GOP, était le troisième plus grand bailleur de fonds politique milliardaire. Griffin a fait don de 66 millions de dollars jusqu’à présent au cours de ce cycle électoral fédéral, selon le rapport. Il a fait des dons au Fonds pour le leadership du Sénat et au Fonds pour le leadership du Congrès. Griffin, qui a récemment déménagé de Chicago en Floride et a longtemps combattu le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a dépensé 50 millions de dollars supplémentaires pour la campagne primaire infructueuse du GOP de Richard Irvin dans sa course au poste de gouverneur de l’Illinois.

Jeffrey Yass, le fondateur du géant du trading d’options Susquehanna International Group, a contribué 47 millions de dollars. Environ un tiers de ses dépenses étaient destinées au Club for Growth Action, le super PAC conservateur qui soutient la baisse des impôts et moins de réglementation.

Un nouveau venu dans la classe politique milliardaire est Sam Bankman-Fried, le magnat de la crypto de 30 ans. Il a fait don de 40 millions de dollars ce cycle, la plupart à un super PAC qu’il a créé appelé Protect Our Future. Le super PAC a soutenu les candidats primaires démocrates du Congrès qui occupent des positions favorables sur la réglementation de la crypto-monnaie. Sur les 18 candidats primaires soutenus par Protect Our Future, 16 ont gagné, selon le rapport. Bankman-Fried a déclaré qu’il pourrait dépenser jusqu’à 1 milliard de dollars lors des élections de 2024.

Parmi les cinq premiers bailleurs de fonds milliardaires figure également Pierre noire PDG Stephen Schwarzman, un donateur de longue date du GOP. Schwarzman a donné 33 millions de dollars à mi-mandat, principalement à deux super PAC du Congrès du GOP.

La liste des principaux donateurs milliardaires comprend également d’Oracle Larry Ellison, avec 31 millions de dollars pour son propre PAC axé sur le GOP. L’investisseur technologique Peter Thiel a donné 30 millions de dollars, principalement à des super PAC dédiés à deux candidats au Sénat du GOP – JD Vance dans l’Ohio et Blake Masters en Arizona.

Michael Bloomberg a dépensé 22 millions de dollars, en grande partie pour le financement des candidats démocrates par le House Majority PAC et le LCV Victory Fund, un groupe de défense de l’environnement. Le milliardaire de fonds spéculatifs Stephen Mandel de Lone Pine Capital a dépensé 17,7 millions de dollars pour des groupes démocrates, y compris le super PAC Future Forward.