Les Millennials et la génération Z sont aux prises avec des craintes climatiques croissantes : enquête

Aux prises avec la hausse du coût de la vie et une peur toujours croissante de la crise climatique, les jeunes Canadiens ne voient pas d’avenir positif pour eux-mêmes pour le moment, selon un récent sondage national.

L’enquête, qui a interrogé 1 508 membres de la génération Y et 1 507 adultes de la génération Z, a révélé que la moitié des jeunes Canadiens vivent d’un chèque de paie à l’autre et que la moitié croit également que la situation environnementale se détériorera en 2024.

Un jeune Canadien sur dix a déclaré qu’il ne se sentirait pas à l’aise de « mettre des enfants au monde dans un contexte de crise climatique ».

Les résultats de l’Enquête annuelle auprès des jeunes de Léger ont été présentés dans un rapport publié la semaine dernière, dressant un sombre tableau de la vie que vivent et attendent les jeunes Canadiens.

« La situation s’aggrave d’année en année : la génération Z et les millennials manquent de confiance en l’avenir », indique le rapport.

Il existe également un écart marqué entre les angoisses financières des propriétaires et celles des locataires, avec près de trois locataires sur quatre déclarant que leur loyer représente une trop grande partie de leurs dépenses, tandis que moins de la moitié des propriétaires ont déclaré la même chose à propos de leurs versements hypothécaires.

Sur les 3 015 personnes interrogées, la majorité était majoritairement anglophone (65 pour cent) et 36 pour cent appartenaient à une minorité visible. L’enquête a été réalisée entre le 25 juillet et le 7 août.

Bien que les frontières entre les différentes générations soient parfois controversées, l’enquête considère comme millennials toute personne née entre 1981 et 1996, tandis que la génération Z comprend toute personne née à partir de 1997.

PEUR D’UNE PLANÈTE INVIVABLE ET D’UN AVENIR NON VIABLE

L’anxiété climatique était l’un des thèmes récurrents de l’enquête, avec 60 pour cent des participants se déclarant préoccupés par l’impact du changement climatique, contre 53 pour cent en 2022.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de se préoccuper de l’environnement, 56 pour cent des femmes ayant répondu qu’elles pensent que la situation va empirer au cours de l’année à venir, contre seulement 43 pour cent des hommes.

Environ 67 pour cent des personnes interrogées estiment que des bouleversements majeurs – tels que des guerres, de vastes migrations de populations, des catastrophes naturelles, etc. – sont imminents. Seulement 15 pour cent étaient en désaccord avec cette affirmation, les autres déclarant ne pas le savoir.

Plus de la moitié des jeunes Canadiens étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle les générations qui les ont précédés sont « directement responsables du changement climatique », 55 pour cent de la génération Z étant d’accord, contre 50 pour cent des millennials. La génération Z était plus susceptible d’être optimiste quant aux nouvelles tactiques pour gérer la crise climatique, avec 57 % d’entre eux déclarant croire que les nouvelles technologies nous permettront de « limiter les effets du changement climatique », contre seulement 49 % des millennials qui ont déclaré. le même.

L’enquête reflète un sentiment croissant d’impuissance parmi la jeunesse du pays. Alors que plus de la moitié des Canadiens déclaraient déjà se sentir incapables de contribuer à résoudre les problèmes de la société en 2022, ce pourcentage est passé à 62 % lors du sondage de 2023. L’augmentation a été plus forte parmi la génération Z.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient d’accord ou non avec l’affirmation « Je suis convaincu que notre génération fera ce qu’il faut pour relever les défis de notre époque », les personnes interrogées étaient divisées, 40 % en désaccord et 41 % d’accord. Les autres répondants ont choisi « Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre ».

Mais en examinant le pourcentage de ceux qui ont déclaré avoir confiance en leur génération, l’enquête a révélé que même si la génération Z était plus nombreuse que les millennials d’accord avec cette affirmation, cet accord était plus faible que l’année précédente, tombant à 44 pour cent par rapport aux 50. pour cent qui étaient d’accord en 2022.

Seuls 39 % des millennials se disent convaincus que leur génération sera capable de relever les défis de notre époque, soit une baisse de quatre points par rapport à 2022.

En ce qui concerne la santé mentale, davantage d’adultes de la génération Z ont déclaré avoir souffert d’anxiété au cours de l’année écoulée que la génération Y, avec respectivement 60 % et 54 %. Seulement 17 pour cent des personnes interrogées ont déclaré n’avoir jamais ressenti d’anxiété.

Il y avait des lueurs d’espoir : 66 pour cent des jeunes Canadiens ont convenu qu’ils se sentaient « généralement heureux dans la vie » et seulement 32 pour cent ont déclaré qu’ils ne prenaient pas la peine d’épargner pour la retraite parce qu’ils ne se voyaient pas y parvenir dans le futur. avenir.

Et même si les inquiétudes liées au climat sont plus élevées que jamais, il semble que le plus grand groupe de personnes interrogées se soit déclaré en désaccord avec l’idée selon laquelle nous ne sommes pas capables de limiter les impacts du changement climatique. Environ 45 pour cent ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord, tandis que 37 pour cent ont déclaré qu’ils étaient d’accord sur le fait que nous n’en étions pas capables, et 18 pour cent ont déclaré qu’ils ne savaient pas.

LES DISTRIBUTIONS FINANCIÈRES S’AGGRENT

En 2023, 51 pour cent des jeunes Canadiens vivent d’un chèque de paie à l’autre, contre 48 pour cent en 2022, selon le sondage.

Et c’est pire pour les millennials que pour leurs homologues plus jeunes : environ 54 % des millennials ont déclaré vivre d’un salaire à l’autre, contre 48 % de la génération Z.

