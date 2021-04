COLUMBUS, Ohio – Zach Usmani a saisi son téléphone, les épaules penchées sur le volant alors qu’il était assis dans sa voiture garée devant une salle de sport à Columbus, Ohio. Il regardait une vidéo en direct lorsque le juge Peter Cahill a lu le verdict dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin.

Coupable. Coupable. Coupable.

Wow, pensa Usmani, alors que Chauvin avait été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de meurtre et d’un chef d’homicide involontaire coupable dans la mort de George Floyd, décédé alors que Chauvin l’avait menotté avec un genou sur le cou.

Le joueur de 32 ans a déclaré qu’il se sentait soulagé, mais pas satisfait.

«J’espère que les gens reconnaissent que cela ne suffit pas et que cela seul n’est pas justice», a-t-il déclaré.

Une demi-heure plus tard, la nouvelle a éclaté que la police de Columbus avait tiré et tué une jeune fille noire de 16 ans après avoir répondu à un appel au 911 à 16 h 35 HAE mardi au sujet d’une tentative de poignard.

Ce que nous savons de la fusillade fatale de Ma’Khia Bryant:La police de Columbus publie des images de bodycam; agent en congé

Les profonds soupirs de soulagement, attirés par la communauté noire, les manifestants, les militants et les alliés après le verdict de culpabilité de Chauvin ont été ponctués par la nouvelle d’un autre décès d’un Noir aux mains de la police.

« Le soulagement est tellement tiède. C’est tiède parce que je sais que cela ne protège pas la personne suivante de se faire tirer dessus, ne protège pas la personne suivante d’être brutalisée », a déclaré Usmani. « La police ne peut tout simplement pas s’empêcher de tuer des Noirs, même avec toute l’attention à ce sujet. »

La fusillade vient alors que de nombreux défenseurs – des militants communautaires aux membres de la famille de Floyd en passant par l’avocat renommé des droits civiques Ben Crump – à travers le pays soulignent que des progrès sont encore nécessaires dans les domaines de la réforme de la police et de l’équité raciale.

«Compte tenu de l’histoire de ce genre de cas, j’ai été surpris», a déclaré mardi le frère de Floyd, Terrence, au réseau USA TODAY, mardi à Times Square à New York. «Je sais qu’il reste encore du travail à faire.»

La vidéo de la caméra corporelle publiée mardi par la police de Columbus montre un agent s’approchant d’une allée avec un groupe de jeunes debout. Dans la vidéo, il semble que la jeune fille de 16 ans, identifiée comme Ma’Khia Bryant, pousse ou balance une personne qui tombe au sol.

Bryant semble alors balancer un couteau sur une fille qui se trouve sur le capot d’une voiture, et l’officier tire avec son arme ce qui ressemble à quatre fois, frappant la fille.

‘Nous devons continuer’

Ramon Obey II, militant et président de JUST (Justice, Unity & Social Transformation), une organisation communautaire de Columbus qui organise une émission alimentaire bimensuelle, a regardé le verdict Chauvin à la télévision avec sa mère, sa sœur et son jeune frère.

« Nous ne savions vraiment pas comment cela allait se passer », a-t-il déclaré, rappelant comment sa mère se souvenait avoir été collée à la télévision il y a près de 30 ans après l’acquittement des policiers qui avaient battu Rodney King.

Le joueur de 23 ans a décrit le sentiment d’entendre un verdict de culpabilité pour les papillons dans votre estomac qui tombent en montant sur des montagnes russes.

«Je suis sidéré», a-t-il déclaré. « C’est honnêtement que les mots ne peuvent pas venir à moi assez rapidement, parce que même si j’ai vu un homme assassiné sur vidéo, je ne savais pas si l’Amérique avait vu un homme assassiné sur vidéo. »

Mais son excitation fut de courte durée.

Après avoir entendu la nouvelle de la fusillade de la police à Columbus mardi, Obey a déclaré qu’il n’était pas surpris.

« Le système de maintien de l’ordre est brisé et jusqu’à ce que le changement se produise, nous sommes condamnés à répéter ces tragédies », a-t-il déclaré.

Plus d’informations sur le Columbus Dispatch:Des manifestants défilent dans le centre-ville de Columbus alors que le verdict de Chauvin éclipsé par les tirs de la police

Le sentiment qu’il reste encore du travail à faire est un sentiment partagé par les militants de tout le pays, qui considèrent le verdict de culpabilité comme une étape importante et non comme une ligne d’arrivée.

«Cela signifie tout, c’est longtemps, il se fait attendre depuis longtemps», a déclaré Selena McKnight, 46 ans, de Minneapolis, qui, après avoir entendu le verdict, a jeté ses bras autour de sa fille de 18 ans sous les applaudissements de la foule. «Mais cela ne s’arrête pas là. Nous devons continuer. »

Pour Traci Fant, l’organisateur de Freedom Fighters Upstate SC à Greenville, Caroline du Sud, le verdict était le résultat de «tout ce que nous avons combattu l’année dernière», mais elle le considère toujours comme une rampe de lancement pour quelque chose de plus.

« Espérons que ce droit ici va vraiment lancer de vraies réformes, de vraies conversations sur la brutalité policière et la justice policière et leur montrer que la vie des Noirs compte vraiment », a déclaré Fant.

Crump, l’avocat de la famille de George Floyd, a déclaré qu’il espérait que le verdict susciterait plus de justice à l’avenir.

«J’espère que cette affaire créera un précédent que nous aurons lorsque nous disons:« Pour la liberté et la justice pour tous », cela signifiera tout le monde en Amérique. Noirs américains. Amérindiens. Hispaniques américains. Américains d’origine asiatique. Cela signifiera nous tous », a déclaré Crump.

La question de la justice est subjective, a déclaré Heather Johnson.

Johnson, une militante de Columbus et mère de six enfants, a déclaré qu’aucun verdict de culpabilité ne justifierait jamais ce qui est arrivé à Floyd ou la mort par balle de la jeune fille mardi.

« Comment justifiez-vous le meurtre d’un (16 ans)? Comment justifiez-vous cela? C’est un enfant », a déclaré le jeune homme de 32 ans. « Il n’y a jamais de raison de justifier le meurtre de nos enfants par les policiers de Columbus. »

Malgré le coup de fouet de regarder le jury rendre le verdict de culpabilité de Chauvin quelques minutes après qu’un officier de Columbus ait tiré et tué une autre personne noire, des militants tels que Usmani, Obey et Johnson ont déclaré que l’avenir valait la peine de se battre.

« Si je n’avais pas d’espoir, je ne serais pas encore ici », a déclaré Johnson. « La raison pour laquelle je continue à insister et à continuer d’essayer d’être dans ce combat avec mes frères et sœurs … Je suis dans ce combat et ce combat parce que je ne veux pas que mes six enfants soient dans ce combat et lutte. »

Contribuant: Marco della Cava et Trevor Hughes, USA TODAY; Chris Maag, The Bergen Record dans le New Jersey; Angelia L. Davis, Nouvelles de Greenville (Caroline du Sud); personnel du réseau USA TODAY.

