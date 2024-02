Les militants russes anti-guerre détenus en Thaïlande sont désormais en route vers Israël

Un célèbre groupe de rock russe biélorusse, Bi-2, dont les membres avaient été détenus en Thaïlande et menacés d’expulsion vers la Russie, a maintenant quitté le pays en route vers Israël, selon un article publié sur la chaîne Telegram du groupe.

S’ils avaient été expulsés vers la Russie, ils risquaient d’être poursuivis en justice pour leurs opinions critiques à l’égard de la guerre en Ukraine.

Les membres de Bi-2 ont été placés en garde à vue et détenus dans ce que le groupe a décrit comme une cellule bondée la semaine dernière après un concert sur l’île de Phuket, a indiqué un message sur la chaîne Telegram du groupe.

Le groupe a été informé qu’il y avait un problème avec les documents déposés par les organisateurs du concert, pour lequel ils ont été condamnés à une amende à l’issue d’une audience au tribunal, indique le message. Ils ont payé l’amende immédiatement, a déclaré le groupe, mais la police thaïlandaise de l’immigration est intervenue et ils sont restés en détention sous la menace d’expulsion de certains d’entre eux vers la Russie.

Le groupe a annulé ses dates de concert prévues en Russie en mai 2022, peu de temps après que les médias russes ont rapporté que le groupe avait refusé de se produire lors d’un concert dans la ville russe d’Omsk devant une banderole pro-guerre sur scène.

Depuis, ils tournent principalement à l’étranger et ont joué en Turquie quelques jours avant leurs deux concerts en Thaïlande la semaine dernière, et les dates de tournée sur leur site Web suggéraient qu’ils avaient l’intention de se produire. à l’étranger au moins jusqu’en août.

La détention du groupe fait suite à des informations diffusées par les médias russes au début du mois selon lesquelles deux comédiens russes, également très virulents sur la guerre, avaient vu leurs spectacles annulés en Thaïlande.

Cela pourrait indiquer que Moscou resserre manifestement son emprise sur les dissidents anti-guerre à l’étranger alors que sa guerre en Ukraine approche de ses deux ans. Le Kremlin a cherché à présenter toutes les personnalités publiques qui ne tolèrent pas l’invasion et continuent de critiquer la Russie en exil comme des « racailles et des traîtres ».

La Thaïlande a une monarchie répressive qui punit sévèrement ses détracteurs, et le gouvernement thaïlandais entretient des relations diplomatiques amicales avec la Russie. En octobre, la Première ministre thaïlandaise Srettha Thavisin a rencontré le président russe Vladimir Poutine lors d’une conférence en Chine, au cours de laquelle Poutine a qualifié la Thaïlande de « plus ancien partenaire de la Russie en Asie du Sud-Est ».

Le groupe a déclaré soupçonner que des « pressions extérieures » avaient joué un rôle important dans leur détention. “Nous savons que les raisons de cette pression sont notre travail, nos opinions, notre position”, ont-ils déclaré dimanche dans un communiqué.

Les membres détenus de Bi-2 comprennent des citoyens de Russie, d’Israël et d’Australie, a indiqué le groupe.

Dans une mise à jour mardi, les représentants du groupe ont déclaré que la décision initiale de les expulser vers Israël avait été annulée « après une visite de diplomates de haut rang du consulat russe », les laissant dans un vide diplomatique.

NBC News a contacté le ministère russe des Affaires étrangères pour obtenir ses commentaires.

L’ambassadeur de Russie en Thaïlande, Eugène Tomikhine, a déclaré mardi au journal pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda que Moscou n’avait pas demandé la détention du groupe.

Plus tard mardi, le groupe a déclaré que son leader Yegor Bortnik, également connu sous le nom de scène Lyova, avait été autorisé à partir pour Israël, mais que les membres restants du groupe se sont vu « refuser un vol préalablement convenu vers Israël » et sont toujours dans la prison pour migrants « en une cellule exiguë pour 80 personnes.

Le groupe avait précédemment déclaré que Bortnik n’était pas un citoyen russe.

Mercredi, le groupe a déclaré sur sa chaîne Telegram : « Tous les musiciens du groupe Bi-2 ont quitté sains et saufs la Thaïlande et se dirigent vers Tel Aviv. Détails demain.

NBC News a contacté le groupe pour de plus amples commentaires.

Bi-2 fait partie d’une petite cohorte de musiciens russes qui ont ouvertement critiqué la guerre en Ukraine.

Ils ont sorti une chanson anti-guerre en juin 2022 et Bortnik a été désigné agent étranger par la Russie en mai dernier, une étiquette que Moscou a accordée à des dizaines de personnalités publiques russes qui se sont prononcées ouvertement sur la guerre.

Le groupe parcourt le monde dans une forme d’auto-exil, se produisant devant les expatriés russes à l’étranger, y compris l’importante communauté russe d’expatriés et de touristes à Phuket.

En tant que critiques virulents de la guerre et du Kremlin, si des membres du groupe avaient été expulsés vers la Russie, ils auraient pu être arrêtés en vertu de la législation draconienne du pays en temps de guerre, qui pénalise toute critique de la guerre en Ukraine.

Andrei Lugovoi, un législateur russe que le Royaume-Uni soupçonne d’être impliqué dans le meurtre de l’ancien officier du KGB Alexander Litvinenko, a déjà menacé les membres du groupe d’une peine de prison s’ils étaient renvoyés en Russie.

Le groupe a déclaré que des représentants du ministère israélien des Affaires étrangères en Thaïlande étaient également impliqués pour tenter d’aider à leur calvaire. « Pour le moment, je peux seulement dire que nous aidons tous les citoyens israéliens qui sont détenus en Thaïlande », a déclaré mardi soir Lior Haiat, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, à NBC News. Haiat a également confirmé mercredi que Bortnik avait atterri en Israël.

Le groupe a déclaré dimanche que le consul australien venu les voir en détention n’avait pas été autorisé à les voir. NBC News a contacté le ministère australien des Affaires étrangères à ce sujet, mais n’a pas reçu de réponse.

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Parnpree Bahiddha-Nukara, a déclaré mercredi que le Conseil de sécurité nationale du pays enquêtait sur le cas du groupe. Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères n’a fourni aucun commentaire supplémentaire lorsqu’il a été contacté par NBC News.

Plus tôt mercredi, le colonel Tippawan Yoma de la police de l’immigration thaïlandaise a confirmé à NBC News que les membres du groupe étaient toujours détenus à Bangkok et qu’un membre avait été expulsé – mais pas vers la Russie. Yoma n’a pas voulu fournir plus de détails, qualifiant cela de « sujet sensible ».

Human Rights Watch avait appelé la Thaïlande de ne pas expulser les membres du groupe vers la Russie, affirmant que le pays “a l’obligation juridique internationale de ne pas renvoyer de force toute personne qui risquerait d’être torturée en cas de retour”.

« On ne sait pas si les autorités russes ont demandé le retour forcé des membres du groupe en Russie », a déclaré Human Rights Watch dans un communiqué. « Cependant, alors que la répression en Russie atteint de nouveaux sommets, les autorités russes ont eu recours à la répression transnationale – des abus commis contre des ressortissants situés au-delà de la juridiction d’un gouvernement – ​​pour cibler des militants et des critiques du gouvernement à l’étranger par la violence et d’autres actions illégales. »