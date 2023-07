Les militants soulagés mais méfiants d’apprendre que le naturopathe de la Colombie-Britannique met fin aux coûteuses greffes fécales pour l’autisme

Un naturopathe de la Colombie-Britannique qui facture des milliers de dollars aux familles pour donner aux enfants autistes des pilules et des lavements à base d’excréments humains dit qu’il met fin à cette opération, suscitant un sentiment de soulagement provisoire chez les militants qui ont passé des années à le pousser à arrêter.

Jason Klop dit qu’il envisage de faire passer son activité de la fourniture de ces traitements non éprouvés – qui ont fait l’objet de nombreuses plaintes – à la fabrication exclusive de greffes de microbiote fécal (FMT). Il dit qu’il ne vendra ces gélules que pour les utiliser dans le seul but autorisé : traiter Infections à C. difficile qui n’ont pas répondu aux autres thérapies.

Mais Klop n’a pas expliqué comment il compte faire ça quand il sera actuellement interdit de la production et de la commercialisation de FMT par son collège professionnel.

Ce n’est pas non plus le seul obstacle. Santé Canada dit qu’il a déjà rejeté une demande de licence pour produire du FMT à l’usine de Klop à Chilliwack, citant une longue liste de problèmes de contrôle de la qualité et d’assainissement.

Les défenseurs des enfants autistes accueillent la nouvelle du pivot de l’entreprise de Klop avec des émotions mitigées.

« Je suis ravie que ça va au moins s’arrêter », a déclaré Melissa Eaton, une Caroline du Nord mère d’un enfant autiste qui suit les traitements potentiellement dangereux et non prouvés en infiltrant des groupes Facebook privés, et est chargée d’attirer l’attention du public sur les affaires de Klop. .

« Une partie de moi pense bien, cela n’arrivera pas aux enfants, mais il semble toujours qu’il n’a pas été puni pour ce qu’il a fait », a-t-elle déclaré à CBC News.

Anne Borden, une militante autiste de Toronto qui suit également Klop depuis des années, a déclaré qu’elle ne savait pas trop comment se sentir.

« Je suis un peu sceptique. L’ensemble du modèle commercial ne s’arrête pas », a-t-elle déclaré.

« Aucune preuve » d’un contrôle qualité adéquat

En tant que CBC signalé pour la première fois en janvier 2020 , Klop a demandé aux parents environ 15 000 $ US pour que les enfants autistes aussi jeunes que deux ans reçoivent la FMT, principalement dans une clinique de la ville mexicaine de Rosarito, au bord de l’océan. Depuis, il s’est étendu pour offrir ses services en Hongrie, en Australie et au Panama.

Les traitements FMT consistent à prélever des bactéries et d’autres microbes dans le caca d’une personne en bonne santé et à les transférer à un patient par voie anale ou orale, dans le but de rétablir un environnement normal à l’intérieur de l’intestin.

Bien qu’elle fasse actuellement l’objet de recherches pour un large éventail d’utilisations potentielles, la FMT n’est approuvée qu’au Canada et aux États-Unis pour le traitement des Infection à C. difficile .

Les médecins et les scientifiques ont averti que toute autre utilisation de cette thérapie émergente est expérimentale et comporte un risque sérieux d’infection, tandis que les personnes autistes ont dénoncé la procédure de Klop comme une traitement non prouvé qui met les enfants vulnérables en danger .

Une illustration montre comment sont produites les greffes de microbiote fécal. (Autorité sanitaire de l’île de Vancouver)

L’entreprise de Klop, Novel Biome, a fait l’objet d’un certain nombre de plaintes auprès du College of Naturopathic Physicians of BC et de Santé Canada. Cela inclut celui d’un ancien employé qui a allégué qu’il était produire des capsules FMT à partir des selles de ses neveux dans un appartement au sous-sol d’Abbotsford.

