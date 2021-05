Les milléniaux commettent moins de crimes que les baby-boomers et la génération X, selon une étude

Dans leur étude intitulée « How Cohorts Changed Crime Rates, 1980-2016 », l’équipe de la LBJ School of Public Affairs de l’Université du Texas à Austin a constaté que, si les taux de criminalité sont globalement en baisse depuis 1990, les efforts de réduction de la criminalité plus de 50% de la baisse de la criminalité depuis 1990 et presque aucune depuis 2000.

En d’autres termes, la politique de justice pénale ne faisait pas réellement avancer le crime, ce qui laisse entendre que d’autres facteurs étaient en jeu dans le déclin de la criminalité avec le temps.

Par exemple, selon les statistiques nationales sur la criminalité, les baby-boomers, la génération née entre 1946 et 1964, se sont révélés être les plus criminellement actifs de l’histoire moderne. La génération X (1965-1980) a commis moins de crimes et maintenant, suivant la tendance, les milléniaux commettent également moins de crimes que leurs prédécesseurs.

«Étant donné que l’activité criminelle commence à l’adolescence et culmine à environ 18 ans, cela signifie que l’amélioration des conditions dans l’enfance – familles, quartiers, écoles – est principalement responsable de la baisse de la criminalité», a déclaré Bill Spelman, professeur d’affaires publiques à la LBJ School et auteur du rapport.

Spelman préconise une approche préventive plus proactive pour réduire les taux de criminalité tels que «Aider nos familles, nos quartiers et nos écoles à élever des enfants qui respectent les autres et qui n’ont pas besoin de voler pour se débrouiller.»

Simultanément, il plaide en faveur d’un déplacement de la réflexion « Arrêter les méchants » à «Aider les enfants à être de bons gars.»

Spelman affirme également que «Les politiques relatives aux armes à feu et aux drogues semblent accroître la criminalité plutôt que de la réduire.» En d’autres termes, simplement augmenter le coût de la criminalité, mais ne pas dissuader efficacement les gens de se livrer à la criminalité en premier lieu, est une stratégie qui a échoué, selon les statistiques de la criminalité des dernières décennies.

Afin de parvenir à une baisse encore plus significative de la criminalité globale, Spelman affirme que les mesures de prévention primaire sont beaucoup plus efficaces, étant donné que la plupart des crimes sont commis par des personnes âgées de 15 à 25 ans, tandis que la majorité de la criminalité ralentit considérablement ou cesse complètement entre les âges. de 25 et 40.

Le soi-disant «effet de période», dans lequel les méthodes de réduction de la criminalité se concentrent presque entièrement sur les délinquants actuels et leurs crimes, a eu un impact visible sur la réduction de la criminalité au milieu du siècle dernier, mais a finalement disparu.

Le dernier article de recherche de Spelman offre une alternative en examinant «l’effet de cohorte» ou la criminalité relative des personnes nées la même année.

Ainsi, alors que la plupart des crimes commis actuellement sont perpétrés par des milléniaux âgés de 15 à 25 ans, leur taux de criminalité générationnel est toujours inférieur à celui de la génération X, qui était à son tour inférieur au pic des baby-boomers.

Les chercheurs suggèrent donc un changement vers la réduction de la délinquance chez les jeunes enfants comme essentiel pour poursuivre la tendance à la baisse continue de l’activité criminelle par opposition à la politique malavisée de punition, de réduction des opportunités ou de dissuasion.

