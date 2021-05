Les milléniaux plus âgés ont retardé les familles – la pandémie a rendu les enfants plus incertains

Mais beaucoup de membres de cette cohorte de milléniaux ont déjà attendu la trentaine pour commencer sérieusement à penser à avoir des enfants grâce en partie à l’endettement étudiant et à l’impact de la Grande Récession sur le marché du travail. Aujourd’hui, la pandémie rend encore plus difficile pour les milléniaux plus âgés de fonder ou d’agrandir leur famille.

Certains évitent complètement d’avoir des enfants. Environ 19% des milléniaux plus âgés disent avoir décidé de ne pas avoir d’enfant ou d’enfants supplémentaires à ce moment-là en raison de la pandémie, selon l’enquête Harris. Parmi ceux qui trouvent qu’ils veulent moins d’enfants après la pandémie, la raison la plus courante est qu’ils ne veulent pas mettre un enfant au monde en ce moment, suivi par l’incertitude sur l’économie.

Environ un quart des milléniaux plus âgés disent avoir décidé d’attendre plus longtemps pour avoir des enfants en raison de la pandémie, selon un récent mené par Le sondage Harris au nom de CNBC Make It. L’enquête était composée de 1000 adultes américains âgés de 33 à 40 ans.

La pandémie de Covid-19 a rendu les perspectives des milléniaux plus âgés qui cherchent à fonder ou à agrandir leur famille encore plus incertaines.

Alors que la génération Y commence à avoir 40 ans en 2021, CNBC Make It a lancé Millennials d’âge moyen , une série explorant comment les membres les plus âgés de cette génération sont devenus adultes dans le contexte de la Grande Récession et de la pandémie de Covid-19, des prêts étudiants, des salaires stagnants et de la hausse du coût de la vie.

Dans de nombreux cas, c’est parce que la crise sanitaire et économique mondiale a conduit à accès limité aux soins de santé, a fait part de ses préoccupations au sujet de risques de grossesse, augmentation du stress et créé des barrières mentales et émotionnelles qui ont rendu difficile la création d’une famille.

Pour les milléniaux qui ont déjà entre 33 et 40 ans, cette attente supplémentaire pourrait entraîner davantage de défis pour les projets de création ou d’agrandissement de leur famille. Plus les femmes vieillissent, plus il est difficile de concevoir et de mener à terme sans intervention médicale, selon l’American College of Obstetricians and Gynecologists. Pour les femmes ayant des enfants dans la trentaine, cela signifie que la conception peut prendre plus de temps ou impliquer plus de risques.

À 40 ans, l’âge auquel les milléniaux les plus âgés atteignent cette année, les femmes ont moins de 5% de chances de tomber enceinte chaque mois. Même à 35 ans, la plupart des femmes n’ont qu’un 15% à 20% de chances de tomber enceinte chaque mois. La moindre probabilité de tomber enceinte pourrait conduire certains milléniaux plus âgés à dépenser plus pour les traitements de fertilité et même les adoptions et la maternité de substitution si les méthodes traditionnelles échouent.