Jusqu’à présent, ces plaintes ont donné lieu à une « action extraordinaire » l’empêchant de fabriquer et de vendre des produits FMT pendant qu’il fait l’objet d’une enquête du collège, un avertissement du collège indiquant qu’il semble opérer en dehors de son champ de pratique et des mesures d’exécution de Santé Canada qui incluent une restriction d’accepter des enfants canadiens sur son international » retraites. »

Ces voyages à l’étranger se termineront en août, a confirmé la directrice des communications médicales de Novel Biome, Shaina Cahill, dans un e-mail.

« Novel Biome a pris la décision de se concentrer exclusivement sur la fabrication de produits FMT afin de fournir des produits FMT sûrs et de haute qualité pour soutenir les hôpitaux, les cliniques, les chercheurs et les médecins pour les conditions approuvées et la recherche clinique », a écrit Cahill.

Elle a vanté le « laboratoire de microbiote à la pointe de la technologie de Novel Biome, la sélection rigoureuse des donneurs et les procédures opérationnelles standard internes rigoureuses » conçues pour produire « des produits FMT cohérents, efficaces et sûrs ».

Un porte-parole de Novel Biome a décrit son laboratoire à Chilliwack, en Colombie-Britannique, comme « à la pointe de la technologie », mais les inspecteurs de Santé Canada n’ont identifié « aucune preuve d’un service de contrôle de la qualité fonctionnel et/ou indépendant ». (NovelBiome.com)

Ni Cahill ni Klop n’ont répondu aux questions de suivi sur la façon dont il prévoyait d’exploiter une entreprise FMT alors qu’il était toujours sous le coup d’une interdiction réglementaire qui a été confirmé par deux niveaux de tribunaux de la Colombie-Britannique.

Mais Cahill a déclaré que la société travaillait à l’obtention d’une licence d’établissement de médicaments (DEL) de Santé Canada pour produire et vendre du FMT.

Un porte-parole de Santé Canada a confirmé que Novel Biome avait déjà demandé une licence une fois, mais la demande a été rejetée après une inspection en février a dressé une liste de 16 problèmes avec les installations de l’entreprise.

Cela inclut des problèmes de nettoyage et d’assainissement, un employé non qualifié supervisant le processus de fabrication, de mauvaises pratiques de tenue de registres et « aucune preuve d’un service de contrôle de la qualité fonctionnel et/ou indépendant », selon un bulletin public de l’inspection.

« Novel Biome est invité à présenter une nouvelle demande de DEL, une fois que le site est en mesure de démontrer sa conformité », a écrit le porte-parole de Santé Canada dans un courriel.

L’e-mail indiquait également que l’agence fédérale enquêtait actuellement sur une nouvelle plainte contre Klop et sa société, mais le porte-parole n’a pas fourni de détails.

« Le problème ne fait que s’aggraver »

Interrogé sur les plans d’affaires de Klop, le registraire adjoint du collège des naturopathes, Lee Dorner, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter en raison des dispositions de confidentialité de la loi sur les professions de la santé.

Cependant, Dorner a confirmé que Klop reste un naturopathe entièrement autorisé en Colombie-Britannique.

Eaton et Borden disent qu’ils veulent voir les gouvernements adopter une approche plus proactive des traitements douteux ciblant les enfants, y compris une meilleure réglementation de la façon dont ils sont commercialisés via les médias sociaux.

« Quand j’ai découvert pour la première fois ce [Klop] faisait, ce n’était qu’au Mexique. Il opère maintenant dans plusieurs autres pays », a déclaré Eaton.

« Nous voyons que lorsque rien n’est fait immédiatement à ce sujet, le problème ne fait que croître. »

Borden exhorte les parents à examiner attentivement le bien-être et la santé mentale de leurs enfants autistes avant de les soumettre à des traitements non éprouvés.

« Il ne s’agit pas seulement d’un avenir que quelqu’un sur Internet vous promet si vous utilisez son produit. Vraiment, le bien-être de votre enfant dépend de la connexion que vous avez maintenant. Il s’agit de la qualité de vie que vous avons maintenant », a-t-elle dit.