Un plus grand nombre de millennials considèrent que leurs finances personnelles sont « en mauvais état » par rapport à la génération Z, avec respectivement 32 % et 25 %. Mais les jeunes Canadiens tentent d’épargner : 71 pour cent ont déclaré qu’ils détenaient actuellement au moins un type d’épargne ou d’investissement, notamment des comptes d’épargne libre d’impôt, des actions, des biens immobiliers, des monnaies virtuelles et autres.

Seulement 33 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’avaient pas peur de manquer d’argent.

La hausse du coût de la vie préoccupe encore plus les jeunes Canadiens que l’année dernière : 48 pour cent ont déclaré ressentir les coûts supplémentaires liés au paiement régulier de leur carte de crédit ou de leurs factures, comparativement à 40 pour cent en 2022.

Selon l’enquête, cela a également amené davantage de jeunes Canadiens à modifier leurs habitudes de dépenses dans toutes les catégories.

Le pourcentage de personnes interrogées déclarant avoir modifié leurs habitudes de dépenses en raison de l’augmentation des coûts a bondi d’au moins cinq points dans chaque catégorie par rapport à 2022.

Près de trois répondants sur quatre ont déclaré qu’ils modifiaient leurs habitudes en matière d’économies en raison de l’augmentation du coût de la vie, et 68 pour cent ont déclaré avoir modifié leurs habitudes alimentaires.

« Pour la grande majorité des éléments répertoriés, les femmes et les répondants des provinces canadiennes anglophones sont plus susceptibles d’avoir modifié leurs habitudes en raison de la hausse du coût de la vie », indique le rapport.

LA FIXATION DE RICHESSE SE REFLÉTÉE DANS LA QUESTION DE LA PROPRIÉTÉ

Pour évaluer les finances des jeunes Canadiens, une partie de l’enquête les a répartis selon leur situation de vie en propriétaires, locataires ou personnes vivant encore avec leur famille.

L’enquête comptait 1 162 propriétaires, 961 locataires et 578 adultes vivant avec leur famille.

Les locataires ont massivement exprimé plus de difficultés à satisfaire leurs exigences de loyer que les propriétaires à satisfaire leurs exigences hypothécaires, soulignant à quel point les considérations financières sont différentes selon que ceux qui ont les moyens de se payer un logement et ceux qui ne le peuvent pas.

Environ 72 pour cent des locataires ont déclaré que leur loyer représente une trop grande partie de leurs dépenses et 81 pour cent ont déclaré qu’ils louaient parce qu’ils étaient « incapables d’acheter une propriété ». Un autre 67 pour cent ont déclaré qu’ils ne pensaient pas pouvoir acheter une propriété dans les prochaines années, et 68 pour cent des jeunes vivant avec leur famille ont déclaré la même chose.

Un locataire sur quatre a déclaré qu’il devrait déménager en raison d’une hausse des loyers.

Pendant ce temps, 61 pour cent des propriétaires ont déclaré que leur prêt hypothécaire n’était pas trop élevé par rapport à leur salaire, et 77 pour cent ont déclaré qu’ils n’avaient jamais eu besoin d’aide pour payer leur prêt hypothécaire auparavant.

Les propriétaires étaient beaucoup plus susceptibles de dire qu’ils avaient confiance en leurs connaissances financières, à 67 pour cent, comparativement aux locataires, à 48 pour cent.

LES JEUNES CANADIENS DONNENT LA PRIORITÉ AU SALAIRE DANS L’EMPLOI

Le pourcentage de jeunes Canadiens prévoyant de quitter leur emploi au cours de la prochaine année est légèrement plus élevé que l’année dernière, à 15 pour cent par rapport aux 13 pour cent de 2022, mais reste bien en deçà des 25 pour cent prévoyant de quitter leur emploi selon l’enquête de 2021.

La différence entre la génération Y et la génération Z est ici frappante, avec 22 pour cent des adultes de la génération Z prévoyant d’arrêter de fumer au cours de l’année prochaine, contre seulement 11 pour cent des millennials.

Sur les 272 personnes interrogées qui ont déclaré vouloir quitter leur emploi, 50 pour cent ont déclaré que c’était parce qu’elles souhaiteraient une augmentation de salaire.

L’un des arguments qui a connu un grand changement par rapport à l’année dernière est la plainte concernant la flexibilité des horaires de travail. Dans cette enquête récente, 19 pour cent des répondants de la génération Z envisageant de quitter leur emploi ont déclaré ne pas disposer de suffisamment de flexibilité, contre 39 pour cent des répondants de la génération Z en 2022.

Cette itération de l’Enquête auprès des jeunes de Léger a ajouté une section qui présentait aux participants des scénarios hypothétiques afin de déterminer quels aspects d’une offre d’emploi étaient les plus appréciés par les jeunes Canadiens sur le marché du travail.

Les répondants ont reçu un ensemble de scénarios concernant le salaire, les heures de vacances, les avantages sociaux, le travail, le lieu de travail et d’autres conditions de travail diverses, et ont été invités à sélectionner la combinaison qu’ils seraient le plus susceptibles d’accepter dans une offre d’emploi.

Le rapport indique que les répondants accordent la plus grande importance au salaire dans leurs considérations, suivi des avantages sociaux et des heures de vacances.

Alors que des horaires de travail flexibles et une semaine de travail de quatre jours étaient considérés comme des points positifs dans une offre d’emploi, une semaine de travail de cinq jours était un point négatif qui devrait être compensé par des avantages sociaux dans d’autres domaines.

L’enquête a également révélé que la génération Z était plus susceptible que la génération Y d’avoir utilisé les technologies de l’IA pour effectuer des tâches professionnelles ou des achats au cours de l’année écoulée.