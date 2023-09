Les militants veulent forcer les entreprises d’IA à révéler leurs émissions

Des groupes de militants pour le climat font pression sur le gouvernement américain pour qu’il adopte une législation qui oblige les entreprises technologiques à divulguer les émissions de carbone de leurs émissions. systèmes d’intelligence artificielle générative.

Dans un lettre signée au Sénat mmajorité lchef Chuck Schumer, 22 groupes, dont les employés d’Amazon pour la justice climatique, Fight for the Future, Green America, l’Union of Concerned Scientists, Friends of the Earth et Accountable Tech, demandent le Sénat pour trouver des moyens de garantir que L’impact carbone de l’IA ne compromet pas la lutte contre le changement climatique.

Schumer a poussé à démystifier le fonctionnement de l’IA au milieu du débat sur comment mieux réglementer la technologie. Avec la loi de planification du Sénat, Schumer veut que le gouvernement américain « traiter l’IA avec le même niveau de sérieux que la sécurité nationale ».

Tout en reconnaissant que l’IA pourrait bénéficier à la société américaine, les militants préviennent que l’utilisation généralisée de l’IA pourrait bénéficier à la société américaine.grand llangue mLes modèles LLM augmenteront les émissions de carbone. Parmi leurs exigences politiques : les entreprises doivent rendre compte publiquement de leur consommation d’énergie et de leurs émissions du cycle de vie complet des modèles d’IA. Qui comprend entraînementmises à jour et requêtes de recherche, ainsi que toutes les données nécessaires.

Les groupes souhaitent également que les entreprises et leurs dirigeants soient tenus responsables de toute responsabilité environnementale ou autre. les dommages résultant de l’utilisation de l’IA générative.

Big Tech a été malhonnête en ce qui concerne la divulgation des émissions

Technologie des géants tels que Google, IBM, Microsoft et SAP étaient sous-déclarer leurs émissions de carbone bien avant le boom actuel de l’IA. Google dit qu’il travaille à lutter contre les émissions liées au développement de ses modèles d’IAprétendant même avoir atteindre zéro émission en 2020mais là il y a eu des incohérences dans la façon dont il déclare son empreinte carbone. Certaines entreprises ne parviennent à divulguer que la moitié de leurs émissions. En juillet, IBM lancé un outil de calcul du carbone dans les nuages ​​pour « repérer les modèles, les anomalies et les valeurs aberrantes dans les données potentiellement associées à des émissions de gaz à effet de serre plus élevées ».

Les entreprises technologiques brûlent une énorme quantité d’énergie. C’est en grande partie grâce à centres de données, qui ont besoin de l’eau pour les conserver cool. Les centres de données de Google seuls utilisé deux fois plus d’énergie comme San Francisco en 2020, et l’entreprise la consommation d’eau a augmenté de 20% l’année dernière.

La formation à l’IA est à forte intensité de carbone

La formation d’un seul modèle d’IA ou chatbot peut être utilisée plus d’électricité que 100 foyers américains faire dans un an. ChatGPT a utilisé 1,287 gigawattheures d’énergie pendant la formation, soit à peu près la même consommation annuelle de 120 foyers américains. UN Etude 2019 constaté que la création GPT-3, qui compte 175 milliards de paramètres, équivaut en énergie à la conduite de 123 véhicules à essence pendant une année entière.

Pendant ce temps, les centres de données du monde émettre plus de carbone que l’industrie du transport aérien commercial. Aux États-Unis, les centres de données utilisent environ 2% de toute l’électricité, selon le ministère de l’Énergie. Selon une prévision, la technologie informatique consommer 8% à 21% de l’énergie mondiale d’ici 2030, les centres de données représentant un tiers de cette consommation.

Combattre la désinformation climatique

Les groupes de militants pour le climat à l’origine de la lettre à Schumer ne font pas que soulever leurs inquiétudes quant à la consommation massive d’énergie des LLM comme ChatGPT, qu’ils souhaitent « surveillée et divulguée de manière transparente, pour permettre aux consommateurs et aux décideurs politiques de comprendre les compromis d’une telle technologie ». Ils mettent également en évidence la capacité des modèles d’IA à amplifier la désinformation sur le changement climatique. « La facilité et la rapidité avec lesquelles les personnes et les organisations peuvent utiliser les LLM pour produire et diffuser de la désinformation climatique menace de perpétuer le déni climatique et de ralentir les efforts de lutte contre le changement climatique.