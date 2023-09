Les Millennials malavisés disent que l’erreur de genre devrait être un crime

ANALYSE

Joseph et l’incroyable Dreamcoat Technicolor ont toujours été un favori chez nous.

Comme les fans du monde entier, j’applaudis la manière créative avec laquelle Tim Rice et Andrew Lloyd Webber ont donné vie au récit biblique de Joseph et de son manteau multicolore (cf. Genèse 37-45). Mais dans le prologue, il y a une parole qui me fait encore grincer des dents même si je l’ai entendue des centaines de fois :

« Nous rêvons tous beaucoup, certains ont de la chance, d’autres non.

Mais si tu le penses, le veux, le rêve, alors c’est réel,

Vous êtes ce que vous ressentez. . « .

Cette dernière ligne pourrait tout aussi bien être la summa fides pour les Millennials et les plus jeunes. La croyance selon laquelle « ce que je ressens » constitue la réalité et est donc « ma vérité » s’accompagne désormais de l’hypothèse selon laquelle vous devez également y croire.

Est-il vrai que « nous sommes ce que nous ressentons ? Bien sûr que non. Un enfant peut prétendre qu’un drap est une cape d’invisibilité ou que sa cousine est Barbie. Mais quelque part au cours de leur voyage à travers l’enfance, les étapes de l’adolescence, puis jusqu’à l’âge adulte, les personnes rationnelles acceptent leur véritable identité.

Aujourd’hui, des personnes bien au-delà des années protéiformes de l’enfance peuvent désormais s’identifier à un certain nombre de « moi » et, avec un élan croissant, insistent pour que tous les autres affirment et soient d’accord. Mais le public doit-il nécessairement acquiescer, ou être obligé d’affirmer des choses dont il sait qu’elles ne sont pas vraies ? La loi est-elle du côté de ceux qui insistent pour que les autres soient d’accord avec leur « identification de genre » subjective ? Étonnamment – ​​et dangereusement – ​​cette question fait l’objet d’un débat.

Avant d’aborder les « droits » que notre Constitution protège réellement, permettez-moi de dire ceci avec autant d’insistance que l’encre sur papier peut le transmettre : les gens peuvent faire ou penser ce qu’ils veulent (dans les limites du droit civil). Ceux qui désirent se livrer à des actes homosexuels peuvent le faire et ceux qui croient que la fidélité à leur « vrai soi » impose le travestissement peuvent le faire. Aucun athée ne devrait être « forcé » de reconnaître Dieu, et aucune femme qui souhaite rester sans enfant ne devrait être forcée de se mettre enceinte.

Notre Constitution unique a été formulée sur l’hypothèse que les humains existent en tant que catégorie objective d’êtres. « Homme » et « femme » ne sont pas des constructions sociales arbitraires, et la connaissance de la vérité morale est ancrée dans la psyché de toutes les personnes rationnelles. Nos « droits » ne sont donc pas illimités. « Liberté » ne signifie pas (du moins à l’origine) « autonomie militante ».

Chaque Américain a eu la chance de vivre dans une Amérique qui a fait une promesse que pratiquement aucun autre pays n’a fait : le gouvernement reconnaîtrait la pénombre (le regroupement) des droits qui vous sont conférés par . . . Dieu. La liste des « droits naturels » garantis par la loi est merveilleusement large (la vie, la liberté, la recherche du bonheur) mais pas illimitée.

Vous pouvez vous identifier comme un poilu pendant votre temps libre, mais votre employeur n’est pas obligé de faire des concessions pour un tel jeu de rôle sur le lieu de travail. Tenter d’intégrer des droits récemment codifiés et « fabriqués » dans un cadre qui suppose des droits universels et intemporels met en péril l’avenir de notre République autrefois stable.

Même s’il est troublant de constater que près de la moitié des jeunes adultes soutiennent les idées des groupes de défense des « droits spéciaux », il est (malheureusement) compréhensible qu’ils le fassent. Tant de gens n’ont pas appris grand-chose sur l’Amérique, sauf qu’elle est (prétendument) « mauvaise, mauvaise, mauvaise ! » Le moment est venu de défendre un gouvernement fondé sur les droits naturels.

Malgré ce qu’insistent des centaines de professeurs et des milliers d’étudiants, l’Amérique n’est pas purement une démocratie (mais une république représentative fondée sur la loi naturelle). Néanmoins, la célèbre citation de Churchill est utile à cette discussion : « La démocratie est la pire forme de gouvernement – ​​à l’exception de toutes les autres qui ont été essayées. »

L’Amérique est-elle parfaite ? Certainement pas. Notre Constitution affirmera-t-elle (et la culture dans son ensemble célébrera-t-elle) tous les défauts et caprices sur lesquels insistent les pécheurs narcissiques ? Non, et merci à Dieu pour cela.

Mais si vous voulez la liberté, la stabilité et la prospérité comme tout ce que les humains ont connu auparavant au cours de milliers d’années d’histoire enregistrée… notre République de droit naturel est là pour vous ! Ne le perdons pas.

L’acquiescement forcé aux revendications de plus en plus militantes des idéologues LGBTQ+ ne peut se produire que si la Constitution américaine (et ses fondements philosophiques) sont effacées de la conscience publique. Et penser que nous pouvons remplacer notre Constitution sans la faire supplanter par une forme de gouvernement totalitaire… eh bien, c’est tout simplement faire semblant.



Le Dr Alex McFarland est un expert en matière de jeunesse, de religion et de culture, animateur et conférencier national, éducateur et auteur de 20 livres. McFarland dirige Biblical Worldview and apologetics pour le Charis Bible College à Woodland Park, Colorado. Via l’American Family Radio Network, Alex est entendu en direct sur Exploring the Word, diffusé quotidiennement sur près de 200 stations de radio à travers les États-Unis.