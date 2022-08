Les militants veulent que les sociétés de cartes de crédit signalent les achats d’armes à feu

Les défenseurs du contrôle des armes à feu affirment que cela sauvera des vies au milieu de l’augmentation des fusillades de masse aux États-Unis

Les défenseurs du contrôle des armes à feu s’appuient sur les sociétés de cartes de crédit pour signaler les achats légaux d’armes à feu et de munitions comme “méfiant», a révélé une campagne des lobbyistes anti-armes GunsDownAmerica et Giffords. Les militants soutiennent que les tireurs de masse ont «exploité” le système bancaire pour obtenir leurs arsenaux et que c’est à l’industrie de les arrêter.

Giffords a tweeté dimanche un lien vers la campagne de GunsDownAmerica pour faire pression sur MasterCard, Visa et American Express pour qu’ils signalent ces achats “de la même manière qu’ils signalent des modèles connus de vol d’identité, de fraude ou de traite des êtres humains aux responsables de l’application des lois.” Les groupes sont partenaires de la campagne.

Afin de signaler les achats, les entreprises devraient reclasser quelque 9 000 magasins d’armes autonomes sous un code de catégorie de marchand spécifique, l’identifiant utilisé par les processeurs de paiement pour analyser les dépenses des clients. Il n’existe actuellement aucun code spécifique pour les magasins d’armes, qui sont généralement répertoriés comme “articles de sport» magasins – une échappatoire qui, selon les partisans du contrôle des armes à feu, doit être fermée.

GunsDownAmerica a accusé les processeurs de cartes de crédit de bloquer un effort déjà en cours pour le fermer, prétendant fonctionner «étroitement” avec Amalgamated Bank and Giffords, propriété du syndicat, pour créer le code de catégorie. Leur incapacité à embrasser un tel “réformes salvatrices” s’élève à “habiliter les tireurs de masse», a accusé le groupe.

“Les tireurs d’au moins 5 fusillades de masse ont stocké des armes et des munitions à l’aide de cartes de crédit et ont tué 145 personnes», a écrit Giffords, fondée par l’ancienne membre du Congrès de l’Arizona et victime d’un coup de feu, Gabby Giffords, dans son tweet promotionnel.

Le site Web de GunsDownAmerica déballe partiellement ces statistiques, rapportant que le tireur de la discothèque Pulse Omar Mateen a facturé 26 000 $ en armes et munitions en seulement 12 jours alors qu’il planifiait son massacre. D’autres tireurs dont les achats ont été utilisés comme exemples d’opportunités manquées pour les sociétés financières de sauver des vies auraient été moins évidents pour l’analyste moyen. Le tireur de Las Vegas, Stephen Paddock, a facturé 94 000 $ sur les cartes de crédit pour accumuler son arsenal, mais c’était sur une période de 12 mois, ce qui a réduit les chances de découverte via la reconnaissance des formes.

La campagne n’est pas le premier effort de GunsDownAmerica pour utiliser la honte publique pour faire pression sur le secteur financier afin qu’il réprime les ventes d’armes à feu, un objectif jusqu’à présent impossible à atteindre par les voies législatives. Peu de temps après sa création en 2018, le groupe a demandé à Visa de refuser de traiter les ventes des entreprises qui vendaient ou fabriquaient «armes d’assaut», un terme non technique généralement utilisé pour désigner l’AR-15 et les fusils semi-automatiques similaires. Visa a refusé de participer.