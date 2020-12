Les militants pro-démocratie de Hong Kong Joshua Wong, Agnes Chow et Ivan Lam ont été condamnés à la prison mercredi pour des accusations liées à une manifestation antigouvernementale non autorisée l’année dernière au siège de la police de la ville.

Wong, qui a plaidé coupable d’avoir organisé et participé à la manifestation, a été condamné à 13 mois et demi de prison. Chow, qui a également plaidé coupable d’avoir participé à la manifestation et d’avoir incité d’autres personnes à y participer, a reçu 10 mois, tandis que Lam a reçu 7 mois après avoir plaidé coupable d’incitation.

La manifestation a eu lieu le 21 juin de l’année dernière et a vu des milliers de personnes encercler le siège de la police alors qu’ils manifestaient contre la force excessive de la police contre les manifestants, ainsi qu’un projet de loi d’extradition maintenant retiré qui aurait permis l’extradition de suspects vers la Chine continentale.

L’emprisonnement du trio, connu pour son plaidoyer en faveur de la démocratie à Hong Kong tant au pays qu’à l’étranger, intervient alors que Pékin resserre son contrôle sur la ville semi-autonome après des mois de manifestations anti-gouvernementales l’année dernière, qui ont parfois vu de violents affrontements entre police. En juin, Pékin a imposé une loi radicale sur la sécurité nationale à Hong Kong pour réprimer la dissidence.

C’est la première fois que Chow, 23 ans, est condamné à une peine de prison. Wong, 24 ans, et Lam, 26 ans, avaient déjà été emprisonnés pour des accusations liées à leur activisme.