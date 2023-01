Les militants palestiniens “prêts à mourir” alors que la perspective d’une guerre totale augmente après les affrontements en Cisjordanie | Nouvelles du monde

Les ruelles qui courent à l’intérieur du camp de réfugiés de Balata sont étroites, claustrophobes et pleines d’ordures non ramassées.

Des affiches célébrant les militants morts sont collées aux murs. Les enfants sont partout – plus de la moitié de la population du camp a moins de 25 ans.

Nous avons été escortés pour rencontrer des combattants de la Brigade des martyrs d’Al Aqsa, l’un des groupes militants les plus importants et les plus anciens de Cisjordanie.

C’est un groupe terroriste proscrit par Israëll’UE et les États-Unis, mais pas le Royaume-Uni.

Devant, j’ai tourné au coin de la rue et ils étaient là – tout de noir vêtus, des fusils d’assaut M16 à la main et des cagoules couvrant leurs visages.

Ce sont de jeunes hommes, lourdement armés et qui se disent prêts à mourir en défendant leur terre.

Nous avons fait nos présentations puis nous sommes descendus dans une autre ruelle – un poste de guet militaire israélien se trouvait sur la colline au-dessus de nous ; des tireurs d’élite surveillent chaque mouvement dans le camp en contrebas.

“Nous assistons à une escalade de la part des [Israeli] forces d’occupation dans les camps de la Cisjordanienotamment à Jénine et Balata », me dit l’un des militants.

« La plupart des opérations sont menées par les forces spéciales israéliennes. Hier, deux de nos hommes ont été tués dans des affrontements lorsqu’ils sont entrés dans le camp.

Les combattants sont détendus. C’est leur fief.

Les caméras de vidéosurveillance semblent être partout, ils plaisantent, c’est comme Paris ou Londres ; la milice a sa propre unité de reconnaissance qui surveille les forces spéciales israéliennes secrètes entrant dans le camp.

Les affrontements violents ont été plus fréquents ces derniers mois – 2022 a été l’année la plus meurtrière depuis 2005 et déjà 2023, qui n’a que quelques semaines, est encore plus meurtrière.

Après que neuf Palestiniens, pour la plupart des militants, aient été tué dans un raid anti-terroriste israélien jeudi, la perspective d’une autre guerre totale se rapproche.

L’une des personnes tuées était une femme de 61 ans, Magda Obaid, prise entre deux feux.

L’armée israélienne dit qu’elle enquête sur sa mort, mais la liste des morts civiles inexpliquées s’allonge.

“Je pense qu’à cause de la politique du gouvernement israélien de droite, il y aura une escalade en Cisjordanie”, prédit le militant des Brigades des martyrs d’Al Aqsa.

Ibrahim Ramadan, gouverneur de Naplouse, dit que les gens n’ont “aucun espoir”



Une affiche de militants morts est accrochée au-dessus d’un étal de fruits et légumes



On parle à nouveau d’un nouveau soulèvement, d’une troisième intifada, si souvent menacé ces dernières années.

“Je pense qu’il y a une intifada qui approche”, me dit Ibrahim Ramadan, gouverneur de Naplouse.

“Pourquoi ? Il n’y a aucun espoir parmi mon peuple. Le peuple palestinien a besoin d’espoir, un petit espoir pour sa liberté.”

L’adjoint au maire de Naplouse, le Dr Husam Shakhshiris, est plus optimiste mais tout aussi direct dans son évaluation de la situation actuelle.

“Il [Nablus] est occupée par l’Etat d’Israël. L’armée israélienne entre dans la ville tous les jours”, dit-il.

“Nous avons deux camps militaires en haut [of the surrounding hills]nous avons sept colonies autour de la ville de Naplouse reliées par des lignes de bus, et il est facile pour les Israéliens de fermer la ville et d’empêcher les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la ville. »

Alors que nous nous promenons ensemble dans la ville, le Dr Husam est clairement populaire. Les habitants s’arrêtent pour le saluer.

Contrairement aux militants que nous avons rencontrés, il a la sagesse de l’âge et est réfléchi et réfléchi dans ses propos, mais non moins accablant d’Israël.

« À quel point est-ce mauvais ? Je lui demande.

Image:

L’adjoint au maire de Naplouse déclare que la situation actuelle est la pire qu’il ait jamais vue



“C’est mauvais. Je vois tout le temps dans le passé qu’il y avait de l’espoir d’avoir une solution de paix, d’avoir une solution à deux États mise en œuvre, surtout après Oslo”, déclare le Dr Husam.

“Maintenant, nous ne voyons pas cet espoir, nous ne voyons pas de solution pacifique et nous sommes coincés dans ces contours créés par la politique de l’État d’Israël. Ils ne voient ni ne reconnaissent notre droit national à l’autodétermination.

“C’est la pire situation de ma vie.”

La violence en Israël et en Cisjordanie va par cycles.

À l’heure actuelle, toute perspective de pourparlers de paix, ou même d’une solution à deux États, semble lointaine.

Aucune des deux parties n’est d’humeur à parler ou à faire des compromis, et donc pour de nombreux Palestiniens, se battre semble être la seule voie vers plus de libertés.