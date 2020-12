L’Angleterre historique et des personnalités locales affirment que le projet causerait un « préjudice permanent »

Des militants de la campagne après avoir affronté une nouvelle bataille avec les promoteurs pour empêcher la construction d’un lotissement à côté d’un manoir historique qui a inspiré Thomas Hardy.

Des opposants, notamment Historic England et la Hardy Society, pensaient avoir arrêté les plans de 120 maisons sur un terrain proche de Wolfeton House, que l’auteur victorien visitait fréquemment.

L’année dernière, un inspecteur de la planification du gouvernement s’est prononcé contre le développement, déclarant qu’il causerait un « dommage permanent » au paysage près de Dorchester, dans le Dorset.

Mais les promoteurs disent que l’inspecteur a fait remarquer que certains logements pourraient être acceptables et sont maintenant revenus avec un nouveau plan pour 89 propriétés sur le terrain rural.

Les militants de la campagne après avoir fait face à un nouveau combat avec les promoteurs pour empêcher la construction d’un lotissement à côté du manoir historique de Wolfeton House à Dorchester, Dorset

La maison Wolfeton a appartenu pendant 400 ans à la famille Trenchard, dont le nom a inspiré à Hardy Michael Henchard, le personnage principal de son roman de 1886 Le maire de Casterbridge.

Hardy aurait traversé les champs verts sous la menace du développement pour atteindre Wolfeton House.

La propriété appartient maintenant à l’officier à la retraite, le capitaine Nigel Thimbleby et à son épouse Katherine, qui sont des parents de la famille Trenchard, et la maison serait l’un des plus beaux bâtiments classés du comté.

Ils disent que tout développement aurait un impact dévastateur sur Hardy Country – le paysage bucolique qui sert de cadre à de nombreuses œuvres de l’écrivain.

Un inspecteur de la planification s’est prononcé contre le développement d’origine (à gauche), déclarant qu’il causerait un «dommage permanent» au paysage. Mais les développeurs Land Value Alliances disent qu’on leur a dit que certains logements pourraient être acceptables et qu’ils sont revenus avec un plan pour 89 propriétés (à droite)

Mme Thimbleby a déclaré: « Nous pensions que cela pourrait être terminé après le rejet de l’appel. C’est un peu intimidant de devoir tout recommencer, mais nous continuerons à nous battre, nous n’allons pas abandonner.

«Nous pensons que les nouveaux plans sont tout aussi mauvais, ils affecteront toujours la maison.

«Les gens du village sont contrariés que ça recommence. Nous avons déjà beaucoup de nouveaux développements de l’autre côté du village, donc il n’y a pas besoin de plus de maisons.

«Les maisons classées de catégorie I sont extrêmement importantes, c’est pourquoi elles sont classées de catégorie I, et il est vraiment important de protéger le terrain pour la connexion Hardy.

Le Capt Nigel Thimbleby avec sa femme Katharine dans la maison historique de Wolfeton. Ils disent que tout développement aurait un impact dévastateur sur Hardy Country – le paysage bucolique qui sert de cadre à de nombreuses œuvres de l’écrivain.

Alistair Chisholm, crieur public de Dorchester et expert de Hardy, a déclaré: « Je suis préoccupé par les nouveaux plans pour ce site, mais je ne suis pas surpris.

«Notre point de vue n’a pas changé depuis l’enquête, ce développement est toujours une menace pour Wolfeton House.

«C’est l’une des maisons les plus intéressantes du Dorset. Il ne peut pas attirer les visiteurs de Kingston Lacey, mais il a une histoire fascinante.

« Et comme quoi que ce soit de ce genre, le bâtiment est la moitié de ce que vous appréciez, l’autre moitié est le cadre, ce qui est tout aussi important.

Dans une lettre adressée au Dorset Echo, Elaine Spencer-White de la Thomas Hardy Society a déclaré: «Il est hors de la compréhension de quiconque d’envisager même une destruction irréversible d’une telle superficie de terres agricoles». Sur la photo: Thomas Hardy dans les années 1890

«Nous devrions chérir ces endroits. Soit vous reconnaissez l’importance de la campagne de Hardy et la respectez, soit vous ne le faites pas.

Dans une lettre adressée au Dorset Echo, Elaine Spencer-White de la Thomas Hardy Society a déclaré: « Il est au-delà de la compréhension de quiconque, en l’occurrence les propriétaires individuels et les urbanistes des villes et comtés en particulier, d’envisager même une telle destruction irréversible. d’une telle étendue de terres agricoles, qui contribue à la corbeille à pain de la nation et est un poumon vert pour ce bourg.

Les promoteurs, Land Value Alliances, affirment que les maisons n’affecteraient pas de manière significative le manoir.

Ils disent que les plans ont été complètement retravaillés et redessinés avec une réduction importante de la zone aménageable et ne comportant que des maisons à deux étages le long de la zone la plus proche de Wolfeton House.