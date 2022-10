Les militants radicaux du climat ciblent un art inestimable, mais les experts avertissent les vandales que de nuire à leur cause

Les manifestants radicaux du changement climatique du monde entier utilisent de plus en plus des œuvres d’art inestimables et des galeries d’art comme aliment politique dans leur activisme.

Dimanche, deux militants du groupe Letzte Generation (Last Generation) ont jeté de la purée de pommes de terre sur un tableau de Monet de 110 millions de dollars dans un musée de Potsdam.

Cela s’est produit neuf jours seulement après que des boîtes de soupe à la tomate ont été vidées sur une peinture de van Gogh par des membres de “Just Stop Oil”, le même groupe dont les membres se sont collés au cadre de “The Last Supper” de da Vinci à la Royal Academy of Arts de Londres. et “The Hay Wain” de John Constable à la National Gallery en juillet.

Ce même mois, les membres du groupe italien Ultima Generazione (également Last Generation) se sont collés au Primavera de Sandro Botticelli à la galerie des Offices de Florence.

Et plus tôt cette année, un homme a jeté un gâteau sur un tableau au musée du Louvre.

Et lundi, des militants de Just Stop Oil ont brisé un gâteau sur le visage d’une œuvre de cire du roi Charles III au musée Madame Tassauds à Londres.

Dans chacun de ces cas, les œuvres elles-mêmes n’ont pas été détruites, ayant été enfermées dans du verre protecteur. Mais les manifestations attirent l’attention sur une nouvelle tendance alarmante. Et cela soulève des inquiétudes quant au fait que des œuvres d’art inestimables pourraient en fait être détruites alors que des manifestants plus radicaux tentent de faire monter les enchères dans leur activisme.

Sally Hickson, historienne de l’art à l’Université de Guelph au Canada, a déclaré à Fox News Digital que chaque acte doit être contextualisé, mais craint que la prochaine étape de cette tendance ne soit quelque chose “d’irréparable”.

“[T]voici tant de copieurs. Nous voyons tellement et beaucoup de choses que les gens font sont totalement imitées. Si vous regardez vos vidéos TikTok moyennes, les gens réagissent à des choses particulières”, a déclaré Hickson. “Nous vivons maintenant dans ce genre de culture où tout est vraiment très rapide en termes de reproduction.”

Tout en sympathisant avec les préoccupations des militants concernant le changement climatique, elle s’est demandé si leurs actions convaincraient nécessairement plus de gens.

“Est-ce que cela convainc les gens ? C’est très difficile de convaincre les gens quand les gens sont aveugles à ce qui se passe autour de la planète. Je ne sais pas si cela convaincrait l’une de ces personnes”, a-t-elle déclaré. “Je veux dire, je pense juste que nous vivons actuellement à une époque où les gens ont des idées très ancrées sur les choses.

Matthew Jesse Jackson, professeur d’histoire de l’art à l’Université de Chicago, a déclaré que l’art n’occupe pas une place aussi importante dans la vie des gens que les films, la télévision ou TikTok, mais a douté que les actions des manifestants rendraient plus de gens préoccupés par le changement climatique – comme était leur objectif.

“Si c’est une peinture dans un musée… la plupart des gens diraient que c’est une œuvre d’art qui ne devrait pas être vandalisée”, a déclaré Jackson. “Je pense que s’engager avec des œuvres d’art (de manière non standard) est très peu susceptible d’attirer beaucoup d’attention sur un problème.”

Fidia Falaschetti, un artiste et sculpteur d’origine italienne basé à Los Angeles, a déclaré qu’il sympathisait avec l’activisme politique en général, mais qu’il se sentait “un peu perdu” avec ces tactiques de recherche d’attention.

De telles tactiques – comme jeter de la soupe aux tomates sur les “Tournesols” de Van Gogh – “ne font que créer des divisions”, a déclaré Falaschetti. “C’est à peu près ce dont la société est faite en ce moment.”

“Cela va diviser les gens plus qu’unir les gens”, a déclaré Falaschetti. “Quel degré de choc et d’effet ‘wow’ voulez-vous ? Parce qu’aujourd’hui, la société s’intéresse beaucoup aux réseaux sociaux et fait la chose la plus folle qui attire l’attention.”

Tout en prenant soin de ne pas juger personnellement les jeunes militants, Falaschetti s’interroge sur leur choix de viser un van Gogh, notant que le peintre néerlandais a lutté toute sa vie contre la pauvreté.

“Je pense que c’était un peu irrespectueux car malgré le fait que le tableau avait un verre [cover]je crois que faire quelque chose comme ça envers un gars qui ressentait beaucoup de pression de la part de sa société “, a déclaré Falaschetti. “Je crois qu’il y a tellement d’autres façons de parler de tout ce qui ne va pas bien dans la société.”

Falaschetti a également douté que ces manifestants soient nécessairement attachés à qui que ce soit, arguant que leurs actions pourraient finalement rendre les gens plus hostiles aux militants du changement climatique.

“Je pense que la majorité des gens diront, ‘regardez ces (manifestants). Que font-ils?’ Ils ne réfléchissent même pas à la question”, a-t-il déclaré.

“Vous pouvez trouver le bon moyen d’atteindre le cœur des gens et de les faire réfléchir et agir dans leur vie de tous les jours”, a déclaré Falaschetti. “Mais pourquoi faire ce non-sens violent … et risquer d’être étiqueté comme jeune et stupide? Ce n’est pas la bonne façon.”

Falaschetti a déclaré que l’art est quelque chose qui reflète la société, quelque chose qui “laisse une trace de nous”, quelque chose qui a donné une voix au peuple.

“L’art doit être protégé”, a déclaré Falaschetti, sinon “nous ne laisserions aucune trace pour l’avenir”.