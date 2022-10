Les milléniaux s’endettent à cause de rencontres: LendingTree

L’amour ne “coûte peut-être rien”, comme l’a chanté Jennifer Lopez, mais les rendez-vous amoureux oui. Et cela frappe particulièrement durement les portefeuilles de la génération Y et de la génération Z.

En fait, 22 % des milléniaux (âgés de 26 à 41 ans) et 19 % des Gen Zers (âgés de 18 à 25 ans) se sont endettés à cause de ce qu’ils ont dépensé pour sortir ensemble, selon un Enquête Lendingtree de septembre.

Dans l’ensemble, les répondants au sondage ont déclaré qu’ils dépensaient en moyenne environ 91 $ par soirée. Les répondants qui s’identifient comme des femmes ont déclaré qu’ils dépenseraient en moyenne 81 $ pour un rendez-vous, tandis que les répondants qui s’identifient comme des hommes ont déclaré qu’ils dépenseraient en moyenne 104 $.

“Tout devient plus cher”, déclare Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez LendingTree, dans le rapport. “Ce ne sont pas seulement les nouveaux vêtements, les roses, le covoiturage, le dîner chic, les concerts ou le café après le spectacle, c’est tout.”

“Le coût supplémentaire de chacune de ces choses individuellement peut ne pas être bouleversant, mais mis ensemble, ils peuvent être très importants”, ajoute Schulz.

Garder une trace de vos dépenses de rendez-vous peut être difficile, car “les humains sont connus pour comptabiliser mentalement leur argent de manière inexacte – à la fois en termes de montant qu’ils ont dépensé et de limite de dépenses”, Michael Liersch, responsable des conseils et de la planification pour la richesse et gestion des investissements chez Wells Fargo, raconte CNBC Make It.

“Cette combinaison peut créer une dynamique à la fin du mois où vous allez payer le loyer, les services publics ou d’autres factures et réalisez que votre vie amoureuse vous oblige à dépenser d’une manière qui vous rend endetté”, dit-il.

L’utilisation de cartes de crédit ou d’applications de paiement mobile peut amener les gens à “se frayer un chemin dans les rencontres” sans se rendre compte de la rapidité avec laquelle ces dépenses s’accumulent, explique Liersch. “Si vous avez des limites de crédit relativement élevées et que vous ne payez que les paiements minimums, cela peut ne pas être perceptible pendant des mois.”

La création d’un budget tangible peut être utile pour vous assurer que vos finances ne sont pas affectées négativement par votre vie amoureuse. Pour suivre vos dépenses, commencez chaque mois avec un budget pour ce que vous pouvez dépenser pour sortir ensemble et soustrayez-le après chaque rendez-vous, suggère Liersch.

Il est également « préférable d’être honnête au sujet de votre budget » avec votre partenaire, déclare Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate.com. “Je ne pense pas que cela vous serve bien, à vous ou à votre relation, si vous contractez une dette coûteuse. Ce n’est pas durable”, a-t-il déclaré à CNBC Make It.

Bien qu’il puisse être tentant de dépenser trop pour impressionner votre partenaire, des options économiques, telles que des repas faits maison ou des visites de musées, peuvent être des alternatives appropriées.

Environ 85% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne se sentiraient pas offensées si leur partenaire les emmenait à un rendez-vous à moindre coût, selon l’enquête de Lendingtree.

“Rappelez-vous le vieil adage : c’est la pensée qui compte”, dit Liersch.

