Les militants pour le climat trouvent un moyen d’attirer l’attention de l’Allemagne : Stop Traffic

“Le gouvernement a ignoré plus d’un million de personnes dans les rues rien qu’en Allemagne et le gouvernement ignore les scientifiques”, a déclaré Carla Rochel, une étudiante de 20 ans qui a été l’un des premiers membres de Last Generation, faisant référence à Fridays for Future. , une série de manifestations pacifiques qui ont culminé avant la pandémie. “C’est pourquoi nous avons décidé de descendre dans la rue et de ne plus partir.”

Le quotidien grand public Bild a qualifié les manifestants de ” hacks climatiques ” et a publié des portraits peu flatteurs de participants individuels. Dans certains États, le système judiciaire est passé à la vitesse supérieure : la Bavière a enfermé préventivement plus d’une douzaine de membres de la dernière génération pendant des jours, et ailleurs, les procureurs ont perquisitionné les domiciles des militants et confisqué des appareils électroniques personnels tout en enquêtant pour savoir si le groupe constituait un “gang criminel”.

Pour les membres du groupe, qui en plus d’être engagés sont aussi souvent bien parlés et photogéniques, l’attention négative a joué en leur faveur dans une certaine mesure, leur donnant une place de choix dans les médias d’information allemands, y compris dans les débats télévisés aux côtés de politiciens puissants.

“D’être traité de terroristes à s’asseoir avec le ministre de la Justice dans un talk-show en l’espace d’une semaine est une bonne mesure de succès”, a déclaré M. Saldivia Gonzatti, l’universitaire qui étudie les manifestations.

Le groupe a suscité des critiques même dans les cercles environnementaux quant à savoir si ses actions les plus extrêmes, qui sont également utilisées par des militants du climat dans des pays comme la Grande-Bretagne, peuvent se retourner contre eux et devenir une distraction qui détourne les gens de la cause climatique.