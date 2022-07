Les militants se collent à une copie de “La Cène” de Leonardo, ajoutant à une série de manifestations similaires

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Un groupe de militants pour le climat qui ont perturbé les principales galeries cette semaine pour envoyer un message au gouvernement britannique a encore frappé — cette fois à la Royal Academy of Art de Londres.

Mardi matin, des manifestants de Just Stop Oil (JSO) se sont collés à un cadre abritant une copie de “La Cène” de Léonard de Vinci qui aurait été peinte par deux élèves du maître italien de la Renaissance. Les militants ont également peint à la bombe la demande “No New Oil” en blanc sous le tableau, a confirmé un porte-parole de la galerie à CNN.

Léonard a créé à l’origine “La Cène”, qui représente le moment où Jésus dit à ses 12 disciples qu’il sera trahi par l’un d’eux, sous la forme d’une fresque de l’église Santa Maria delle Grazie de Milan entre 1495 et 1497. La copie du tableau visé par les manifestants, attribués à Giampietrino et Giovanni Antonio Boltraffio, ont été peints environ 15 ans plus tard.

Les manifestants de Just Stop Oil demandent au gouvernement britannique de bloquer les licences pour l’extraction future de pétrole et de gaz et avertissent d’un avenir sombre si des mesures ne sont pas prises pour ralentir les effets du changement climatique.

Les manifestants du climat se sont collés à une copie du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Le crédit: James Manning/PA Images/Getty Images

Selon The Independent, un manifestant à la galerie a comparé le gouvernement au traître de Jésus, Judas, et a déclaré que Just Stop Oil avait sélectionné cette “magnifique belle peinture” parce que l’avenir est “plus sombre que jamais”.

Quatre manifestants sont restés plus de trois heures dans la pièce où se trouve le tableau, fermé au public en raison de la manifestation, avant d’être évacués par la police, selon la galerie. Le porte-parole a ajouté que l’état de la peinture était en cours d’évaluation par les restaurateurs de la Royal Academy.

La manifestation est la cinquième fois que les membres du groupe se sont attachés à une œuvre d’art célèbre dans leur série de manifestations la semaine dernière. Les incidents précédents impliquaient une œuvre de Vincent Van Gogh à la Courtauld Gallery de Londres et un tableau de JMW Turner à la Manchester Art Gallery. Just Stop Oil a également perturbé le Grand Prix britannique de Formule 1 en s’asseyant sur le circuit de Silverstone dimanche.

CNN a rapporté que la manifestation la plus récente a eu lieu lundi à la National Gallery de Londres, où des militants ont couvert le célèbre paysage de John Constable “The Hay Wain” avec une version modifiée de l’image avant de coller leurs mains au cadre. Leur vision du tableau, qui représente une scène rurale du Suffolk, a remplacé une rivière par une route pavée et comprenait des cheminées d’usine et des avions au-dessus de leur tête. Le groupe a averti que la beauté naturelle de certains des paysages qu’ils ont choisis est gravement menacée en raison du changement climatique.

Le groupe a modifié une peinture de John Constable lundi avant de se fixer au cadre. JSO s’est collé aux cadres de cinq tableaux la semaine dernière. Le crédit: Kirsty O’Connor/PA Images/Reuters

Just Stop Oil a identifié les manifestants à la National Gallery comme étant les étudiants Hannah Hunt et Eben Lazarus. La police métropolitaine de Londres avait précédemment confirmé à CNN que deux personnes avaient été arrêtées pour suspicion de dommages criminels et avaient ensuite été libérées sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Après la dernière manifestation à la Royal Academy of Art, Just Stop Oil a publié une déclaration identifiant certains des manifestants. Lucy Porter, une ancienne enseignante de 47 ans, a déclaré: “Nous n’avons plus le temps, dire que nous le faisons est un mensonge. Nous devons arrêter tout nouveau pétrole et gaz dès maintenant, nous arrêterons de perturber les institutions artistiques dès que le gouvernement fait une déclaration significative pour le faire. Jusque-là, les perturbations se poursuivront afin que les jeunes sachent que nous faisons tout ce que nous pouvons pour eux. Il n’y a rien que je préférerais faire.

Une autre membre, Jessica Agar, étudiante en art âgée de 21 ans, a fait une demande supplémentaire pour que les institutions artistiques se joignent à leur cause.

“Si les directeurs de cette galerie croient vraiment que l’art a le pouvoir de changer le monde, alors j’exige qu’ils revendiquent ce pouvoir, ferment et refusent d’ouvrir jusqu’à ce que le gouvernement s’engage à ne pas utiliser de nouveau pétrole”, a-t-elle déclaré.

La Royal Academy of Art n’a pas commenté la demande d’Agar de fermer la galerie.