Tenant en otage de vastes étendues de terres riches, les forces américaines n’admettront jamais qu’elles sont la source de leurs propres problèmes.

Des militants rivaux soutenus par les États-Unis sont allés se battre dans le nord-est de la Syrie dans un conflit déclenché à l’origine par des tensions ethniques. Cependant, à mesure que la situation évoluait, des efforts ont été déployés pour rejeter la faute sur la Russie, l’Iran et le gouvernement syrien, malgré des années de mauvaise gestion et d’abus de la part des forces alignées sur les États-Unis. Alors que les militants opposés soutenus par les États-Unis se battent pour le contrôle et que les tribus arabes tiennent bon, Washington tente de transformer la crise en justification de son occupation du territoire.

Au moins 90 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes et les milices arabes locales à la suite de l’arrestation de chefs tribaux dans la région la semaine dernière. Le conflit avait été déclenché par une tentative perçue des FDS, soutenues par les États-Unis, d’affirmer la suprématie ethnique kurde dans la province de Deir ez-Zor. Les FDS, dirigées par des Kurdes, comptent également dans leurs rangs un grand nombre d’Arabes, notamment au sein de la milice à majorité arabe du Conseil militaire de Deir ez-Zor, dirigée par le commandant Ahmed al-Khubayl (Abu Khawla). Al-Khubayl, en plus d’être commandant de milice, est également l’émir de la tribu Bakir et son arrestation fin août est à l’origine du conflit actuel.

Pendant des jours, les combats se sont limités à la région de Deir ez-Zor, où des membres de la tribu Bakir avaient pris les armes contre les FDS dirigées par les Kurdes en représailles à l’arrestation d’Abu Khawla. Cependant, après que des allégations ont émergé selon lesquelles des combattants des FDS entraînés par les États-Unis avaient assassiné des civils arabes dans leurs maisons lors de raids porte-à-porte, le soulèvement a commencé à s’étendre. Dans le village de Daman, où les forces spéciales kurdes étaient entrées et avaient assiégé la zone, rapports a indiqué que des combattants kurdes avaient torturé à mort quatre membres de leur famille à leur domicile en représailles au meurtre d’un certain nombre de leurs compatriotes. Des histoires comme celles-ci, qui se sont répandues sur les réseaux sociaux, ont contribué à un soulèvement arabe général le long de la région de l’Euphrate contre le régime des FDS.

Il est important de garder à l’esprit que les FDS fonctionnent essentiellement comme une force mandataire de l’armée américaine, leur permettant d’occuper un tiers du territoire syrien avec un nombre limité de forces terrestres américaines nécessaires. Selon le gouvernement américain, seuls 900 soldats américains sont déployés en Syrie, aux côtés d’un nombre indéterminé de sous-traitants militaires privés. Ce tiers de la Syrie est considéré comme le grenier de la nation, abritant la grande majorité des richesses pétrolières du pays et ses terres agricoles les plus fertiles. La sous-secrétaire adjointe américaine à la Défense pour le Moyen-Orient, Dana Stroul, admet ouvertement que le fait de garder en otage ce tiers du territoire syrien du gouvernement basé à Damas contribue à donner à la Maison Blanche un moyen de pression sur l’État syrien.

Au lieu de s’attaquer aux véritables problèmes qui existent à l’intérieur du territoire, qu’Aron Lund du groupe de réflexion Century International a décrit comme un «poudrière», le gouvernement américain et les médias de l’establishment ont utilisé des affirmations simplistes sur le conflit en cours. Les FDS, soutenues par les États-Unis, ont immédiatement affirmé que le gouvernement syrien était impliqué dans le soutien au soulèvement et ont tenté de présenter le conflit comme une influence extérieure. La raison de cette affirmation est que les FDS cherchent à protéger leur image de force gouvernementale démocratique, dont l’armée comprend des unités progressistes entièrement féminines, tout en tentant également d’impliquer plus directement les États-Unis dans le conflit, à leur côté. Historiquement, bien que les États-Unis aient travaillé aux côtés des FDS contre les terroristes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS), lorsque les forces dirigées par les Kurdes ont été attaquées, Washington a abandonné à plusieurs reprises son mandataire. Cela s’est produit lors des incursions de 2018 et 2019 dans le territoire détenu par les FDS par l’armée turque.

Bien que les FDS ne soient pas une force purement kurde, elles sont clairement dominées par les Kurdes. Cela n’a jamais suffi à déclencher une révolte des tribus arabes, dont la majorité entretenait des liens cordiaux avec les forces gouvernementales soutenues par les États-Unis. La réalité est que les FDS se sont comportées de manière corrompue dans le nord-est de la Syrie, en gérant mal l’économie, en commettant des violations des droits humains et en enrôlant même de force des enfants soldats dans leurs forces armées. Il y a eu d’innombrables allégations sur les types d’abus commis par les FDS, y compris des attaques à motivation ethnique. Beaucoup d’entre elles ne peuvent être corroborées, mais ce qui est important dans ces affirmations, c’est qu’elles s’ajoutent à un environnement de mépris à l’égard de la force mandatée par les États-Unis.

Après le soulèvement initial des tribus arabes le long de l’Euphrate, une vague d’affrontements a opposé des combattants soutenus par la Turquie, voire des militants soutenus par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), une branche d’Al-Qaïda qui contrôle la majeure partie du territoire. la province d’Idlib. Il semble que HTS et Türkiye aient tous deux tenté de profiter de la situation, soit pour faire pression sur les FDS, soit pour prendre le contrôle d’une plus grande partie du territoire syrien. Alors que la Turquie considère les FDS comme un groupe terroriste, HTS s’est en fait engagé dans des négociations conjointes avec les FDS pour la création d’une autorité gouvernementale partagée plus tôt cette année.

Pendant ce temps, les États-Unis se préparaient à intervenir comme intermédiaire entre les parties opposées afin d’apaiser les tensions, avertissant que l’expansion du conflit pourrait entraîner une résurgence de l’EI à l’intérieur du territoire. Il est intéressant de noter que la justification pseudo-légale des États-Unis pour leur occupation militaire continue du territoire syrien a pris la forme de l’opération Inherent Resolve (OIR), qui est garantie par les autorisations de recours à la force militaire (AUMF) de 1991 et 2002. L’OIR vise apparemment à cibler l’EI, mais il a été révélé plus tôt cette année par le commandant de la Force opérationnelle interarmées combinée (CJTF), le major-général Matthew McFarlane, que les attaques de l’EI avaient diminué de 68 % en Syrie et de 80 % en Irak par rapport à la même période. en 2022.

Les forces américaines restent en Syrie, soi-disant pour poursuivre leurs opérations anti-EI, mais le groupe terroriste existe à peine pour le moment. En réalité, l’OIR se poursuit indéfiniment afin de servir le programme clé de Washington, à savoir lutter contre l’influence iranienne et russe en Syrie. Le gouvernement de Damas doit être sapé à tout prix, selon la pensée américaine. Une myriade de militants qui ont reçu le soutien américain mènent des batailles sanglantes pour des abus qui n’ont pas été corrigés sous la direction de Washington. Au lieu d’accepter la responsabilité, cependant, il cherche à rejeter la faute sur Damas, Téhéran et Moscou, tout en s’efforçant de justifier sa poursuite de l’occupation du territoire syrien.